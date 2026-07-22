Realitatea Plus a primit amenda maximă pentru promovarea excesivă a lui Călin Georgescu: 'Numai despre asta se vorbește'

Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat Realitatea Plus cu suma de 200.000 de lei pentru promovarea lui Călin Georgescu. Toate emisiunile monitorizate au fost difuzate în luna martie.

Până acum, sancțiunile primite de postul TV au vizat suspendarea emisiei, dar de data aceasta forul a trecut la amenzi în bani.

Amendă maximă

O sancţiunea a fost propusă de Dorina Rusu, membru CNA, și în şedinţa din 15 iulie. Atunci însă mai fusese propusă o amendă, de 100.000 de lei. Niciuna nu a trecut la vot (cel puţin şase voturi). Votul a fost reluat în şedinţa din 21 iulie.

200.000 de lei a fost propunerea care a atras cele mai multe voturi.

Ce a spus Dorina Rusu

„Tema promovării excesive a unui personaj politic căruia i se face o campanie absolut deşănţată şi cu totul în afara legislaţiei. Este prezentat ca un martir. Este asemănat cu Navalîi. Se spune, pornid de la afirmaţia lui, că forţele din Vest doresc eliminarea lui fizică şi apogeul este în emisiunile în care, de dimineaţa până la prânz este prezentat Călin Georgescu plantând puieţi, dând autografe, dând cu lopata. Oameni în jurul lui care îi cântă, îl iubesc, îl înconjoară ca pe un erou.

Cum e chemat în justiţie de ziua lui şi acest lucru este prezentat ca o chestie absolut îngrozitoare. I se cântă tot felul de cântece eroice, ia copii în braţe. Pur şi simplu asta este mult mai mult decât se întâmpla cu Ceauşescu în acele două ore de emisie pe care le aveam în fiecare seară. Este enorm şi nu se poate. Sunt emisiuni în care se vorbeşte numai despre Călin Georgescu."

Legislaţia invocată

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