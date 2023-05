Avertismentul lui Prigojin

Evgheni Prigojin, poreclit „bucătarul lui Putin", proprietarul unei armate de mercenari, paralelă cu armata Federației Ruse, a transmis un avertisment de natură să cutremure Kremlinul. El afirmă cu subiect și predicat că Federația Rusă a obținut un rezultat cu totul și cu totul contrar obiectivelor pe care și le-a propus.

Obiectivul declarat și răsdeclarat a fost că „operațiunea militară specială" urmărește demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Povestea cu naziștii ucraineni a rămas undeva într-un plan secund. Pentru că nu s-a confirmat decât în mod accidental. La modul la care fiecare țară are câțiva naziști ai ei. Dar cum stăm cu demilitarizarea? Prigojin are un răspuns tranșant la această întrebare. Dintr-un stat slab sub aspect militar, Ucraina a devenit, afirmă el, unul dintre cele mai puternice state militare din Europa. Cu o armată bine instruită, călită și dotată cu cele mai moderne echipamente.

Evgheni Prigojin cred că a luat exemplu de la Volodimir Zelenski, astfel încât obișnuiește ca zilnic să facă câte o declarație. Decarațiile sale pun pe jar Kremlinul. Acum, de pildă, afirmă că, după ce a sacrificat zeci de mii de oameni, mulți dintre ei foști deținuți de drept comun extrași din pușcării, se retrage în mod organizat, lăsând Bahmutul pe mâna armatei regulate ruse. Iar dacă militarii ruși dau bir cu fugiții, este dispus să se întoarcă pentru a pune din nou steagul Federației Ruse pe ruinele Bahmutului. Sunt nevoit să descifrez un fel de model de comportament al Kremlinului, inclusiv prin prisma afirmației lui Prigojin, care este ridicată până în slava Cerului, că Rusia poate să dispară ca stat în urma acestui război.

Kremlinul se mișcă din ce în ce mai haotic. Aceasta este realitatea. Chiar dacă îi deranjează pe putiniști. În fiecare noapte, sunt irosite rachete și drone, care au drept țintă Kievul, dar care sunt doborâte în aer în marea lor majoritate. Până la urmă este o cheltuială inutilă. Contraperformantă. Un obiectiv declarat în mod insistent de Vladimir Putin a fost acela de a împiedica NATO să se extindă până la granițele Federației Ruse. Realitatea este că, până la declanșarea acestui război, nu au existat decât două baze militare NATO în proximtatea granițelor Federației Ruse. Ele reprezentând doar 2% din lungimea acestei granițe. Iar acum situația este fundamental schimbată. Și urmează să se schimbe și mai radical. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, și Ucraina va intra în NATO. Probabil și Republica Moldova. Și mai sunt și alte state la frontiera cu Federația Rusă care așteaptă la rând.

În altă ordine de idei, un alt obiectiv strategic al lui Vadimir Putin a fost ca prin șantajul energetic să facă Europa dependentă de Federația Rusă, prin intermediul Germaniei. După un an și ceva de la invadarea Ucrainei, efectul obținut este diametral opus.

În fine, Vladimir Putin a promovat intens ideea că dispune la sol, pe apă și în aer de cele mai performante arme existente în lume. Realitatea acestui conflict a demonstrat contrariul. Armata Federației Ruse este vulnerabilă și în ceea ce privește tehnica de luptă, și în ceea ce privește organizarea, disciplina și pregătirea militarilor. Așa încât declarațiile incendiare ale „bucătarului lui Putin" se confirmă în mare măsură.

Sorin Rosca Stanescu