O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?

Dumitru Dumbravă, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influență exercitat asupra justiției românești în ultimele două decenii, a murit azi, la doar 53 de ani, într-un spital din București.

Oficial, se vorbește despre „probleme grave de sănătate" și despre o boală care s-ar fi agravat în ultimele luni. Neoficial însă, moartea sa ridică întrebări incomode - mai ales pentru că a survenit cu doar câteva zile înainte ca Dumbravă să acorde un interviu televizat care, potrivit mai multor surse, ar fi putut deveni istoric.

Numele lui Dumitru Dumbravă a fost legat ani la rând de ceea ce presa și mediul juridic au numit „statul paralel" - structura informală prin care justiția a fost folosită pentru eliminarea adversarilor politici, reglarea conturilor sau controlul economic. El este cel care a vorbit, cu o sinceritate aproape cinică, despre transformarea „justiției într-un câmp tactic", expresie care a devenit simbolul amestecului serviciilor în actul de anchetă și judecată. În numeroase dosare controversate, numele său apare ca parte a deciziilor-cheie sau al lanțului de comandă.

Faptul că a ales să rupă tăcerea - și că a murit brusc înainte de a o face - a aprins suspiciuni chiar și printre oamenii sistemului. Istoricul Cristian Troncotă, unul dintre cei mai cunoscuți experți în domeniul securității și fost cadru universitar la Academia Națională de Informații, a declarat public că momentul este „absolut suspect". El a remarcat că Dumbravă „și-ar mai fi grăbit sfârșitul" tocmai pentru că alesese să vorbească și pentru că urma să apară la un post de televiziune unde ar fi spus lucruri incomode.

Ce urma să dezvăluie? Nu vom ști niciodată. Dar e limpede că acel interviu ar fi avut greutate: Dumbravă nu era un comentator de pe margine, ci un om care a fost acolo - a semnat ordine, a participat la decizii, a știut cine a cerut, ce și împotriva cui. Tocmai de aceea, mărturiile sale ar fi putut confirma suspiciuni care până acum păreau doar teorie.

Generalul Dumbravă nu mai poate spune nimic. Iar România, în loc să afle ce s-a întâmplat cu adevărat în anii în care justiția s-a transformat în armă politică, primește din nou o poveste despre o boală „care s-a agravat brusc". I l-au dat pe "Radu" (n.r. - nume de cod pentru iradierea cu uraniu)... plus încă ceva? Autopsia nu va spune nimic in plus. Vă garantez...

Mădălin Ionescu