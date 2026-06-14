Cu totul "Altceva"! O importantă minune din Biblie explicată prin matematică de un român care lucrează pentru Departamentul Apărării al SUA

Daniel Onofrei, profesor de matematică la Universitatea din Houston, spune că o celebră teoremă matematică deschide cel puțin posibilitatea teoretică a unor fenomene care par altfel complet imposibile în lumea noastră.

Minunea înmulțirii celor cinci pâini și doi pești, relatată în toate cele patru Evanghelii, continuă să fascineze credincioși și oameni de știință deopotrivă. Invitat în podcastul „Altceva”, realizat de Adrian Artene, profesorul român a oferit o perspectivă cu totul nouă asupra acestui eveniment sacru.

În cadrul interviului, Daniel Onofrei a explicat cum paradoxul Banach-Tarski, una dintre cele mai surprinzătoare teoreme din matematică, poate deschide o nouă fereastră către înțelegerea metafizicului.

Profesorul a precizat din start că matematica nu poate demonstra metafizicul și nici nu are rolul de a înlocui credința personală:

„Nu aș spune neapărat că explică, pentru că, încă o dată, cred că metafizicul nu poate fi explicat rațional. Dar, în orice caz, ceea ce am de spus, cred că ajută credinței”, a punctat Daniel Onofrei în podcastul lui Adrian Artene.

Matematicianul a subliniat că acest concept este numit „paradox” într-un mod destul de nepotrivit, deoarece în realitate reprezintă o demonstrație matematică extrem de riguroasă.

Potrivit enunțului teoremei, o bilă în trei dimensiuni poate fi descompusă matematic în așa fel încât, din părțile rezultate, să poată fi compuse două bile identice cu cea inițială.

„Matematica reușește, prin paradoxul Banach-Tarski, să creeze paradigma favorabilă acestor minuni”, a explicat specialistul. El a menționat că această idee uimitoare poate fi extinsă teoretic și la alte obiecte din realitatea înconjurătoare.

„De la bilă, tu poți duce la orice obiect tridimensional, deci pâinea, peștele”, a adăugat Daniel Onofrei.

Totuși, profesorul român a ținut să precizeze că această descompunere presupune o serie de concepte extrem de abstracte din teoria mulțimilor. Printre acestea se numără mulțimile de măsură zero și mulțimile nenumărabile.

Aceste detalii tehnice fac ca fenomenul să fie absolut imposibil de realizat în lumea fizică prin mijloace umane sau fizice obișnuite.

„Practic, ne creează paradigma posibilității minunii, dar presupune divinul. Adică presupune ipoteza că posibilitatea acestei ruperi era la îndemâna lui Iisus, o rupere specială în mulțimi speciale”, a explicat profesorul universitar.

În opinia lui Daniel Onofrei, chiar și atunci când o relatare biblică pare de domeniul fantasticului sau al imposibilului, matematica are puterea de a ne schimba radical percepția.

„Însă, totuși, de unde povestea pare o minciună sfruntată, cred că această teoremă reușește, dacă știm și înțelegem spiritul, să ne pună pe gânduri cel puțin. Și asta e bine, zic eu”, a afirmat profesorul român în dialogul cu Adrian Artene.

Daniel Onofrei are un CV academic impresionant. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, urmându-și ulterior studiile doctorale și postdoctorale în centre universitare de elită din Statele Unite ale Americii și Franța.

Din anul 2011, predă în cadrul Departamentului de Matematică de la Universitatea din Houston.

Activează în paralel și în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică al aceleiași instituții.

Face parte din echipe de cercetare de top implicate în proiecte strategice pentru Departamentul Apărării al Statelor Unite (Pentagon), inclusiv în tehnologii avansate pentru reducerea amprentei radar a aeronavelor (tehnologia stealth).

Rezultatele cercetărilor sale de pionierat sunt publicate constant în cele mai importante reviste științifice internaționale.