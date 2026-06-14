Nicușor Dan, lovitură de baros cu Veștea, în capul lui Bolojan. De ce PNL e-n poziție de șah-mat!
Postat la: 14.06.2026 |
9 dimineața, duminica de 14 iunie, cu câteva ore înainte de expirarea termenului până la care Eugen Tomac trebuia să se înregistreze la Parlament cu programul de guvernare, în vederea audierilor și votului, prima dată în comisie, și apoi în plen. Nicuşor Dan, în mod neașteptat, dar matematic, trebuie să recunoaștem, i-a retras mandatul lui Eugen Tomac. E limpede că a făcut-o cu multe regrete, ar fi vrut să meargă până la capăt. Tot la fel de limpede, din atitudinea lui Eugen Tomac, este că nu s-a așteptat la așa ceva. Ar fi sperat să poată fi susținut prin metode subterane până la capăt și, printr-o scamatorie, să reușească să devină premier cu acest guvern de tehnocrați.
Acum, revenind la varianta pe care v-am explicat-o ieri, Nicuşor Dan nu avea decât posibilitatea să acționeze ca în SECURISTAN, să apese asupra parlamentarilor din partide și asupra partidelor cu metode de tip securistic, cu metodele din SECURISTAN care îi stau la îndemână. Nu a preferat această variantă. În schimb, a preferat o variantă de mare șahist politic, prin nominalizarea, ca premier desemnat, a lui Adrian Veștea, în calitate de prim-vicepreședinte al PNL. Desigur că marea veste din partea lui Veștea este că s-a și afișat cu președintele și a și acceptat acest mandat, ceea ce, așa cum vă spuneam la început, este o adevărată lovitură de baros în capul lui Bolojan, un lucru care confirmă ceea ce vă explicam de mai bine de două luni: că, de fapt, în mod legitim, ținta lui Nicușor Dan era să scape și el, dar și România, de Ilie Bolojan și de încrengăturile relațiilor de tip sorosist (asta este limpede) pe care bihoreanul le avea.
De ce spun că este o lovitură de baros nominalizarea lui Veștea? Veștea, brașovean, în vârstă de 52 de ani, are mare autoritate în partid în calitatea lui de prim-vicepreședinte. În același timp, este și președinte de Consiliu Județean, deci are în mod clar o susținere de la restul baronilor PNL, dacă nu de la toți, probabil de la marea majoritate. În același timp, este un fost Ministru al Dezvoltării, plăcut de către primarii PNL, pentru că de acolo se dau contractele pentru localități, și probabil nu numai de către primarii PNL. E limpede că PSD va susține o astfel de soluție, e în spiritul declarațiilor pe care le-a făcut până acum. Fiind un guvern politic, după cum a declarat Veștea, și UDMR va avea loc în acest guvern, deci și UDMR va susține. Rămâne de văzut cum stau lucrurile cu USR. În urma isprăvilor USR-ului din ultima vreme, nu aș paria pe o favorabilitate din partea lui Nicușor Dan la adresa USR-ului și, bineînțeles, nici la adresa celorlalți sateliți ai USR-ului. Cu această soluție, Nicușor Dan scapă și de stresul de a avea la susținerea guvernului facțiuni independente sau grupuri independente de parlamentari, care nu cadrau cu pretențiile lui.
Așadar, ajungem la PNL, care, în termeni mai de maidan așa, în acest moment e limpede că este pe tavan, iar președintele PNL, Bolojan, dacă o mai fi sau nu pe la Chișinău la prietena lui Maia Sandu , plânge în batistă. Și o să explic de ce. Existau pe o listă de liberali care să spargă frontul din jurul lui Bolojan mai multe nume pentru nominalizarea la funcția de premier. În primul rând, era cel al lui Alexandru Nazare, apoi era cel al lui Hubert Thuma, ba chiar și al europarlamentarului Rareș Bogdan. Toți aceștia și încă câțiva erau variante luate în calcul, numai că aveau o problemă: dacă ar fi acceptat nominalizarea din partea lui Nicușor Dan, ar fi fost dați afară din partid în 24 de ore, atât cât trebuie pentru ca să fie convocat BPN-ul, care are această putere. De ce Veștea nu este în acest caz? E simplu: la ultimul congres al PNL, pentru ca să-și gardeze oamenii, Ilie Bolojan a modificat statutul PNL, iar oricare dintre cei patru prim-vicepreședinți sau Secretarul General, și președintele partidului, bineînțeles, ar putea să fie dat afară din partid doar de către congresul PNL. În afară de acești șase oameni, orice membru PNL putea să fie dat afară, eliminat, de către BPN, Biroul Permanent Național, care se convoacă într-o zi. Acești șase nu pot să fie dați afară decât de către congres, care se convoacă în felul următor: BPN-ul în 24 de ore, care convoacă Consiliul Național la minimum șapte zile, deci trec deja opt zile, care, la rândul lui, poate să convoace congresul PNL la interval de încă șapte zile. Deci, în total, 15 zile, interval în care Adrian Veștea nu poate să fie dat afară din partid, spre ciuda lui Bolojan, și interval care include cele zece zile până la care Adrian Veștea trebuie să se prezinte în Parlament cu noul guvern. Despre Veștea pot să vă spun că el făcea parte, în mod tacit, dintr-o aripă anti-Bolojan; a fost, însă, mult mai discret, nu s-a manifestat ca atare și, printre altele, acesta a fost un argument (în afara celor profesionale, care sunt de respectat, apropo de comparația cu restul membrilor PNL care puteau să fie învestiți) pentru care Nicușor Dan l-a acceptat.
