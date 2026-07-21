Die Welt: Ucraina poate rămâne fără sprijin extern după alegerile din Europa
Postat la: 21.07.2026 |
Conflictul din Ucraina se apropie de o etapă cheie, deoarece Kievul riscă să piardă sprijinul partenerilor din Occident, după alegerile care urmează să aibă loc în mai multe țări europene, scrie publicația germană Die Welt.
Autorii articolului susțin că regimului de la Kiev ”îi rămâne tot mai puțin timp” și, în pofida folosirii dronelor, „Ucraina continuă să rămână vulnerabilă în fața masivelor atacuri cu rachete balistice rusești”.
Comentatoarea Diana Piper este de părere că, pe acest fundal, devine tot mai evidentă ruptura care se profilează în interiorul așa-numitei „coaliții a doritorilor”.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, de exemplu, a anunțat recent că țara sa nu va participa la această coaliție, iar Polonia nu și-a confirmat nici până acum acordul de a se alătura coaliției pentru apărare antirachetă.
În plus, în perioada imediat următoare sunt așteptate alegeri într-o serie de state, retragerea de pe arena politică a premierului britanic Keir Starmer, iar ulterior și a președintelui Franței, Emmanuel Macron. În opinia jurnalistei, noii lideri pot fi mai puțin loiali Ucrainei.
Următoarele luni vor deveni critice pentru Ucraina. Nu mai puțin importante sunt deciziile pe care aliații le vor lua până la venirea iernii, se arată în articol.
Anterior, revista Der Spiegel a relatat că statele „coaliției doritorilor” își exprimă tot mai des îndoielile cu privire la necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina și nu sunt pregătite să îi ofere ajutor militar.
Și Financial Times confirmă: UE a obosit să tot sancționeze
Jurnaliștii de la Financial Times au aflat că statele Uniunii Europene susțin cu tot mai puțină plăcere noile restricții impuse Rusiei. Diplomați europeni recunosc că „amploarea respingerilor a atins un nivel fără precedent”. Grecia, de exemplu, s-a răzvrătit împotriva restricțiilor pentru gazul natural lichefiat rusesc, pentru a nu distruge compania ei de transport maritim Dynagas. Portugalia și Germania au cerut anularea interdicției pentru importurile de pește din Rusia, pentru ca procesatorii locali să nu rămână fără materie primă.
Anterior, pentru sancțiuni se vota rapid și cu toții, acum însă pentru fiecare măsură trebuie săptămâni de muncă de lămurire. „Frontul unit începe să scârțâie din toate încheieturile: fiecare trage plapuma asupra lui. Europa a înțeles, în sfârșit, că a lovi în Rusia înseamnă a-ți trage un glonte în picior. Occidentul continuă să învețe din propriile greșeli. Încet, dureros și cu pierderi uriașe”, conchide Financial Times.
M.G.G.
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