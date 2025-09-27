Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!

Premierul Marii Britanii a anunțat recent că, fără identitate digitală, nimeni nu ca mai putea lucra legal în Marea Britanie. Măsura va fi luată în mandatul actual al parlamentului britanic.

Cine a crezut că pașaportul de vaccinare este ceva temporar, imperativ necesar pentru trecerea prin pandemie, a fost un naiv. Noi, cei care am avertizat asupra riscului de totalitarism, asumând injurii, ură și etichete injuste, am fost cei care am avut dreptate. Noi, iar nu credincioșii în "știință", tehno-entuziaștii și "pro-europenii".

Uniunea Europeană va merge chiar și mai departe decât Keir Starmer: portofelul digital va conține nu numai starea civilă, ci și starea vaccinală, istoricul medical, contul bancar, incidentele de plată, istoricul electoral, proprietățile imobiliare, locuința etc. România chiar s-a grăbit în raport de acest proiect distopic al UE: nu se mai pot emite cărți de identitate clasice. S-a trecut direct la "buletinul" digital.

Dacă nu ești digital, nu (mai) exiști. Ești aruncat extra muros - peste zidurile cetății. Ce vrea Starmer e nimic altceva decât creditul social de tip chinezesc. Ratingul de cetățean. Chintesența totalitarismului "progresist", cu zâmbetul lemnos pe buze.

Iată încă o "teorie a conspirației" care a devenit fapt. Poate ar fi cazul ca tehno-entuziaștii să priceapă că nu teoria conspirației e problema. Conspirația (=uneltirea, ingineria socială, manipularea maselor, terorismul) e problema.

P.S. - Atenționare pentru românii care lucrează în UK: vi se aplică și vouă obligația de a vă identifica digital ca să puteți munci sau studia.

Gheorghe Piperea