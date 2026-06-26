Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine
Postat la: 26.06.2026 |
Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Sună impresionant. Dar să traducem în "limba română": a intrat în politica dâmbovițeană în 2014, pe listele PMP - partidul lui Traian Băsescu. I-a făcut, cu entuziasm, campanie Elenei Udrea. Apoi, în 2018, a migrat la PNL. Cu același entuziasm. Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine.
Trăiește de peste 20 de ani în afara țării. Bundestag, apoi Parlamentul European - din 2014 neîntrerupt la Bruxelles. Nu e o crimă. Ba chiar sună promițător. Dar să nu confundăm cunoașterea Occidentului cu cunoașterea și înțelegerea României. Sunt două lucruri diferite. Fundamental diferite.
El însuși recunoaște: "Dacă urgențele țării ar fi fost altele, probabil ar fi fost altă persoană potrivită." Cu alte cuvinte - nu m-am oferit eu, m-au chemat ei pentru că se potrivea contextul. Nu e același lucru cu a vrea să conduci România.
Întreaga sa carieră a fost construită pe execuție excelentă și necondiționată a mandatelor primite - și asta e o calitate reală. Dar premier nu înseamnă să execuți instrucțiunile unui grup parlamentar. Premier înseamnă să decizi. Sub presiune. Cu consecințe pentru 19 milioane de oameni. Nicio zi din viața lui profesională nu l-a pregătit pentru asta. Chiar nu vrem să înțelegem că acest om, ca și Tomac, și-a construit un viitor pentru el și familia lui legat de altă țară, nu de România? Aceasta nu este o acuză ci doar o constatare, evidentă pentru oricine. De ce îl chinuim?
Traducere liberă: e omul nostru, face ce îi spunem, și Bruxellesul îl cunoaște. Garanția reală nu e competența - e supunerea față de partid. PDL, PMP, PNL - fiecare etapă i-a asigurat un trai confortabil. Loialitatea e bidirecțională.
Ni se va spune că are relații bune la Bruxelles. Adevărat. Dar ele s-au construit exact prin această submisivitate. Vrem un guvern care să fie pe placul aparatului european, sau unul care să negocieze în interesul românilor? România are nevoie de un premier care să știe cum arată un spital de cartier, nu doar cum arată bufetul din Parlamentul European. Diferența contează.
Silviu Predoiu
P.S. - Înțeleg că partidele parlamentare au găsit o formulă ingenioasă: guvernează pe rând până în 2028, o rotație pe lângă constituție, acceptată tacit. Dacă principiul este atât de bun pe cât pretind, de ce nu-l aplicăm și la Cotroceni? Am avut 11 candidați de la ultimele alegeri prezidențiale - fiecare ar putea conduce România câte 3-4 luni până în 2029. Rotativă completă, democratică, transparentă.
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