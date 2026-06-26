Vaticanul își întărește rândurile de exorciști.

Vaticanul își întărește slujirea de exorcizare. Faptul e real și verificabil. Restul, partea cu apocalipsa iminentă, e interpretare. Le separ clar.

Pe 13 martie 2026, Papa Leon al XIV-lea a primit în audiență privată conducerea Asociației Internaționale a Exorciștilor. Au fost doi oameni: episcopul Karel Orlita și părintele Francesco Bamonte. I-au prezentat Papei un raport despre creșterea cazurilor legate de ocultism, ezoterism și satanism. I-au cerut un lucru concret: fiecare dieceză din lume să aibă cel puțin un preot exorcist instruit.

Nu a fost un summit cu sute de participanți. A fost o întâlnire scurtă, de conducere. Atât.

Adunarea mare a avut loc mai devreme. Între 15 și 20 septembrie 2025, aproape 300 de preoți exorciști și asistenți de pe toate continentele s-au reunit la Sacrofano, lângă Roma, la al 15-lea congres internațional al asociației. Papa le-a trimis un mesaj. A numit slujirea lor „delicată" și „cât se poate de necesară".

Cifrele spun ceva. Asociația, fondată în 1994 de părintele Gabriele Amorth, a depășit 1.000 de membri în 58 de țări. În martie 2025, Vaticanul i-a aprobat definitiv statutele. Slujirea iese din umbră și capătă structură oficială.

De ce acum? Exorciștii invocă același motiv: răspândirea ocultismului, a practicilor New Age și a satanismului, plus tot mai mulți oameni care ajung la ei cu suferințe spirituale grave. Cererea a crescut constant în ultimele decenii. Unii preoți leagă creșterea de izolare, dependențe și de perioada pandemiei.

Exorcismul nu e o modă recentă. Ritualuri de alungare a duhurilor existau cu mult înainte de era creștină. În Evanghelii, Iisus alungă demoni. Dar o face altfel decât ceilalți: cu autoritate proprie, prin cuvânt, nu cu un ritual moștenit. De aici a pornit modelul creștin al exorcismului. La primii creștini era o practică obișnuită. În Evul Mediu a devenit și instrument de putere.

Acum un detaliu care circulă greșit pe internet.

Da, există un curs despre exorcism la Roma. Îl organizează Institutul Sacerdos împreună cu Ateneul Pontifical Regina Apostolorum. E la a 20-a ediție. La el pot participa nu doar preoți, ci și diaconi, călugări, psihologi, medici, polițiști și chiar laici implicați în pastorală.

Dar atenție. Cursul nu te face exorcist. Spune asta explicit. El oferă formare academică, nu autoritatea de a alunga demoni. Funcția de exorcist o dă doar episcopul, și doar unui preot. Un laic nu se înscrie liber. Are nevoie de o scrisoare de autorizare semnată de un episcop. Nimeni nu iese de la acest curs cu drept de practică.

Și partea cu banii. Nu, exorciștii catolici nu se îmbogățesc din asta. Ghidul oficial al asociației interzice explicit ca un exorcist legitim să ceară plată. E slujire, nu profesie plătită. Cine promite cifre de câștig vinde senzație, nu adevăr.

Rămâne întrebarea de fond. De ce întărește Biserica această slujire tocmai acum?

Răspunsul sigur: pentru că cererea a crescut, iar Vaticanul vrea ordine și control într-un domeniu plin de abuzuri și improvizație.

Răspunsul interpretativ, al meu: o instituție care a tratat secole exorcismul ca pe ceva rar și discret nu îl reorganizează la scară mondială fără motiv. Citește ceva în starea lumii. Ce anume, fiecare judecă singur.

Anatol Basarab