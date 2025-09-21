Duduia Elena nu cotcodăcește tot

Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici în primul interviu dat după ieșirea din pușcărie, marșând pe adevăruri care-i convin și pe jumătăți de adevăr. Fosta pușcăriașă de lux a început prin a se lăuda că a fost prima care l-a devoalat națiunii pe generalul negru Florian Coldea în toată monstruozitatea sa.

O minciună gogonată având în vedere că fosta ministresă și pupilă a președintelui Traian Băsescu a dat din casă despre generalul Coldea de-abia după ce a fost arestată pentru corupție la începutul anului 2012, la scurt timp după încetarea celui de-al doilea mandat prezidențial al mentorului și protectorului său. Până atunci au făcut dezvăluiri importante despre Coldea jurnaliști consacrați ca Sorin Roșca Stănescu, Cornel Nistorescu, Ovidiu Ohanesian, Cornel Ivanciuc. Personal, am formulat în perioada 2010-2015, în calitate de senator, o duzină de declarații politice și interpelări parlamentare în care am devoalat trecutul și prezentul șefului operativ al SRI, semnalând îndeosebi abuzurile și actele sale de corupție.

Cândva se tutuia și lăfăia cu Florin și Codruța

Am început prezentarea sa în 2010 în declarația politică intitulată ,,Lista sau gașca lui Falcă” și i-am făcut profilul complet în 2013 în declarația ,,Generalul Coldea, câinele de pradă al democrației”, pentru care am beneficiat și de un debriefing de patru ore cu părinții săi în casa lor din comuna Târnova județul Arad. Cu multă bunăvoință și cu o volubilitate debordantă, părinții săi mi-au devoalat viața sa din copilărie până la întâlnirea noastră. Generalul Coldea, șeful său politic George Maior și șefii mei politici din PSD mi-au reproșat atunci că aș fi comis un act de terorism, deși am fost invitat insistent de părinții săi în casa lor. În perioada respectivă Elena Udrea se afla în apogeul său politic, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, lider al serviciului alternativ de informații al președintelui Băsescu și virtual candidat la Președinția României. Cunoscătorii știu că Udrea a fost șefa de facto a guvernului Boc și dirijoarea generalului Gabriel Oprea, președintele UNPR, principalul aliat guvernamental al PDL. Atunci se tutuia cu generalul monstru, căruia i se adresa cu Florin (prenumele stabilit de părinți, dar tatăl, fiind într-o stare alcoolică euforică după nașterea sa, l-a botezat Florian în actele de stare civilă). Atunci se lăfăia și tăifăsuia cu șefii SRI, George Maior și Florian Coldea, prin casele conspirative ale acestui serviciu.

Elena Udrea a uitat că în 2010 a fost scăpată de generalul Florian Coldea și de procurorul general Laura Codruța Kovesi în răsunătorul dosar Alro, în care a fost cercetată, în calitate de consilier prezidențial și de șefă a cancelariei prezidențiale, pentru infracțiunile de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și tentativă de subminare a economiei naționale, în legătură cu favorizarea grupului rusesc Marco, care achiziționase fabrica de aluminiu Alro Slatina. În același dosar au mai fost cercetați soțul său Dorin Cocoș, consilierul prezidențial Theodor Stolojan, senatorul UDMR Verestoy Atilla, omul de afaceri Dan Voiculescu ș.a. Deși dosarul a fost constituit de DIICOT în urma unei sesizări a SRI, după ce a apărut și Udrea în cercul de suspecți, acest serviciu a refuzat să mai efectueze interceptările telefonice solicitate de conducerea DIICOT. Pentru a fi scăpată Udrea, au fost forțați să plece din Parchet procurorii șefi-adjuncți ai DIICOT, Ciprian Nastasiu și Angele Ciurea, și a fost obligat să se pensioneze procurorul șef de birou Doru Ioan Cristescu, care instrumentaseră dosarul până atunci. Pentru a fi scăpată Udrea, procurorul general Laura Codruța Kovesi l-a transferat de la DNA Brașov în structura centrală a DIICOT pe procurorul Valentin Horia Șelaru, care i-a fost coleg de facultate și amic apropiat. La scurt timp după câștigarea celui de-al doilea mandat prezidențial de către Traian Băsescu, Șelaru a emis o soluție trasă de păr de neîncepere a urmăririi penale, pentru care a fost recompensat cu un post de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nu este străină de promovarea lui Coldea în fruntea SRI

Udrea face pe niznaiul referitor la numirea lui Florian Coldea în funcția de prim-adjunct al directorului SRI în vara anului 2005., când avea gradul de maior și activa în Inspectoratul Antiterorism al serviciului. A uitat de rolul major jucat în acest sens de bunul său amic Ghiță Falcă, primarul portocaliu al Aradului și finul lui Băsescu, cu care Coldea s-a intersectat la Institutul Politehnic din Timișoara la începutul anilor 9o. Coldea a fost promovat atunci pe filieră politică de către liderii Grupului de la Arad, Gheorghe Seculici, care era în perioada respectivă președintele PDL Arad, precum și vicepremier și ministru al Economiei în guvernul Tăriceanu I, și ginerele șău Gheorghe Falcă, care era primarul municipiului Arad și vicepreședinte național al PDL. Udrea a uitat că în perioada respectivă s-a exprimat cu nespusă admirație că Ghiță Falcă ar fi cel mai bun președinte al partidului. Fostul ministru de interne Traian Igaș. un alt membru marcant și semianalfabet al Grupului de la Arad și alt apropiat al Elenei Udrea, a mărturisit relativ recent că, la începutul anului 2005, când era proaspăt deputat PDL, a primit sarcină de partid de la Gheorghe Seculici să-l ducă de mânuță pe Coldea la cabinetul președintelui Băsescu, pentru a i-l prezenta. Udrea era în perioada respectivă atotputernica șefă de cabinet a lui Băsescu și nimeni nu intra la acesta fără știrea și acceptul său..

Ulterior, pentru a-i crea notorietate publică și un nimb meritocratic, Băsescu l-a trimis pe Coldea în Irak cu valiza cu banii de răscumpărare a ziariștilor români răpiți în februarie 2005 (circa 13 milioane de dolari). Rolul lui.Coldea în Irak s-a limitat doar la transportul valizei cu bani întrucât responsabilii SIE prezenți la Bagdad nu i-au permis să iasă din ambasada României, pentru a nu perclita operațiunea de eliberare a ziariștilor români. La aducerea ziariștilor la București, Coldea a coborât primul din avion și a cules laurii eliberării acestora. Coldea a revenit la București și cu patru milioane de dolari în valiza de serviciu cu care transportase 13 milioane. Conform unor procurori DIICOT care au efectuat ulterior investigații în Irak în dosarul răpirii jurnaliștilor români, din suma rămasă de 9 milioane de dolari a ajuns în mâna răpitorilor doar un milion, restul de opt milioane fiind împărțit între responsabili ai ministerului irakian de interne.

Avocată pledantă pentru Coldea și Kovesi

În recentul interviu, Udrea a dat drumul porumbelului că statul paralel a fost implantat în România de către americani, adică de către principalul nostru partener strategic. Pupila lui Băsescu spune doar jumătate de adevăr. Americanii au venit cu ideea și cu consilierea. Statul paralel a fost edificat însă în țara noastră de președintele Băsescu și clica sa, în care Udrea a ocupat un loc de frunte. Băsescu și clica sa au promovat personulități obediente ca Florian Coldea șef operativ al SRI ȘI Laura Codruța Kovesi procuror general al României. Băsescu și clica sa au promovat telejustiția cu cătușe, mascați și percheziții la ora 6 dimineața. Băsescu și clica sa au folosit lupta anticorupție împotriva opozanților politici. Băsescu și clica sa au început cumpărarea, subordonarea și distrugerea presei critice independente.

Elena Udrea l-a apărat trup și suflet pe generalul Coldea pentru a nu fi sancționat după scandalul cu bilețelele scrise cu mânuța lui despre trei judecători de la Curtea Constituțională care trebuiau să se pronunțe asupra suspendării președintelui Băsescu din primăvara anului 2007. Udrea, Coldea și Kovesi au fost susținători i cei mai fervenți ai președintelui Băsescu în campania de realegere a sa din toamna anului 2009. Udrea, Coldea și Kovesi au fost principalii susținători ai președintelui Băsescu în campania de respingere a destituirii sale după suspendarea sa din vara anului 2012. Udrea s-a zbătut trup și suflet pentru propunerea și numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al DNA în primăvara anului 2013, făcând demersuri insistente și fructuoase în acest sens pe lângă premierul Victor Viorel Ponta, care deținea interimar portofoliul de ministru al justiției.

De ce s-a rupt lanțul de iubire

Ruptura dintre Băsescu și Udrea, pe de o parte, și Coldea și Kovesi, pe de altă parte, a intervenit după ce ,,împăratul” Traian a început să-și materializeze intenția de a o face pe Duduia Elena succesoarea sa la Palatul Cotroceni, urmând să conducă România în tandem: Duduia președinte, ,,împăratul” prim-ministru. Afectați și iritați și de faptul că Udrea constituise un serviciu alternativ de informații și reușise să-i prosterneze pe aproape toți șefii de servicii secrete (DGIA, DGIPI, STS, SIE), Coldea și Kovesi au întors armele în 2014, ultimul an de președinție a lui Băsescu, și au sprijinit cu succes candidatura prezidențială a lui Klaus Werner Iohannis.

Valer Marian