Ce soluții are Bolojan? Dacă nu acceptă nominalizarea lui Adrian Veștea, oricum nu poate să-l dea afară din partid. E limpede că, neacceptând această variantă, va rupe partidul, pentru că e limpede că o mare parte din PNL, poate să fie și doar o treime din PNL, îl va vota pe Veștea, care este membru PNL și care le va asigura un loc sau influență la nivelul guvernului. A doua soluție a lui Bolojan, una așa-zis înțeleaptă: acceptă soluția Adrian Veștea, mâine la BPN dă declarație de susținere pentru Adrian Veștea și atunci e mult mai simplă trecerea prin Parlament. Dar Bolojan, din acea postură, este deja un învins, pentru că, la ceea ce a realizat în PNL, el va primi ca „recompensă” mazilirea. Mai ales, repet, să țineți minte acest lucru, Adrian Veștea nu este din tabăra Bolojan.
Așadar, o duminică a surprizelor: atunci când alți români sunt la slujbă sau se pregătesc să meargă, politicul a jucat. În ceea ce mă privește, am un regret, trebuie să recunosc, pentru că în echipa lui Tomac existau destul de mulți independenți, tehnocrați, în care îmi puneam speranța că ar putea să asaneze complicatul și explozivul mediu de putere administrativă din România. Nu a fost să fie nici de data asta. Probabil că ne vom „delecta” cu un guvern politic din nou, adică ceea ce pot să dea partidele, care sunt mai liniștite, fiind foarte speriate de perspectiva unor tehnocrați la care nu aveau neapărat manete.
În ceea ce privește jocul serviciilor secrete, am păreri despre acest lucru, pe care le voi dezvolta mâine, la GOLD FM. A fost o adevărată bătălie între falangele din serviciile secrete care îl susțin pe Nicușor Dan și cele care au decartat, așa cum vă spuneam, arătând că nu îl susțin pe Nicușor Dan, ci îl susțin mai degrabă pe Bolojan. Acele falange care îl susțin pe Nicușor Dan au câștigat, să vedem dacă până la capăt, această bătălie, pe care, vă reamintesc la final, Nicușor Dan a declanșat-o împotriva grupării Bolojan încă de acum mai bine de două luni.
Cozmin Gușă
-
Excepționalul sacrificiu de sine al lui Adrian Papahagi
Profesorul de paleografie, codicologie și literatura engleza la Facultatea de Litere a Universitații Babeș-Bolyai, Adria ...
-
Compotul Nicușor-Maia!
Așa, niște idei despre ipoteza lui Sebastian Lazaroiu ca Nicușor Dan ar compota cu Maia Sandu sa faca unirea. Ar fi cel ...
-
Ilie Gavril Bolojan, ultimul președinte al PNL
Într-un gest disperat, dar curajos, Ilie Bolojan readuce in politica romaneasca ceea ce de multa vreme disparuse: ...
-
Statul a fost prejudiciat cu până la 30 de miliarde de lei în scandalul ROBOR
Scandalul privind manipularea ROBOR nu ar trebui privit doar prin prisma creditelor luate de populație sau de companii, ...
-
Guvernul Tomac nu trece doar dacă Sistemul nu vrea. Presa fostului binom Coldea-Kovesi s-a mobilizat anti Nicușor Dan
Subiectul 1. Nu uitați ca traim in SECURISTAN. Guvernul Tomac nu trece, doar daca Sistemul nu vrea. Daca ați fi zapat c ...
-
Adevărata poveste din spatele programului nuclear iranian și a acordului de la Islamabad
Autor: Pepe Escobar Pe Power Shift, o noua platforma geopolitica independenta, Zulfiqar Ali, Larry Johnson și cu mine am ...
-
Sancțiuni economice sau război economic; forța dreptului sau dreptul forței?
Practica impunerii unilaterale de „sancțiuni economice" de catre statele care și-o pot permite, impotriva statelor ...
-
O săptămână cu multă încărcătură emoțională...
Azi incepe o saptamana cu multa incarcatura emoționala: 1. Bancile și BNR vor dezlanțui Armada de influenceri și presa p ...
