Nicușor Dan, lovitură de baros cu Veștea, în capul lui Bolojan. De ce PNL e-n poziție de șah-mat!

9 dimineața, duminica de 14 iunie, cu câteva ore înainte de expirarea termenului până la care Eugen Tomac trebuia să se înregistreze la Parlament cu programul de guvernare, în vederea audierilor și votului, prima dată în comisie, și apoi în plen. Nicuşor Dan, în mod neașteptat, dar matematic, trebuie să recunoaștem, i-a retras mandatul lui Eugen Tomac. E limpede că a făcut-o cu multe regrete, ar fi vrut să meargă până la capăt. Tot la fel de limpede, din atitudinea lui Eugen Tomac, este că nu s-a așteptat la așa ceva. Ar fi sperat să poată fi susținut prin metode subterane până la capăt și, printr-o scamatorie, să reușească să devină premier cu acest guvern de tehnocrați.

Acum, revenind la varianta pe care v-am explicat-o ieri, Nicuşor Dan nu avea decât posibilitatea să acționeze ca în SECURISTAN, să apese asupra parlamentarilor din partide și asupra partidelor cu metode de tip securistic, cu metodele din SECURISTAN care îi stau la îndemână. Nu a preferat această variantă. În schimb, a preferat o variantă de mare șahist politic, prin nominalizarea, ca premier desemnat, a lui Adrian Veștea, în calitate de prim-vicepreședinte al PNL. Desigur că marea veste din partea lui Veștea este că s-a și afișat cu președintele și a și acceptat acest mandat, ceea ce, așa cum vă spuneam la început, este o adevărată lovitură de baros în capul lui Bolojan, un lucru care confirmă ceea ce vă explicam de mai bine de două luni: că, de fapt, în mod legitim, ținta lui Nicușor Dan era să scape și el, dar și România, de Ilie Bolojan și de încrengăturile relațiilor de tip sorosist (asta este limpede) pe care bihoreanul le avea.

De ce spun că este o lovitură de baros nominalizarea lui Veștea? Veștea, brașovean, în vârstă de 52 de ani, are mare autoritate în partid în calitatea lui de prim-vicepreședinte. În același timp, este și președinte de Consiliu Județean, deci are în mod clar o susținere de la restul baronilor PNL, dacă nu de la toți, probabil de la marea majoritate. În același timp, este un fost Ministru al Dezvoltării, plăcut de către primarii PNL, pentru că de acolo se dau contractele pentru localități, și probabil nu numai de către primarii PNL. E limpede că PSD va susține o astfel de soluție, e în spiritul declarațiilor pe care le-a făcut până acum. Fiind un guvern politic, după cum a declarat Veștea, și UDMR va avea loc în acest guvern, deci și UDMR va susține. Rămâne de văzut cum stau lucrurile cu USR. În urma isprăvilor USR-ului din ultima vreme, nu aș paria pe o favorabilitate din partea lui Nicușor Dan la adresa USR-ului și, bineînțeles, nici la adresa celorlalți sateliți ai USR-ului. Cu această soluție, Nicușor Dan scapă și de stresul de a avea la susținerea guvernului facțiuni independente sau grupuri independente de parlamentari, care nu cadrau cu pretențiile lui.

