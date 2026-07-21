De ce Dunărea este la un minim istoric, deși a plouat? Explicațiile Apelor Române și ce măsuri au fost luate pentru protejarea centralei de la Cernavodă
Postat la: 21.07.2026 |
Debitul Dunării la intrarea în România rămâne la un nivel mic, record în ultimii 30 de ani, în ciuda precipitațiilor înregistrate în ultimele zile atât în țară, cât și în Europa. Specialiștii de la Apele Române spun care este explicația - ploile recente nu sunt suficiente pentru a alimenta semnificativ afluenții care alimentează Dunărea.
Marți, debitul Dunării la intrarea în țară a fost de aproximativ 1.700 mc/s, în ușoară creștere față de zilele precedente, când a coborât până la 1.650 mc/s. Este cel mai mic nivel înregistrat în ultimii ani. Scăderea nivelului Dunării afectează transportul pe fluviul, trecerile cu bacul, irigațiile și, cel mai grav, ar putea opri centrala nuclearelectrică de la Cernavodă.
În ultimele zile a plouat și în România, și în vestul Europei. Au fost inundații cu efecte grave pe Valea Prahovei provocate de așa-numitele flash flood-uri. Dar fără impact major asupra debitelor râurilor interne.
Ploile căzute în ultimele zile nu acoperă deficitul provocat de perioadele lungi în care a fost deficit de precipitații. Nu doar în România, ci în întreg bazinul superior al Dunării, în Austria, Ungaria și Serbia.
„Nu am avut depășiri ale cotelor de apărare pe râurile principale. Ar fi fost nevoie de precipitații constante, pe o perioadă mult mai lungă de timp, pentru ca acestea să se resimtă în debitele afluenților Dunării și implicit în debitul fluviului", a explicat pentru G4Media, Anamaria Agiu, de la Apele Române.
În ultimele zile a plouat mult și în Austria, dar efectele asupra Dunării nu sunt imediate.
„În ceea ce privește precipitațiile din Europa, într-adevăr, s-au înregistrat tot în această perioadă precipitații pe areale ceva mai extinse față de România, în Austria, dar cantitatea de apă care s-a colectat în bazinul superior al Dunării se va resimți la nivelul debitelor Dunării după 7 zile. Deci până în România face 7 zile", spune Anamaria Agiu.
Prin urmare, spune specialiștii, în următoarea perioada va fi o perioadă cu debite staționare pe Dunăre.
„Tendința este de ușoară creștere, până la 1.750mc/s, aceasta este prognoza până pe 27 iulie, după care ne așteptăm ca precipitațiile care s-au înregistrat în bazinul superior al Dunării să se resimtă", spune specialistul de la Apele Române.
Centrala de la Cernavodă - prioritate zero
În toată această perioadă, cu debite scăzute ale Dunării, autoritățile au pus în aplicare măsuri pentru menținerea unui nivel minim al apei necesar funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
„Este vorba despre aplicarea planului de restricții în perioadă deficitară pe sectorul Călărași-Cernavodă, pentru că atenția noastră s-a concentrat în primul rând pe menținerea unor debite minime în vederea producerii de energie nucleară.
Deci prima măsură ar fi o dată: impunerea unor restricții la folosințele de irigații, și aceasta înseamnă debite mai reduse în folosirea apei pentru irigații sau debite furnizate în regim restricționat, adică în anumite intervale de timp", a precizat Anamaria Agiu.
În paralel, tot pentru protejarea centralei, cu colaborarea Hidroelectrica, autoritățile au suplimentat debitul Dunării prin evacuări controlate din lacurile de acumulare.
„Hidroelectrica a evacuat debite controlate din acumulările de pe Olt pentru a aduce un aport suplimentar Dunării, iar Apele Române au făcut același lucru din acumulările de pe Argeș, astfel încât să putem menține debitele minime necesare producerii de energie electrică", a explicat specialistul de la Apele Române.
Singura dată când o unitate a CNE Cernavodă a fost afectată de seceta severă a fost în august 2003, când Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.
În acest moment, ambele unități ale centralei funcționează la putere nominală, a transmis NuclearElectrica.
Debitul minim istoric al Dunării la Stația Hidrometrică Baziaș, la intrarea în țară a fost de 1.400 m³/s, înregistrat în data de 13.01.1985, conform datelor transmise de hidrologi pentru G4media.
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