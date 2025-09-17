Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Postat la: 17.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Dar nu pot încă să răsuflu ușurat. Rechizitoriul întocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serviciu, pregătit să se arunce de pe acoperișul tribunalului, călare pe mătură și cu găleata îndesată pe cap. Ce citim noi aici? Că în seara zilei de 7 decembrie 2024, grupa de asalt a lui Horațiu Potra, care urma să atace capitala cu 7 autoturisme de teren, s-a deplasat spre București conform planului urzit de Kremlin.
Puciștii au transportat în vehiculele de asalt un număr însemnat de obiecte periculoase. Aflăm cu această ocazie lucruri inimaginabile despre ustensile pe care le credeam până acum prietenoase cu omul, dar care folosite în scopuri criminale pot răsturna ordinea de drept în stat, cum ar fi: cuțitele tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4. Cu excepția boxurilor și pistoalelor, toate obiectele sunt de uz comun. Dar există fel și fel de pistoale.
Mai aflăm despre materialele pirotehnice din categoria F4 că sunt "cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional,
având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative".
Din pură curiozitate caut Hotărârea de Guvern 1102/2014 privind clasificarea articolelor pirotehnice și citesc la art. 12 că materialele respective intră în categoria "divertisment"; că deși sunt de mare risc, nivelul lor de zgomot "nu este dăunător sănătății umane". Or, în acest moment, singurul articol pirotehnic periculos rămâne această pocnitoare jalnică a Parchetului General, numită rechizitoriu, cu care niște amatori care insultă inteligența colectivă a națiunii și se pretind procurori, își imaginează că ne vor mai păcăli încă o dată cu aburelile lor de doi lei.
Cornel Ivanciuc
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
-
Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!
Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul Romaniei, respectiv al spațiului Scheng ...
-
Junta care conduce România din umbră (III)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului!
Ilie Bolojan gafaie și asuda din greu. Îi este din ce in ce mai dificil sa-și impuna masurile de taiere și reducer ...
-
Cronologia conflictului președinte - premier privind pensiile magistraților
Suntem conduși de doi oameni extrem de incapațanați care nu sunt in stare sa se așeze la masa și sa-și rezolve problemel ...
-
Asumarea răspunderii guvernului în fața parlamentului. Cum vă mint ca să vă fure
Guvernul Bolojan prin asumarea raspunderii vrea sa scuteasca marile corporații de plata impozitului minim pe cifra de af ...
-
Să ne amintim cum i-am numit pe șefii serviciilor
Sursele l-au propus ca șef la SRI sau SIE pe Dacian Cioloș. Cioloș este exact opusul a ceea ce ar trebui sa fie, a spume ...
-
Lovitura de stat de catifea: Puciștii din decembrie se dau la președintele Nicușor Dan
Sa nu uitam nicio clipa ca țara este condusa de autorii loviturii de stat din decembrie. În aceasta cheie trebuie ...
-
Text generat de Roncea fără sprijinul AI ca raspuns la cel al lui Godină cu sprijinul MAI
O dubla premiera uimitoare a avut loc in Romania ieri. Primul atac rasist indreptat impotriva unui muncitor strain si to ...
-
Bibi Netanyahu, "măcelarul" israelian din Gaza
Este destul de greu pentru mine sa va relatez ce anume s-a petrecut, ieri, in Gaza, dar doar expunand și afland adevarul ...
-
Caracatița lui Bolojan. Locotenentul Hirțea
Am intrat in posesia soluțiilor prin care structura centrala a DNA l-a prespalat pe primarul oradean Ilie Bolojan in 201 ...
-
Cum finanțăm de fapt Rusia, prin ajutorul energetic acordat Republicii Moldova
Transferul de bani și energie ieftina dinspre Romania catre Republica Moldova a devenit o chestiune sistematica, abordat ...
-
Măsuri pe care nu le înțeleg
Masuri pe care nu le ințeleg: 1. Eliminarea eșalonarii simplificate a datoriilor fiscaleDe ce sa anulezi o asemenea masu ...
-
Banca Centrală Europeană va introduce euro digital mai rapid decat se stia!
Banca Centrala Europeana cheltuie, calculeaza, planifica, da semnale și avertismente: va introduce euro digital. Pana in ...
-
Ambasadorul Muraru a fost convocat la Departamentul de Stat pentru a co(n)semna costituirea Comisiei Rogatorii
Recent, foarte recent Departamentul de Stat, cu oameni din ambasada SUA, inclusiv cu inteligence-ul CIA plus FBI, au des ...
-
Reforma de personal a muzeelor trece prin haremu' lu' frații Pește
Adi este director de muzeu, cu biroul la șosea, intr-un palat cu vedere la gradina. Are pe mana 20 de imobile din care j ...
-
Nu cred că va avea loc o întâlnire Zelensky - Putin
În primul rand pentru ca pe Putin nu-l intereseaza așa ceva. Jocul intre cei doi pare acum ceva de genul cine iși ...
-
România e "Cenușăreasa" Europei - e praf și pulbere!
Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele intalnirii liderilor UE cu Trump, la Casa Alba. ...
-
Junta care conduce România din umbră (II)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Ministrul de Externe a batut toba in targ ca da o tura in State sa pregateasca saritura peste ocean a lui ND și intalnir ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu