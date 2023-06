Care e adevărul legat de achizițiile de armament?!

Până la greva profesorilor doar câțiva jurnaliști au expus cheltuielile nesăbuite făcute de către guvernările Iohannis pentru înarmare, datele relevante despre tranzacții sunt secretizate, iar (auto)cenzura legată de subiect este dominantă.

Totuși cei interesați au putut afla despre avioanele F16 achiziționate că nu prea pot zbura, că submarinele de 1 miliard de euro bucata sunt cvasi-inutile în contextul geo-militar din Marea Neagră, că am plătit în avans americanilor armament ce-a ajuns în Ucraina, iar nouă ne va fi livrat după 2030, pe scurt, e clar că n-avem nici o strategie de înarmare, ci doar răspundem ordinelor de cheltuială a bugetului așa cum ni se dictează de la Washington. Treaba poate deveni fatală deoarece, așa cum am tot zis, România e un BOLNAV ECONOMIC OBLIGAT SĂ SE ÎNARMEZE, iar această postură e una premergătoare unui dezastru.

Profesorii au priceput că nu sunt bani și pentru ei tocmai pentru că Iohannis & Company și-au luat angajamentul să cheltuiască banii strânși din taxe plătind facturile emise de către marii producători dearmament. În acest context a reînceput să circule o știre de acum 3 luni, legată de protestul sindicaliștilor din Apărare, ce susțin că "(...) transportoarele Piranha, pe care România le-a cumpărat în cantități indecente, nu pot fi folosite în țara noastră. Transportorul american este foarte greoi pentru relieful muntos și deluros din țara noastră și nici nu poate traversa apa. Sindicaliștii nu înțeleg de ce Ministerul Apărării Naționale nu vrea să comande transportorul românesc SAUR 2, care este net superior transportorului Piranha." De vreo trei zile e prezentat și un filmuleț în care se vede cum Piranha se scufundă brusc la intrarea în apă, sub privirile și exclamațiile dezamăgite ale militarilor români. Am cerut părerea despre acest incident unui vechi prieten, profesionist al armatei române, azi rezervist, pe care o expun aici, fără alte comentarii:

"Transportorul Piranha care se scufundă în imaginile din film, este unul dintre primele 31 de bucăți cumpărate acum 5-6 ani și era amfibiu. Celelalte 221+100 comandate, și parțial recepționate, nu sunt amfibii. Culmea e ca toate BTR-urile rusești pe care le mai avem sunt amfibii. Cred ca aici a fost și o eroare umană, după cum a pornit transportorul. Aș pune-o pe seama lipsei de experiență. Piranha este un transportor bun în general, dar pentru zonele de câmpie. Este masiv, greu, dar rapid pe șosele. Tehnologia de pe el încă ne face probleme, prea multe calculatoare pentru o mașină de luptă, plus mentenanță inaccesibilă pentru noi. Într-adevăr cei de la Moreni (acolo am construit 77 taburi în 1977, sub licență, și tot acolo se face mentenanță pt cele ~ 600 rămase) au dreptate, Piranha (poreclit Piranda!) nu este pentru țara noastră, pentru relieful nostru deluros, dar și cu o rețea hidrografică bogată (unde s-ar duce marea majoritate a acțiunilor de apărare). Rapiditatea deplasării în teren o dă manevrabilitatea (nu trebuie să mergi neapărat pe drumuri naționale, poți străbate prin anumite șanțuri și mai ales poți trece cursurile de apa dacă podurile sunt distruse sau nu ai capacități de transport naval). Iar Piranha 5 nu este amfibie! Și la deal e greoi, asta se transpune ca fiind o țintă ușoară pt artilerie. Bineînteles că e și un mare consumator de carburant,cca 150 l la suta de km. Singurul atu din punctul meu de vedere este "tunul de 30", care este util și performant (dar, întotdeauna este un dar, doar 40% dintre ele au tun de 30, restul au o rășniță de mitralieră de 14,5). Important e și că vorbim despre un transportor pseudo-american (US Army nu au nici o bucată cumparată, au varianta Striker mai veche, dar mai practică), construit în Elveția, iar acum e asamblat parțial la noi. Ar trebui să se numească transfer de tehnologie, dar nu prea e, pentru că e trimis gen lego, nu produs aici.

Pandurii 2 e un tab bunicel, dar sincer, e ca o Dacia Solenza făcută de regretatul ing. Stroe de la Dacia Pitești. Ușor modernizat fata de transportorul vechi rusesc (model 77), l-am văzut la Moreni inclusiv cu carcasa care a rezistat la 7 kg de exploziv, ceea ce îi conferea o rezistență de top dedesupt, împotriva DEI-ului (dispozitiv improvizat), dar cu un blindaj care rezistă doar la gloanțe de mitralieră, nu la aruncător de grenade. La o mașină de luptă îți trebuie un motor „sticlă", vorba lui Iohannis, în cazul nostru cutia de viteze și, mai ales, direcția, nu le stăpânim. În 2015 ani cei de la Rheinmetal Germania au venit la Moreni ca să construiască transportorul blindat Boxer, foarte bun, dar nu s-au înțeles. Fie pentru transferul de tehnologie, fie pentru reinvestirea profitului (50 la sută din Moreni era a lor), fie nu au vrut americanii ca să construim noi ceva european. Mare păcat! Și-ți mai amintesc un singur lucru, noi la Mizil construiam mașini de luptă ale infanteriei și ale vânătorilor de munte, am privatizat-o, culmea, exact pentru scopul prezentat oficial înainte de 1989, adică saltelele Relaxa, ce-au devenit Elvila ... Ce să mai zic?! Doar "HAI ROMÂNIA!", că așa am fost educat."

Cozmin Gușă