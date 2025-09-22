Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
Postat la: 22.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
"Bineînțeles că sunt foarte mulți oameni pentru care există măsuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicușor Dan pe 10 septembrie, la întrebarea dacă mai există și alte cârtițe în afară de spionul moldovean Alexandru Bălan, care a vândut informații Belarusului. Președintele este un om integru care nu pune la îndoială vulgata SRI.
El nu poate verifica, ceea ce a verificat deja în prealabil principala agenție națională de informații. Împreună, să zicem, cu Shin Bet, serviciul omolog din Israel. Și chiar dacă ar lua cu scrupuloasă precauție informațiile livrate de SRI, în rapoartele care ajung la Departamentul Securității Naționale al Administrației Prezidențiale, este exclus să ne transmită îndoielile pe care le-ar resimți la un moment dat, cu privire la veridicitatea informațiilor.
Lecția lui Eduard Hellwig, ultimul director civil al SRI, cu privire la munca ofițerilor de informații este însă năucitoare. "Sunt lucruri pe care sereiștii le cred", a spus Hellwig, "dar nu știu exact dacă ce știu este în realitate ceea ce este cu adevărat". Hellwig îi sfătuiește pe oamenii politici, principalii beneficiari ai informațiilor livrate de SRI, să ia "cu rezerve, cu precauție, cu dubii", maculatura provenită de la serviciile de informații.
Sereiștii nu produc probe precum instanțele, a mai declarat Hellwig. Nu lucrează nici cu trei surse, precum jurnaliștii. Dacă pentru Nicușor Dan faptul că s-au instituit măsuri de contraspionaj ale SRI, pentru foarte mulți oameni, este ceva normal, dacă a motivat în prealabil SRI, iată că pentru instanțe, cel puțin într-un caz recent de contraspionaj, maculatura livrată de SRI a fost respinsă, din lipsa dovezilor.
Un palestinian stabilit de 40 de ani în România a fost acuzat de SRI că ar fi adept al Hamas și ar putea desfășura activități subversive. Suspectul a accesat, stocat și distribuit materiale de propagandă teroristă. Din incriminările SRI rezultă că vinovăția nu o poartă atât palestinianul în cauză, cât conținutul materialelor distribuite, cu "o puternică încărcătură violentă - atentate, luptători înarmați, scene de luptă".
Curtea de Apel București a respins alegațiile celor mai inteligenți dintre noi, strânși câtă frunză și iarbă într-o organizație a cărei deviză este "Patria înainte de toate", pe motivul că din conținutul maculaturii ierarhizată drept "document clasificat" lipsesc exact dovezile. Precum legăturile cu posibili membri ai Hamas sau pregătirea sprijinirii în orice fel a unor acte de terorism.
Dacă instanțele nu pun botul la poveștile nemuritoare ale SRI, singurul prizonier de lux al costisitoarei noastre agenții de informații interne rămâne președintele țării. Când n-o mai rămâne prizonier, înseamnă că a fost lăsat din mâini de gardienii securității naționale și trimis definitiv la plimbare, să salute fauna ornitologică: bună ziua, lebădă, bine te-am regăsit!
Cornel Ivanciuc
