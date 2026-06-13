Ilie Gavril Bolojan, ultimul președinte al PNL

Într-un gest disperat, dar curajos, Ilie Bolojan readuce în politica românească ceea ce de multă vreme dispăruse: războiul total între facțiunile politice!

„Să dăm cu paru-n pesediști!” cum zicea Ludovic Orban, pe vremea când ocupa fotoliul de care astăzi se ține cu dinții domnul Bolojan. Doar că Ludovic Orban nu și-a dus la îndeplinire lozincile, ele înscriindu-se în tacticile consacrate ale propagandei electorale.

Nici domnul Bolojan n-ar vrea să se întâmple chiar tot ce declară ritos, însă cred că deja e prea târziu. Atât de tare a apăsat pe pedala dușmăniei politice, încât războiul nu va rămâne doar pe micile ecrane. Trimiterea PNL în opoziție e deja inevitabilă. Și nu doar la vârful ministerelor, ci de sus până jos.

PNL a fost și este tributarul politicilor derivate din vremea USL-ului lui Crin și Ponta. N-a câștigat niciodată alegeri, dar a fost mereu păstrat la butoane.

Sinecuri, funcții, secretară și șofer. De aici și camaraderia dintre liberali și social-democrați, cu mici inadvertențe particulare, temporare și fără consistență.

Ori fix această camaraderie politică a fost spartă de rigidul domn Bolojan. Spre groaza liberalilor abonați la bugetul statului și într-o euforie generalizată a hashtagilor care abia așteaptă sânge proaspăt, fix când au rămas fără orizont.

Întreg partidul e angajat la stat. Oamenii din teritoriu știu asta cu precizie. Nu de azi, de ieri… din totdeauna. Odată cu intrarea PNL în opoziție, va începe marea vânătoare de politruci. Pile, amante, odrasle, neamuri, sinecuri și toată liota penelistă angajată la stat.

„Cămașa e mai aproape de trup”, zice un vechi proverb rusesc. Vor fugi ca potârnichile către cine le aruncă ceva. Orice!

Luați-vă popcorn, căci urmează trădări strategice, redefiniri ideologice și mult sânge pe pereți. În timp ce domnul Bolojan își va putea trece la catastif încă un mare succes politic: ultimul președinte al Partidului Național Liberal. Mort și îngropat!

Ciprian Purice