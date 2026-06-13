Compotul Nicușor-Maia!

Așa, niște idei despre ipoteza lui Sebastian Lăzăroiu că Nicușor Dan ar compota cu Maia Sandu să facă unirea. Ar fi cel mai toxic „kampot”.

În primul rând Maia Sandu folosește declarațiile despre unirea cu România ca pe o formă de șantaj la adresa UE. Sinusoida e o chestie dată dracului de șmecheră ce e: scad șansele de aderare la UE - Maia vrea unire, cresc șansele de aderare la UE - Maia nu mai vrea unire. Puneți și voi un agent AI la muncă și vedeți ce iese. Toate declarațiile Maiei Sandu despre unire sunt adresate oricui, mai puțin rumânilor.

Apoi: unirea a fost desemnată oficial „planul B” al Chișinăului. Menșevicărimea de la Chișinău vrea să apuce rahatul de partea curată, la nevoie e dispusă să se mânjească și cu puțină Românie, dar doar la nevoie. Dacă România e „planul B” pentru Republica Moldova, din punctul meu de vedere Republica Moldova devine „planul C”. Sau D, mai vedem.

Și nu în ultimul rând, Sebastian Lăzăroiu spune că planul ăsta al unirii ar avea ca obiectiv anihilarea AUR sau mă rog, a influenței AUR. Aici e cam pe lângă. Menșevicărimea de la Chișinău urăște AUR din străfundurile rânzei, li se încrețește pipota când aud de AUR, le dârdâie târtița. Iar băieții și fetele de la AUR știu chestia asta. Eventualul „kampot” Nicușor + Maia = unire va fi de natură să zgâlțâie din balamale pe toată lumea, dar ceva serios, nu hâț-hâț, încolo-ncoace.

Adică nu cred că Nicușor Dan va „rupe de la AUR” cu proiectul ăsta. Greu de imaginat un proiect funcțional cu un Chișinău care urăște 30-40% din electoratul din România.

Și nici nu am atins subiectul condițiilor de la Chișinău. Să nu-și închipuie cineva că menșevicărimea va accepta unirea fără condiții, acolo flutură tot felul de idei: confederație, parlament cu reprezentanți 50%/50%, număr de miniștri rezervat pentru Chișinău, chestii.

George Damian