-
Scurte păreri de cetațean român foarte îngrijorat de situația oribilă în care se află țara mea
Sunt un om care am terminat trei facultați și ma recomand capabil sa ințeleg un minim de discurs economic. Citind de-a l ...
-
Nicușor a priceput că-și poate permite (aproape) orice, joacă dur și eficient!
„Savarșitu-s-a!", ca sa folosesc un termen ortodox, care, sigur, are o conotație pozitiva. Acum voi veți hotari in ...
-
Regele, proorocii și săgeata trasă la întâmplare sau de ce nu se poate opri un război
Povestea pe care o gasiți in 1 Regi 22: Ahab e rege și are o problema. Vrea un razboi și are nevoie de Dumnezeu de parte ...
-
Nu mai fiţi siguri de nimic, toţi mint, ţara e neguveranbilă
Pe masura ce climatul de securitate devine tot mai fragil pe plan global si, de interes pentru noi, in special pe linia ...
-
De ce îl vrea Nicușor Dan pe Eugen Tomac
Sa nu va țin prea mult curioși, va spun din prima. Pentru ca vrea, dupa modelul Iohannis,, „guvernul lui" format d ...
-
Se organizează o rezistență împotriva imperiului american. Și nu fără succes!
Autor: Guy Mettan Va reuși Donald Trump sa restabileasca puterea Americii? Sunt succesele sale recente din Venezuela, in ...
-
O situație cum nu s-a mai înregistrat în istoria Israelului
Antonio Guterres, Secretarul general ONU, a adaugat forțele armate și de securitate israeliene la aceasta „lista n ...
-
O dronă, două ipoteze, trei concluzii. Ce-ar fi de făcut?!
O drona, doua ipoteze, trei concluzii. Ce ar fi de facut? Care este contextul in care ne aflam, incepand de ieri, cu un ...
-
Să fie clar: Nu a fost o drona Geran 2 cu încărcătură!
Ma alatur conspirationistilor, ba o sa-i mai si completez. Ca fapt divers, lucrarea mea la unul dintre masterate, cel de ...
-
Și totuși, cine o ține pe Cristina Trăilă pe perfuzii de lapte și miere?
Toate dovezile indicau faptul ca este pungașa. Una complet lipsita de scrupule. Ca deputat PNL, a incalcat legea ANI, fi ...
-
Motivul NUCLEAR pentru care Tulsi Gabbard a fost ELIMINATĂ
Tulsi Gabbard a demisionat. I s-a facut branci pe fereastra. Toata MAGA plange. Tradați de un Trump confiscat de Israel ...
-
Fenomenul Max Korj și "invazia rusă" care a cucerit Bucureștiul
Zbor spre Chișinau - in jur mulți tineri din Bulgaria, Polonia, Serbia, Romania: pe toți ii unește muzica. Paradoxal - e ...
-
Comparația vizitelor lui Trump și Putin la Xi
O sa incep cu raspunsul lui Trump atunci cand a fost intrebat despre vizita lui Putin la Beijing. Trump a spus: „N ...
-
O mare necunoscută: în ce mai constă suveranitatea României
Una dintre marile diferențe dintre secolul trecut și acesta este ca raul și-a schimbat stilul. Înainte, el venea t ...
-
Inflația candidaților de premier. Ce urmărește Sistemul
Inflația asta de nume pentru funcția de premier nu este haos. Este strategie. În fiecare zi apare, „pe surse ...
-
Franța nu mai susține trioul Bolojan-Kovesi-Maia Sandu
S-a remarcat, in ultima perioada, chiar și de catre nespecialiști, faptul ca Franța și Emmanuel Macron, președintele țar ...
-
Ce reformă ați făcut, băi, grandomanilor?
Nu ma mira ca sunt unii care susțin ca ultimul an, aproape, dupa decizia de a majora TVA, nu a lovit cine știe ce in ant ...
-
Despre smerenia matematicii și bariera transcendentă de care se va lovi mereu inteligența artificială
(sau, mai bine zis, despre trufia „științei stabilite” și iluzia cunoașterii) Zic ca matematicienii și &bdqu ...
-
APOCALYPSE NOW: „EU SUNT BUTONUL!”
Cand rasfoiești contul de pe TruthSocial al lui Donald Trump – cel mai puternic om de pe Pamant - ai senzația ca p ...
-
Cum încearcă Statele Unite să pună mâna pe bogăția energetică mondială
Autor: Guy Mettan Nu se poate ințelege nimic din infamiile care au loc in lume de cincisprezece ani daca nu se cauta cin ...
-
Triumviratul SUA - China - Rusia
Trump la Beijing. Putin, peste doua zile, tot la Beijing. Prea rapid. Prea simetric. Prea important pentru a fi intampla ...
-
Creatorii și monopoliștii sau despre e-factura cu dedicație!
Obligativitatea de a elibera e-factura pentru drepturile de autor creeaza situații absurde și haos pentru creatorii roma ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu