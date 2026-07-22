Scenariu alarmant prezentat de ministrul apărării polonez: Rusia ar putea lansa atacuri în România folosind drone ucrainene capturate

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat marţi cu privire la posibila utilizare a dronelor ucrainene capturate de către forţele ruse pentru a lansa atacuri împotriva unor ţări membre NATO, inclusiv în România, atacuri care ar putea fi atribuite Ucrainei.

După o reuniune a Comitetului de Securitate Naţională la Varşovia, ministrul polonez a afirmat că Moscova deţine "multe drone" capturate de la Ucraina şi a explicat că "Rusia le-ar putea folosi în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva ţărilor baltice, Finlandei, României, inclusiv împotriva Poloniei".

Kosiniak-Kamysz a reiterat că "ameninţarea rusă este constantă şi foarte ridicată", motiv pentru care "este foarte important să fim pregătiţi în cazul în care se întâmplă ceva de genul acesta".

Ministrul indicase cu o zi înainte că "niciodată" nu se poate "sta liniştit" în faţa "escaladării tensiunilor" provocate de Rusia, amintind că "săptămâna trecută, avioane de vânătoare poloneze şi suedeze au interceptat trei avioane ruseşti deasupra Mării Baltice".

În eventualitatea unui atac rusesc, ministrul polonez al apărării a declarat că are "încredere deplină în aplicarea articolelor 4 şi 5 (ale NATO), care implică utilizarea extremă a forţei şi a tuturor mijloacelor de către toate statele membre".

"Noi suntem obligaţi să facem asta şi sperăm că aceste angajamente faţă de noi vor fi respectate", a adăugat el.

În septembrie 2025, Polonia a înregistrat una dintre cele mai grave încălcări ale spaţiului său aerian, când cel puţin 19 drone ruseşti au pătruns pe teritoriul său în cadrul unei ofensive masive împotriva Ucrainei.

Acel incident a dus la doborârea mai multor aparate fără pilot prin utilizarea forţei directe de către avioane de vânătoare poloneze şi NATO, precum şi la închiderea temporară a aeroporturilor şi la restricţii de zbor în estul ţării.