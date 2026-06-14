Secretul ascuns al naturii și al Universului: ce spune profesorul Daniel Onofrei despre ecuațiile care guvernează tot ce ne înconjoară

De la cochiliile melcilor și semințele florii-soarelui până la galaxii, aceleași tipare matematice apar în natură. Profesorul român Daniel Onofrei, matematician la Universitatea din Houston, spune că aceste modele ar putea oferi indicii despre ordinea ascunsă a Universului.

Invitat în podcastul „Altceva”, realizat de Adrian Artene, profesorul Daniel Onofrei a vorbit despre tiparele matematice care se repetă în natură, explicând că aceasta poate fi descrisă prin modele matematice observabile atât în lumea vie, cât și la scară cosmică, scrie Mediafax.

Șirul lui Fibonacci și prezența lui în structurile naturii

Unul dintre cele mai cunoscute exemple invocate în sprijinul ideii că Universul este guvernat de reguli matematice este șirul lui Fibonacci, asociat cu proporția de aur și identificat în structuri dintre cele mai diverse, de la semințele florii-soarelui și cochiliile melcilor până la forma unor galaxii. Repetarea acelorași modele în sisteme aparent fără legătură între ele a alimentat de-a lungul timpului întrebarea dacă natura urmează un limbaj matematic comun.

Șirul este construit după o regulă simplă: fiecare număr este suma celor două precedente. Raportul dintre două numere consecutive din șir tinde către așa-numitul număr de aur, considerat de secole un simbol al armoniei matematice.

Întrebarea care i-a preocupat deopotrivă pe filosofi, matematicieni și oameni de știință este de ce aceeași secvență matematică poate fi întâlnită în contexte atât de diferite: în forma cochiliilor de melc, în aranjamentul semințelor de floarea-soarelui sau chiar în structura galaxiilor. Dacă Universul ar fi rezultatul exclusiv al hazardului, cum se explică apariția repetată a aceluiași structuri?

Daniel Onofrei a precizat că importanta șirului lui Fibonacci depășește cu mult simpla curiozitate matematică. „La un nivel mai profund, avem un aparat matematic care caracterizează fenomene total diferite ale naturii”, a spus profesorul, explicând că există aceleași structuri sau reguli matematice care descriu aspecte foarte diferite ale lumii naturale.

Istoria succesiunii matematice și rolul lui Leonardo Fibonacci

Leonardo Fibonacci este cunoscut astăzi mai ales pentru șirul care îi poartă numele, însă contribuția sa a fost mult mai amplă. Matematicianul italian a jucat un rol important în răspândirea numeralelor arabe în Europa medievală, într-o perioadă în care continentul folosea încă abacul și sistemele de calcul moștenite din Antichitate.

Deși a apărut inițial ca soluție la o problemă matematică, șirul lui Fibonacci avea să devină una dintre cele mai cunoscute succesiuni numerice, fiind identificat ulterior în numeroase structuri naturale.

Limitele cunoașterii umane și legătura cu credința

În viziunea matematicianului român, prezența acestor modele nu înseamnă că matematica oferă răspunsuri la toate întrebările despre Univers. Dimpotrivă, studiul matematicii îi învață pe oameni cât de limitată este, în realitate, cunoașterea umană. „Matematica ne învață că știm foarte puțin și știm doar în parte și singurul mod în care putem ști totul este prin credință. Asta este concluzia mea”, a afirmat el.

Pentru Daniel Onofrei, matematica nu există izolată de restul realității, ci se află într-o permanentă legătură cu alte domenii ale cunoașterii și ale vieții. Ea se găsește peste tot (...), în conexiune cu domeniile de interes, în conexiune cu alte aspecte ale vieții”, a spus profesorul.

Matematicianul, care le vorbește frecvent studenților despre limitele cunoașterii și despre relația dintre știință și spiritualitate, consideră că matematica nu epuizează misterele existenței. Ea poate însă dezvălui ordinea ascunsă a lumii și poate deschide noi perspective asupra unor întrebări care îi preocupă pe oameni de secole: este Universul rezultatul întâmplării sau expresia unei ordini mai profunde?

Cine este profesorul Daniel Onofrei și activitatea sa în SUA

Format în România și stabilit de peste două decenii în mediul academic american, Daniel Onofrei predă matematică la Universitatea din Houston, unde activează atât în cadrul Departamentului de Matematică, cât și al Departamentului de Inginerie Electrică.

Cu studii și stagii de cercetare în Europa și Statele Unite, profesorul român a publicat numeroase lucrări științifice și a participat la proiecte de cercetare pentru Departamentul Apărării al SUA, inclusiv în domeniul reducerii amprentei radar a aeronavelor. Activitatea sa științifică acoperă domenii ale matematicii aplicate și ingineriei, rezultate ale cercetărilor sale fiind publicate în reviste de specialitate internaționale.