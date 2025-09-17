Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată

Dar nu pot încă să răsuflu ușurat. Rechizitoriul întocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serviciu, pregătit să se arunce de pe acoperișul tribunalului, călare pe mătură și cu găleata îndesată pe cap. Ce citim noi aici? Că în seara zilei de 7 decembrie 2024, grupa de asalt a lui Horațiu Potra, care urma să atace capitala cu 7 autoturisme de teren, s-a deplasat spre București conform planului urzit de Kremlin.

Puciștii au transportat în vehiculele de asalt un număr însemnat de obiecte periculoase. Aflăm cu această ocazie lucruri inimaginabile despre ustensile pe care le credeam până acum prietenoase cu omul, dar care folosite în scopuri criminale pot răsturna ordinea de drept în stat, cum ar fi: cuțitele tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4. Cu excepția boxurilor și pistoalelor, toate obiectele sunt de uz comun. Dar există fel și fel de pistoale.

Mai aflăm despre materialele pirotehnice din categoria F4 că sunt "cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional,

având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative".

Din pură curiozitate caut Hotărârea de Guvern 1102/2014 privind clasificarea articolelor pirotehnice și citesc la art. 12 că materialele respective intră în categoria "divertisment"; că deși sunt de mare risc, nivelul lor de zgomot "nu este dăunător sănătății umane". Or, în acest moment, singurul articol pirotehnic periculos rămâne această pocnitoare jalnică a Parchetului General, numită rechizitoriu, cu care niște amatori care insultă inteligența colectivă a națiunii și se pretind procurori, își imaginează că ne vor mai păcăli încă o dată cu aburelile lor de doi lei.

Cornel Ivanciuc