Cloudul guvernamental e neconstitutional!

Vad ca a aprobat Camera Deputatilor - camera decizionala proiectul de lege de aprobare a OUG nr 89/2022 (cu cloudul guvernamental).

Or, OUG -ul este neconstitutional, motiv pentru care si legea de adoptare a lui este neconstitutionala si ar trebui atacata la CCR de un grup de 50 deputati sau 25 senatori, Avocatul Poporului sau de presedinte pentru ca ea sa nu fie promulgata.

Tot azi a fost un grup de lucru la nivel UE pe identitate digitala la care au participat si reprezentanti ai Comisiei Europene si din SUA.

Tocmai aceste probleme le-am ridicat in grupul respectiv:

Daca sunt afectate drepturile si libertatile fundamentale in conditiile in care in legislatia nationala se prevede ca infrastructura care se creaza pentru identitatea digitala este gestionata de serviciile de colectare date si de intelligence?

Daca considera asta un pericol la sistemul pe care vor sa il creeze?

Discutiile axate numai pe standardele tehnice, in lipsa unor norme in legislatia interna care sa prevada ca cetatenii pot sa verifice ce fac agentiile guvernamentale cu infrastructura creata pentru identitatea digitala si in lipsa unei proceduri care sa permita accesul cetateanului la un judecator care sa dea o solutia pe plangerea cetateanului ca i-au fost violate drepturile de catre agentiile guvernamentale = sunt cam apa de ploaie (cu alte cuvinte).

Li s-au parut interesante problemele ridicate, parerea mea.

Un reprezentant al Comisiei Europene sau a unei agentii UE (nu am retinut sigur) a zis ca daca in Romania, raportat la prevederile constitutionale, sunt violate drepturile civile, sa sesizez Comisia Europeană cu o procedură de infrigement impotriva Romaniei.

Asa ca: onorati reprezentanti ai Statului Roman cu drept de sesizare a CCR cu o obiectie de neconstitutionalitate a OUG nr. 89/2022 si a legii de adoptare a acesteia: alegeti-va!

Sesizati CCR si remediati intern problemele privind violarea drepturilor civile? Sau ma apuc sa pregatesc o sesizare a Comisiei Europene pentru declansarea procedurii de infrigement importriva Romaniei? Nu de alta, dar sa stiu cum imi fac agenda in perioada urmatoare.

Elena Radu

