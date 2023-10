Crâncena cenzură militară

Sau dictatură feroce? Sau și una și alta, invocând-se conjunctura internațională? Mai devreme sau mai târziu, răspunsul va fi dat. Dar pentru moment dispunem de câteva informații certe. Suspendarea unei conferințe intitulată „Locul României în contextul geopolitic actual", care urma să analizeze poziția geostrategică a României, susținută fiind, la Biblioteca Academiei Române, de către Adrian Severin. Suspendată fără vreun motiv plauzibil, în plin weekend. O a doua informație care zguduie mediul virtual este recenta dublă cenzurare a lui Cristoiu și Gold FM. Să le punem în conexiune și să le analizăm.

În cazul lui Adrian Severin, povestea este pe cât de simplă, pe atât de șocantă. Astăzi, el ar fi trebuit, utilizându-și vastele cunoștințe, de nimeni contestate, în materie de politică externă, să susțină o conferință la Biblioteca Academiei Române, o conferință neorganizată de el. Organizatorii au primit însă în plin weekend o adresă semnată de adjunctul de la bibliotecă, prin care au fost informați că, vezi Doamne, luni se fac reparații. Conferința este anulată și nici măcar reprogramată. Îmi este cât se poate de limpede că există forțe, încă oculte, care se tem de conexiunile pe care le-ar putea face Adrian Severin. Care s-ar putea să se abată de la linia oficială. Care linie oficială? Cea legată de trei teme mari și late: războiul din Ucraina, războiul din Israel și rolul din ce în ce mai relevant pe care-l joacă China ca putere diplomatică a lumii.

În ordine inversă, următorul eveniment pe care trebuie să-l semnalez este blocarea de către Google a distribuirii pe YouTube a dezbaterilor Gold FM. Pe parcursul acestor dezbateri, Cozmin Gușă, în calitate de gazdă, invită o serie de personalități din lumea analiștilor politici, pentru ca aceștia să-și expună opiniile. Unele dintre aceste opinii au stârnit însă reacția cenzorilor. Mă refer la cei care, la comandă, practică în prezent o cenzură feroce prin cele mai moderne mijloace care pot acționa în spațiul virtual. Și astfel s-a ajuns, a doua sau a treia oară, în situația în care accesul pe YouTube al Gold FM a fost suspendat. Ca și în cazul lui Severin, este vorba exclusiv de exprimarea unor opinii. Nicidecum de difuzarea unor informații false, fenomen care și el poate fi produs în prezent, din păcate, chiar și de către cele mai redutabile agenții de presă.

Al treilea eveniment, primul sub aspect cronologic, care a avut loc tot în aceste zile, este cenzurarea lui Ion Cristoiu. De către Google. Tot pentru că acesta și-a exercitat, ca orice analist, dreptul de a-și exprima opiniile. Întrucât a fondat și a condus de-a lungul timpului mai multe publicații de investigații, maestrul Ion Cristoiu s-a informat și ne informează la rândul lui asupra persoanei care a decis cenzurarea lui precum și multe alte acte de cenzură. Se numește Elisabeta Moraru și este manager Google România, susținută din spate, zic eu, nu Cristoiu, de statul paralel. Iată ce consemnează presa că declară cu subiect și predicat, între ghilimele, respectiva persoană, care și-a făcut mâna, rând pe rând, la SNSPA, Institutul Național de Administrație Publică și Ministerul de Interne: „Au fost eliminate Russia Today și Sputnik din rezultatele de căutare, au fost oprite monetizările pentru tot ce am identificat ca media finanțate de Rusia, au fost blocate mai multe canale și peste 17 milioane de reclame cu privire la ce se întâmplă în Ucraina, dar și peste 275 de publicații media identificate ca fiind în legătură cu Rusia (...). Într-un singur an, Google a blocat reclame de la 300.000 de publisheri, mai exact 24 de milioane de reclame care violau politicile Google, 51,2 milioane de reclame cu conținut inadecvat pentru discursul urii și violență, 20,6 milioane de reclame pentru produse violente, arme, explozibili". Printre eforturile companiei în ceea ce privește lupta împotriva dezinformării, Moraru a amintit că Google dispune de o rețea - atenție mare! - de 150.000 de fact check-eri. Așadar, un arsenal uriaș și o armată de oameni pe măsură, dirijată de Google, iar în România, în numele Google, de această doamnă, până ieri, alaltăieri, cvasi-necunoscută.

Trei evenimente extrem de grave, dar și extrem de elocvente, într-un interval extrem de scurt de timp, care nu demonstrează altceva decât că în România, ca să nu mă refer la întreg mapamondul, a fost instaurată o cenzură feroce asupra libertății de exprimare. Mult mai feroce decât a fost cenzura comunistă. Și în orice caz, mult mai eficientă. Pentru că lucrează practic la foc automat. Utilizând cele mai înalte tehnologii la care a ajuns omenirea. Până la urmă, cine îl apără totuși pe cetățean? Cine apără dreptul ca acesta să primească cât mai multe informați, cât mai diverse, din cât mai multe direcții și să aibă acces la cât mai multe opinii referitoare la evenimentele pe care le trăim?

Sorin Rosca Stanescu