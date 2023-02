Coada dă din câine. Cine crede altceva, e putinist!

Dacă acum trei ani cam pe vremea asta am fi aflat că Biden merge în vizită la Kiev, era rezonabil să credem că ar face-o pentru a fi audiat în scandalul de corupție Burisma, unde el și fiul său erau acuzați prin vocea lui Donald Trump și a avocaților săi. Biden era candidatul democraților la prezidențiale, iar proaspătul ales Zelenskiy îl confirma public pe Trump, susținând că sunt dovezi serioase la procuratura ucraineană ce-l incriminează pe Biden.

Vizita de zilele astea ne arată treburile în mod opus, presa mondială n-a mai amintit despre corupția lui Biden atunci când a ajuns la Kiev, iar vicleanul copil de casă Zelenskiy nu va mai recunoaște vreodată că i-a ținut partea lui Trump acum trei ani, asigurându-l de corupția lui Biden. Cu această viziune în minte trebuie să interpretați discursurile și gesturile lui Putin și Biden, în dialogul la distanță de pe axa Moscova-Varșovia, desenată de ieri ca viitoare pârghie de torsionare a geopoliticii Occidentului.

Discursul lui Putin ținut ieri în fața potentaților ruși n-a adus nici o surpriză legată de schimbarea raportării lui la Occident, semn că, din viziunea rușilor, nici liderii occidentali n-au schimbat nimic la strategia lor. Putin ne-a învârtit însă cuțitul în rană, prezentând în mod argumentat și de necontestat deriva socio-economico-civilizațională în care ne aflăm noi cei din vest, fiind percepuți la grămadă ca fiind supușii imperiului american aflat în decădere.

Liderul de la Kremlin a excelat însă prin a nu-l pomeni deloc pe Biden, ștampilându-l astfel cu marca irelevanței, dar în plus a indicat posibilitatea reintrării în era nucleară a războiului, prin decizia suspendării participării rusești la tratatul armamentului nuclear, laolaltă cu perspectiva oferirii de tehnologie unor țări de tip kamikaze, ca Iranul sau Coreea de Nord. Au fost două ore de discurs în care Putin și-a mobilizat efectivele, dar și partea de lume ce e de partea sa, respectiv a lăsat perplex Occidentul, care se privește de ieri și prin oglinda pusă în fața sa de către liderul rus.

Discursul lui Biden nici n-a mai contat câteva ore mai târziu, era limpede oricum că nu avea nici un mijloc credibil prin care să edulcoreze măcar efectul creat de la Moscova. Regia din Varșovia a fost una de film de categoria B, frazele emise au fost de tip propagandistic, iar butaforia asigurată de lideri occidentali inexpresivi șezând ca la un concert în aer liber, au dat toate impresia de încropeală și nesiguranță.

''Liderul lumii libere'' a vrut să puncteze ridicând-o în slăvi pe cea mai irelevantă participantă, Maia Sandu a Moldovei, numai că, nimeni nerecunoscându-i ceva merite politico-administrative moldovencei, s-a aplaudat tot ca la teatru, dar ca atunci când nu pricepi poanta. Pentru noi românii, care ne tot căutăm merite pentru susținerea liniei americane și a ucrainenilor, iar aceștia ne batjocoresc cu fiecare prilej, momentul Moldova a fost chiar frustrant.

Dacă Biden o lăuda pe Sandu pentru rezistență, mulțumind la pachet românilor că țin în viață Moldova cu bani, gaz, petrol, lemne, asta era deja un soi de normalitate. Dar să nu fim pomeniți deloc (măcar cu asigurări că Delta Dunării nu e în pericol), ne indică limpede că nu contăm. Mai notați că Biden o laudă pe Maia Sandu, urmașa și vrăjmașa lui Plahotniuc, cel care a fost făcut mare și lăudat (contracost!) la Washington chiar de către Victoria Nuland, deci ce efect poate avea asta măcar în Moldova?!

Acum 25 de ani, în avionul cu care traversam Atlanticul pentru o bursă de studii în SUA, am avut șansa să urmăresc filmul ''Wag the Dog'', proaspăt lansat atunci pentru a obișnui publicul american cu scandalul sexual Clinton-Lewinsky. Actori mari, Dustin Hoffman și Robert de Niro, producție excepțională, filmul demonstra felul în care se manipulează total, la nevoie. Pilda e că se poate de cele mai multe ori ca nu câinele să dea din coadă, fiind mai deștept decât coada sa, ci e probabil la nevoie să fie invers, adică toți să fim manipulați pentru a înghiți minciuni meșteșugit ambalate. Eu n-am mai dormit pe acel zbor, am urmărit filmul de două ori, și bine am făcut, a fost una dintre marile lecții de viață pe care am primit-o la timp.

Convingerea mea legată de deplasarea lui Biden acum în Europa este că acesta a fost trimis ca să ne transmită că trăim vremurile în care, în politica mondială, coada dă din câine, iar cei care nu cred sau acceptă asta, vor fi eliminați sub pretextul că sunt putiniști. Problema americanilor este că cei care știm că încă sunt vremuri în care câinele dă din coadă suntem mai mulți, și gata să facem sacrificii mari pentru a demonstra această evidență.

Cozmin Gușă