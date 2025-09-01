Asumarea răspunderii guvernului în fața parlamentului. Cum vă mint ca să vă fure

Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii vrea să scutească marile corporații de plata impozitului minim pe cifra de afaceri IMCA. Acest impozit se aplică celor cu cifra de afaceri de peste 50 milioane euro, deci vizează mai mult corporațiile străine, pentru că sunt puține firme românești cu asemenea dimensiune.

IMCA a fost introdus în anul 2023 și aplicarea sa în 2024 a adus suplimentar 2,9 miliarde lei la bugetul statului. IMCA s-a introdus pentru că multinaționalele nu plăteau impozit pe profit din cauză că nu declarau profit impozabil. Acestea bagă facturi cu servicii fictive emise de firma-mamă din străinătate. Cheltuielile sunt considerate deductibile, adică se scad din profitul impozabil și filiala din România achită aceste facturi trimițând firmei mamă contravaloarea lor. Acest tip de evaziune fiscală a primit denumirea cosmetizată de "optimizare fiscală". Pentru ca multinaționalele să plătească totuși ceva la buget indiferent ce profituri declară, sunt impozitate pe cifra de afaceri prin aplicarea IMCA.

Printr-un proiect de lege pentru care își va asuma răspunderea în fața parlamentului Guvernul Bolojan desființează IMCA. Adică sărăcesc milioane de români, pregătea zeci de mii de concedieri, distrug vieți și bagă economia în recesiune motivând necesitatea reducerii deficitului bugetar și în același timp renunță să încaseze IMCA de la multinaționale. Pentru a preveni atacurile opoziției suveraniste ca urmare a scoaterii IMCA, dar și pentru a arunca praf în ochii românilor care au început să înțeleagă cum sunt spoliati, Guvernul Bolojan a introdus în același proiect de lege un truc propagandistic prin care pretinde că renunță la IMCA pentru că au găsit ei în schimb o metodă mai bună de limitare a "optimizării fiscale".

"Optimizarea fiscală" se face prin deducerea din profitul impozabil a 4 categorii de cheltuieli fictive:

- Cheltuieli cu dobânzile pentru împrumuturi intragrup, de obicei de la firma-mamă din țara de origine la filiala din România. Dobânzile sunt umflate artificial, fără legătură cu dobânda pieței.

- Cheltuieli de management. Filiala multinaționalei plătește firmei-mamă pentru contracte de management, consultanță etc.

- Cheltuieli cu contracte de consultanță.

- Cheltuieli cu proprietatea intelectuală. Se plătește pentru dreptul de folosire în România a brandului comercial etc.

Prin proiectul de lege Guvernul nu va mai accepta deducerea cheltuielilor cu managementul, consultanța și proprietatea intelectuală, dacă depășesc 1% din total. Ce e peste nu mai poate fi dedus. Guvernanții se laudă că e o metodă modernă, care va înlocui IMCA. Este praf în ochi! Este un truc de propagandă! Dintre categoriile de cheltuieli deductibile din profitul impozabil guvernul a omis tocmai cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile intragrup. Acestea reprezintă 85% din totalul cheltuielilor deductibile, în timp ce cheltuielile vizate de proiectul de lege reorezintă numai 15%. Plus că nimic nu va împiedica multinaționala să mai mărească un pic cheltuielile cu dobânzile dacă nu va mai putea băga facturi cu consultanță, management sau drept de folosire a brandului.

Cu alte cuvinte guvernul aruncă niște firimituri, de gura lumii. Nu va impozita mai nimic, în schimb scoate IMCA! Guvernul pretinde ca în alte țări nu există IMCA. Dar uită să spună ca nu există nici optimizare fiscală, ca în România. La noi o multinațională din domeniul petrolului și gazelor bagă facturi de sute de milioane de euro pentru servicii de management plătite firmei mamă, de parcă nu ar avea manageri la București. Altă multinațională care s-a întins cu magazine până și la parter de bloc plătește firmei-mamă anual 600 milioane euro ca drepturi de proprietate intelectuală pentru folosirea denumirii firnei.

George Scarlat