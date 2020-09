Cu Rădoi, la vremuri noi!

Luni noaptea, când România a învins Austria la Klagenfurt, devenind liderul grupei de calificare din Liga Națiunilor, selecționerul Mirel Rădoi le mulțumea și... predecesorilor săi pentru ce-i lăsaseră moștenire, adăugând cu modestie că a adus și el unele înnoiri.

Adevărul e că, la milionul de euro cât ne-au costat Daum & Contra, ne-am ales nu numai cu praful de pe tobă, dar și cu fotbalul târșălos, adânc implementat la națională, sub deviza păguboasă "Important e să nu pierdem!" Or, primul lucru pe care l-a schimbat Mirel Rădoi la prima reprezentativă a fost să-și scoată jucătorii din tremuriciul concepției sădite cu atâta sârg de rezervistul Herr Daum și continuat cu convingere de Guriță guralivul, cerându-le tricolorilor să nu se mai tot apere, ci să mizeze pe cartea ofensivei. "La atac!" e, așadar, noul stindard de luptă al fotbaliștilor români, sub care selecționerul debutant a știut să împletească (și să împace!) experiența și valoarea consacraților de mai ieri, cu ambiția și talentul foștilor săi elevi de la U21. Așa s-a petrecut la prima echipă a ţării o veritabilă minune, în care Alibec și Maxim au renăscut subit din eclipsele lor prelungite, ca și Chiricheș și Dragoș Grigore, pentru a se alătura generației lui Florinel Coman, Cicâldău, Pușcaș și Ianis Hagi. Și nu numai atât, de vreme ce au fost prezenți în premieră la națională și excelentul Alexandru Crețu, și Gabriel Iancu, și portarul David Lazar.

Cu lotul primenit și cu noul strigăt de luptă, Rădoi și-a făcut debutul la cârma reprezentativei vineri seară, în meciul inaugural din grupă, cu Irlanda de Nord. Ghinionul de-acum tradițional al României e că a programat întâlnirea pe jalnica Arenă Națională, după o ploaie de tip...irlandez, care a trădat din nou proasta gospodărire a terenului, aflat în administrarea PMB. Vorba lui Marcel Pușcaș, fostul mare internațional: "Îmi aduc aminte când în țară, prin anii ‘70, se rezolva problema terenurilor cu măgarul. La Oradea, terenul se tăvălugea cu doi măgari, Gyussi și Gyuri, care trăgeau un cilindru, mai erau și două furtunuri care se învârteau din când în când, iar terenul arăta impecabil! Ca să întreții un gazon, trebuie să știi să-l uzi și să-l bătătorești, iar eventual să mai știi și când să apeși butonul, ca să deschizi sau închizi acoperișul". Perfect adevărat, dar, dacă tot suntem în pragul alegerilor locale, poate că la următorul meci al tricolorilor, de gazonul de pe Arena Națională se va îngriji... Nicușor Dan! Oricum, partida cu Irlanda de Nord s-a încheiat cu o remiză ( 1-1 ), după ce noi am condus încă din min.25 (Pușcaș) și am jucat apoi trei sferturi de meci în superioritate numerică (Magennis eliminat în min.39), irlandezii egalând în min.86, cu concursul tupeistului Tătărușanu (figurant, de altfel, și la cele două goluri ale Austriei, de luni seară).În mod normal, la câte ocazii și-au creat băieții noștri, s-ar fi cuvenit să batem cu vreo patru sau 5-1, adică atât cât au încasat irlandezii, acasă la Belfast, de la Norvegia lui Haaland!

Multă lume s-a declarat dezamăgită de numeroasele ratări ale tricolorilor, dar, pe acest fond, s-a omis tocmai esențialul, și anume jocul eminamente ofensiv al echipei naționale. Cert e că, după acest semieșec, Mirel Rădoi a declarat că speră recucerirea punctelor pierdute, printr-o victorie în deplasare, în confruntarea cu puternica formaţie a Austriei, considerată pe bună dreptate cea mai valoroasă din grupă, după ce tocmai învinsese Norvegia, la Oslo. Nu știu câţi vor fi avut curajul să parieze pe încrederea lui Rădoi, dar iată că luni seară România a învins cu 3-2 (1-1), la capătul unui meci splendid, în care a dominat mare parte din timp. Golurile noastre au fost semnate de Alibec (min.3), D.Grigore (51) și Maxim (70), iar selecționerul nostru a schimbat și sistemul de joc (trecând la 4-3-3), și cinci jucători față de partida de vineri, după care, la conferința de presă, le-a... cerut scuze celor care n-au fost introduși în teren, la Klagenfurt.

Suntem liderii grupei din Liga Națiunilor, iar pe 8 octombrie ne așteaptă barajul cu Islanda, pentru calificarea la Euro 2021. Până acolo, un bravo din inimă pentru succesul tricolorilor și succes pe mai departe! Trăim frumoase vremuri noi cu Mirel Rădoi la cârma naționalei. Hai România!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)