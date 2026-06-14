USR acuză o încălcare a Constituției după desemnarea lui Adrian Veștea. „Procedura constituțională s-a încheiat"

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac, este contestată de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care susține că președintele ar fi trebuit să convoace noi consultări cu partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui alt candidat.

Parlamentarul afirmă că procedura constituțională declanșată prin consultările anterioare s-a încheiat în momentul în care Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar o nouă desemnare ar fi necesitat reluarea dialogului cu formațiunile politice.

Alexandru Dimitriu: „Consultările au produs deja un rezultat”

Deputatul USR susține că prevederile constituționale sunt clare în ceea ce privește pașii care trebuie urmați înaintea desemnării unui premier.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare.

Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.”, susține Dimitriu.

Potrivit acestuia, odată cu retragerea premierului desemnat, procedura începută în urma acelor consultări nu mai poate fi considerată activă.

„Situația politică s-a schimbat”

Alexandru Dimitriu argumentează că renunțarea lui Eugen Tomac la mandat nu reprezintă un simplu pas administrativ, ci reflectă imposibilitatea formării unei majorități parlamentare.

„În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat. Retragerea candidatului nu este un detaliu administrativ, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități.”, adaugă el.

În opinia sa, schimbarea contextului politic impune reluarea consultărilor înainte de desemnarea unui nou candidat la funcția de premier.

„În aceste condiții, o nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare. Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat.”, explică Dimitriu.

Critici privind procedura urmată

Deputatul USR mai susține că obligația constituțională a consultării partidelor trebuie respectată pentru fiecare nominalizare în parte.

„Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât Președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment.”, arată.

În final, Alexandru Dimitriu afirmă că respectarea regulilor constituționale nu ar trebui influențată de contextul politic sau de urgența formării unui nou Executiv.

„Respectarea Constituției nu depinde de urgența politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituționale trebuie respectate cu strictețe.”