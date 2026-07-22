România intră în elita mondială a pașapoartelor. În câte țări pot călători românii fără viză

România ocupă locul 11 la nivel mondial în clasamentul celor mai puternice pașapoarte, realizat de Henley Passport Index, iar cetățenii români pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire în 178 de destinații din întreaga lume.

Potrivit ediției din iulie 2026 a clasamentului, România își consolidează poziția în topul statelor cu cea mai mare libertate de circulație, situându-se înaintea unor țări cu economii importante și în apropierea liderilor ierarhiei mondiale.

Conform Henley Passport Index, România și Bulgaria ocupă împreună poziția a 11-a în clasamentul global, fiecare oferind acces fără viză prealabilă în 178 de destinații din totalul celor 227 analizate.

Clasamentul compară puterea a 199 de pașapoarte din întreaga lume, în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză sau cu viză obținută la sosire.

România se clasează înaintea mai multor state din regiune și se află la doar o poziție în spatele unor țări precum Statele Unite și Islanda, care ocupă locul 10. În același timp, pașaportul românesc este clasat înaintea celui emis de Principatul Monaco.

La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Locul al doilea este ocupat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații.

Pe poziția a treia se află Suedia, iar locul al patrulea este împărțit de mai multe state europene, printre care Germania, Franța, Italia, Spania, Țările de Jos, Belgia și Danemarca.

În continuarea clasamentului se regăsesc Austria, Portugalia, Elveția și Grecia, ceea ce confirmă dominația statelor europene în ceea ce privește libertatea de circulație.

La polul opus al clasamentului se află Afganistanul, ai cărui cetățeni pot călători fără viză în doar 22 de destinații. Ultimele poziții ale clasamentului sunt ocupate și de Siria și Irak, în timp ce Pakistanul și Yemenul se află, de asemenea, în partea inferioară a ierarhiei.

Henley Passport Index este unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale privind mobilitatea globală și este actualizat periodic pe baza datelor furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA).

Ediția din iulie 2026 analizează posibilitățile de călătorie oferite de 199 de pașapoarte către 227 de destinații din întreaga lume și reprezintă unul dintre cei mai utilizați indicatori privind libertatea de circulație la nivel internațional.