Așadar, ajungem la PNL, care, în termeni mai de maidan așa, în acest moment e limpede că este pe tavan, iar președintele PNL, Bolojan, dacă o mai fi sau nu pe la Chișinău la prietena lui Maia Sandu , plânge în batistă. Și o să explic de ce. Existau pe o listă de liberali care să spargă frontul din jurul lui Bolojan mai multe nume pentru nominalizarea la funcția de premier. În primul rând, era cel al lui Alexandru Nazare, apoi era cel al lui Hubert Thuma, ba chiar și al europarlamentarului Rareș Bogdan. Toți aceștia și încă câțiva erau variante luate în calcul, numai că aveau o problemă: dacă ar fi acceptat nominalizarea din partea lui Nicușor Dan, ar fi fost dați afară din partid în 24 de ore, atât cât trebuie pentru ca să fie convocat BPN-ul, care are această putere. De ce Veștea nu este în acest caz? E simplu: la ultimul congres al PNL, pentru ca să-și gardeze oamenii, Ilie Bolojan a modificat statutul PNL, iar oricare dintre cei patru prim-vicepreședinți sau Secretarul General, și președintele partidului, bineînțeles, ar putea să fie dat afară din partid doar de către congresul PNL. În afară de acești șase oameni, orice membru PNL putea să fie dat afară, eliminat, de către BPN, Biroul Permanent Național, care se convoacă într-o zi. Acești șase nu pot să fie dați afară decât de către congres, care se convoacă în felul următor: BPN-ul în 24 de ore, care convoacă Consiliul Național la minimum șapte zile, deci trec deja opt zile, care, la rândul lui, poate să convoace congresul PNL la interval de încă șapte zile. Deci, în total, 15 zile, interval în care Adrian Veștea nu poate să fie dat afară din partid, spre ciuda lui Bolojan, și interval care include cele zece zile până la care Adrian Veștea trebuie să se prezinte în Parlament cu noul guvern. Despre Veștea pot să vă spun că el făcea parte, în mod tacit, dintr-o aripă anti-Bolojan; a fost, însă, mult mai discret, nu s-a manifestat ca atare și, printre altele, acesta a fost un argument (în afara celor profesionale, care sunt de respectat, apropo de comparația cu restul membrilor PNL care puteau să fie învestiți) pentru care Nicușor Dan l-a acceptat.

Ce soluții are Bolojan? Dacă nu acceptă nominalizarea lui Adrian Veștea, oricum nu poate să-l dea afară din partid. E limpede că, neacceptând această variantă, va rupe partidul, pentru că e limpede că o mare parte din PNL, poate să fie și doar o treime din PNL, îl va vota pe Veștea, care este membru PNL și care le va asigura un loc sau influență la nivelul guvernului. A doua soluție a lui Bolojan, una așa-zis înțeleaptă: acceptă soluția Adrian Veștea, mâine la BPN dă declarație de susținere pentru Adrian Veștea și atunci e mult mai simplă trecerea prin Parlament. Dar Bolojan, din acea postură, este deja un învins, pentru că, la ceea ce a realizat în PNL, el va primi ca „recompensă” mazilirea. Mai ales, repet, să țineți minte acest lucru, Adrian Veștea nu este din tabăra Bolojan.

Așadar, o duminică a surprizelor: atunci când alți români sunt la slujbă sau se pregătesc să meargă, politicul a jucat. În ceea ce mă privește, am un regret, trebuie să recunosc, pentru că în echipa lui Tomac existau destul de mulți independenți, tehnocrați, în care îmi puneam speranța că ar putea să asaneze complicatul și explozivul mediu de putere administrativă din România. Nu a fost să fie nici de data asta. Probabil că ne vom „delecta” cu un guvern politic din nou, adică ceea ce pot să dea partidele, care sunt mai liniștite, fiind foarte speriate de perspectiva unor tehnocrați la care nu aveau neapărat manete.

În ceea ce privește jocul serviciilor secrete, am păreri despre acest lucru, pe care le voi dezvolta mâine, la GOLD FM. A fost o adevărată bătălie între falangele din serviciile secrete care îl susțin pe Nicușor Dan și cele care au decartat, așa cum vă spuneam, arătând că nu îl susțin pe Nicușor Dan, ci îl susțin mai degrabă pe Bolojan. Acele falange care îl susțin pe Nicușor Dan au câștigat, să vedem dacă până la capăt, această bătălie, pe care, vă reamintesc la final, Nicușor Dan a declanșat-o împotriva grupării Bolojan încă de acum mai bine de două luni.

Cozmin Gușă