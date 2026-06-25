Nicio șansă ca PSD să formeze un cabinet condus de Grindeanu

Nu poți să-l condamni pe Grindeanu la locul de muncă după ce este autorul distrugerii coaliției și răsturnării guvernului Bolojan. Să-l responsabilizezi acum cu formarea noului cabinet ca și cum l-ai răsplăti pentru o ispravă care va fi încondeiată cu litere de aur în istorie.

Tabloul promisiunilor electorale esențiale ale lui Grindeanu, aproape aceleași cu cererile de rectificare propuse programului de guvernare al lui Veștea nu se suprapun în niciun fel peste tabloul economiei reale.

PSD nu poate guverna decât cu un program copiat după cel al lui Bolojan. Grindeanu este depășit de istorie și învins de aritmetică. PSD este doborât de politologie, sociologie și antropologie. Dacă există un repetent notoriu acum, la sfârșitul sesiunii I parlamentare, acesta este PSD.

Pentru a putea lua examenul de promovare în sesiunea a II-a, PSD trebuie să se lepede de Grindeanu, Neacșu, Manda, Stănescu și de toate atârnătorile și pietrele de moară ale neantului.

PSD moare pe limba lui, aia otrăvită, plină de fiere, intrigi, sfori, conspirații, promisiuni fără acoperire, ipocrizie, minciuni ordinare, tulburări de posesie, ultraj contra bunelor moravuri și trădări în serie.

PSD este un cal mort. Cine a pariat pe un cal mort este un cadavru împăiat. Cireada de hoituri trădătoare ale PNL, însemnate cu fierul roșu al infamiei, a dispărut definitiv din peisaj și va paște împreună cu PSD Grindeanu pe imașul văii plângerii.

Cornel Ivanciuc