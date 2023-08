Ceaușescu chiar s-a bătut cu rușii!

Astăzi este 21 august și în urmă cu 55 de ani România a trăit momentul în care și-a câștigat un imens prestigiu internațional prin poziționarea geopolitică a lui Nicolae Ceaușescu, care, în calitate de noul lider al României, a refuzat participarea la invazia Cehoslovaciei, invazie cerută și operată de către URSS, care în felul acesta voia să înăbușe Primăvara de la Praga, adică faptul că acolo erau cultivate libertatea de gândire, comerțul cât de cât liber, cultura care era asumată ca un mijloc de emancipare clară a unei națiuni care a vibrat tot timpul din punct de vedere cultural. Mai mult decât atât, în această zi, Nicolae Ceaușescu a avut un speech, o declarație publică prin care a condamnat invazia sovietică, cerându-le românilor să fie pregătiți pentru o mobilizare pentru ca să ne apărăm țara în cazul în care noi, apărându-i declarativ pe cei din Cehoslovacia, pe cehoslovaci, am fi avut de suferit o invazie sovietică.

Ceaușescu a fost ca un erou. În contrapartidă, știți că vitezele țări Ungaria, Polonia, Bulgaria, chiar și Republica Democrată Germană au participat alături de URSS cu trupe la invazia Cehoslovaciei, adică au ascultat ordinul de la „Înalta Poartă". Peste 250.000 de soldați din țările amintite au cotropit Cehoslovacia, țara a fost apoi dirijată de facto, au murit și au fost încarcerați sute de oameni, dintre care mulți intelectuali și politicieni. Statele Unite, ca urmare a acestei poziționări a României, au început să ne aprecieze și pe noi ca români, și pe Ceaușescu ca lider, urmând o perioadă de mare deschidere în relațiile bilaterale româno-americane.

Ce s-a întâmplat, însă, din partea sovietică? Nu ne-au invadat, s-au gândit că totul va degenera, dar era foarte posibil să ne invadeze; în schimb, chiar la începutul anului imediat următor, în 1969, au declanșat Planul Dnestr. Planul Nistru prevedea înlocuirea urgentă a lui Nicolae Ceaușescu cu un lider politic favorabil Moscovei. Pe lângă asta, au început să refuze exporturile către România de materie primă și să cumpere mai puține produse de la noi, punând la cale, în paralel, în baza Planului Nistru de înlocuire a lui Ceaușescu, diverse comploturi, operate cu cei din Securitate, unde a intrat, bineînțeles, și după părerea mea, ca să nu-i citez pe alții, defectarea lui Pacepa, agent KGB, transformat în agent CIA prin fuga lui din 1978.

Ceaușescu a acționat în mod suveranist, cu mult curaj în acele momente, în anii următori și cu mult realism și pragmatism, până când lipsa de școală, boala, prostia soției pusă peste acea boală de care suferea Ceaușescu, Securitatea care l-a manipulat, l-a înconjurat cu fel de fel de incapabili, toate acestea l-au pus la pământ și n-a mai știut cum să conducă în ultimii ani; și totuși a fost nevoie de 20 de ani ca să fie dat la o parte de către sovietici prin Planul Nistru, ce s-a întâmplat în 1989, când Nicolae Ceaușescu a fost ucis în urma unui proces fals, înlocuit de o putere controlată de către sovietici, care au organizat acea lovitură de stat din 1989: Ion Iliescu era KGB-ist, ideologul Brucan de asemenea, printre altele, Mossad, CIA, Virgil Măgureanu, fost ofițer de Securitate, KGB-ist, care era șeful SRI-ului Bârlădeanu Alexandru, șeful Parlamentului, un mare pro-sovietic, chiar și Petre Roman, viitorul prim-ministru 1989-1990, cu un tată agent KGB, evreu de origine maghiară, culmea, rebotezat cu numele de Roman. Este clar de tot.

Spre comparație, prieteni, că tot aniversăm acești 55 de ani de la un moment glorios al României, sub semnătura lui Ceaușescu atunci, urmăriți-i pe cei ce zic astăzi că se bat cu Rusia lui Putin - e ceva de râsu'-plânsu'. Mulți dintre ei, mai ales cei în vârstă, dar nu numai, sunt vechi conserve KGB-iste sau FSB-iste, ce s-au conspirat tocmai așa, adică înjură Rusia și pe Putin cu voie de la stăpânire ca să nu credem noi că sunt în mrejele serviciilor secrete rusești. Alții care înjură Rusia și pe Putin sunt simpli lingăi dezorientați ai SUA, pe care americanii nu dau nici doi bani. E tare comparația, așa-i? De aia ne-am pierdut orice respect internațional și am ajuns ca o țară subjugată marilor interese rusești, adică Austria să ne batjocorească sau una ca Ucraina să impună cam ce vrea pe la noi, vezi scandalul cerealelor, neglijând în același timp total drepturile românilor de acolo. Am ajuns să ne amintim cu nostalgie de Nicolae Ceaușescu, cel puțin din punct de vedere al felului în care se orienta geopolitic și poziționa România pe hartă, inclusiv prin acea opoziție la bocancul sovietic, astăzi rusesc.

Cozmin Gușă