Excepționalul sacrificiu de sine al lui Adrian Papahagi

Profesorul de paleografie, codicologie și literatură engleză la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai, Adrian Papahagi, a refuzat oferta de a prelua portofoliul Culturii în cabinetul Tomac. Cultura, progresiștii, minoritățile etnice și sexuale, ateii sau adversarii săi politici câștigă timp, aer și demnitate din respingerea propunerii de către desemnatul Papahagi.

Să ne amintim de meciul cu sociologul Gelu Duminică tranșat în instanță pe teme de imigrație, diversitate și identitate națională. Duminică l-a făcut pe Papahagi taliban, argumentând că, la fel ca bătuții în cap din Afganistan, Papahagi folosește religia pentru a limita drepturile și libertățile moderne, promovând o viziune intolerantă, dogmatică și exclusivistă asupra societății.

Papahagi nu s-a mulțumit să-i poarte sâmbetele lui Duminică și l-a târât în instanță pentru defăimare, cerând despăgubiri morale. Zațul rămas pe fundul acestui stupid scandal, analizat la microscop de adversarii politici ai lui Papahagi, dar și de lideri civici, a scos la iveală mostre imposibil de escamotat de rasism primitiv și xenofobie acută.

Apoi, în contextul Referendumului pentru Familie din 2018, Papahagi a atacat constant ideologia de gen și corectitudinea politică. Declarațiile sale în care asocia mișcările progresiste LGBT cu stângismul intolerant, neomarxismul sau decadența morală a Occidentului, au stârnit reacții violente din partea comunității și a activiștilor pentru drepturile omului.

Drept urmare i-a fost blocat nu o dată contul de facebook pentru discurs instigator la ură. Apoi, în mod repetat, Papahagi îi taxează pe intelectualii laici sau atei care critică Biserica Ortodoxă Română, folosind termeni precum analfabeți funcționali, ignoranți sau comunizanți. Acest discurs, considerat de critici ca fiind arogant și elitist, împarte societatea în mod rigid între creștinii autentici și detractorii ideologizați ai credinței.

Cum ziceam, toate categoriile dușmănite la scenă deschisă de Adrian Papahagi răsuflă ușurate că acest popă ratat și taliban cu ADN de bătăuș de iarmaroc descins din Munții Pindului, n-a aburcat în șaua Culturii, și că, pentru moment, cultura română, atâta cât reprezintă ea, mai are șanse viabile pentru a-și păstra farmecul discret și speranța de mai bine în suflet.

Cornel Ivanciuc