Cum joacă germanii Ucraina la bursă

O știre spectaculoasă: grupul german de armament Rheinmetall vrea să construiască o fabrică de tancuri în Ucraina, ca să sprijine efortul de război împotriva Rusiei. Dincolo de ridicolul ideii că cea mai reticentă țară în privința livrării de armament Ucrainei - ca să nu irite colosul rus - ar putea lua în calcul o ditamai fabrică pe un teritoriu în plin război, ne întrebăm cum de se schimbă atît de des și de rapid strategiile germane? Ori, în fapt, la mijloc e doar o speculare la bursă a Ucrainei, dacă ne putem exprima astfel?

Grupul de armament Rheinmetall vrea să construiască o fabrică de tancuri pe pământ ucrainean, cu o investiție de aproximativ 200 de milioane de euro, a declarat șeful companiei, Armin Papperger, publicației „Rheinische Post". (Cam puțin, dacă ne gîndim că austriecii bagă 400 de milioane de euro într-o fabrică de tractoare la Ghioroc, Arad.)

Acolo ar putea fi produse până la 400 de tancuri de luptă de tip „Panther" în fiecare an, fabrica urmînd a fi protejată împotriva atacurilor rusești cu un sistem de apărare aeriană. „Panther" a fost prezentat public în 2022 și este unul dintre cele mai moderne din lume. Pînă azi, nicio armată nu l-a folosit, iar Ucraina ar fi primul client. De fapt, nici nu s-a construit vreun asemenea tanc cu excepția cîtorva prototipuri, anul trecut.

Papperger mai spune că discuțiile cu guvernul ucrainean sunt „promițătoare" și speră la o decizie „în următoarele două luni". Ucraina are nevoie de 600 până la 800 de tancuri pentru o victorie, a subliniat șeful Rheinmetall.

Interesant anunț. Nu mai departe de 9 februarie, același Papperger anunța că Rheinmetall se află în negocieri cu Ucraina, în vederea exportului de tancuri de luptă Panther, de ultimă generație, către Kiev. Papperger mai spunea că livrările de Panther ar fi fezabile în termen de „15 până la 18 luni", adăugând că tancurile ar putea fi construite fie în Germania, fie în Ungaria.

În doar trei săptămîni, Papperger s-a răsucit complet și face cu totul alt anunț: va construi de la zero o fabrică în Ucraina.

Întrebare: dacă în fabrici deja construite livrarea de tancuri ar dura un an și jumătate, cît ar dura livrarea lor dintr-o fabrică inexistentă, la care pînă și OK-ul de construcție ar urma să vină abia peste vreo două luni? O fabrică unde ar trebui să se construiască ceva suplimentar față de toate celelalte, adică sistem de protecție în fața atacurilor rusești. 3 ani? 4 ani?...

Spre comparație, Mercedes face o fabrică doar de componente auto la Sebeș, iar construcția va dura minim 15 luni.

Cum ar putea Ucraina să se descurce în fața rușilor, în locul tancurilor promise în februarie, cu tancuri netestate - și ne amintim ce probleme a avut Rheinmetall cu modelele Puma - și încă dintr-o fabrică aflată în curs de negocieri, deocamdată?

Nu avem habar, dar două chestii sunt sigure.

În primul rînd, nemții, care pînă acum se învinețeau numai cînd auzeau de livrarea de arme grele Ucrainei, s-au scos abil și elegant cu noul anunț, sperînd că pînă s-ar putea discuta serios despre asemenea fabrică se va fi terminat de mult războiul.

În al doilea, dar cel mai important rînd, în opinia noastră, marele cîștig al Rheinmetall va fi inerenta creștere la bursă a acțiunilor companiei în urma anunțului.

Pentru că Rheinmetall, fără să livreze armament greu Ucrainei de la invazie încoace, și-a văzut acțiunile explodînd la bursă, iar valoarea ei de piață, conform presei germane, este acum de peste două ori mai mare decât în ​​urmă cu un an. Grație acestui salt, Rheinmetall va fi inclus în DAX, (indicele bursier german n.n.) ca fiind una dintre cele mai mari 30 de companii listate din Germania. Adică va intra în high-life-ul economiei germane, visul oricărei companii.

Rheinmetall a angajat, bunăoară, 1.200 de noi angajați de la începutul războiului, iar pentru următorii ani, anticipează o creștere a vânzărilor de 15 până la 20% pe an în domeniul militar.

Cu noul anunț al imaginarei fabrici de tancuri din Ucraina e de așteptat ca acțiunile Rheinmetall să urce la cote amețitoare și să producă bani deloc imaginari pentru buzunarele miilor de acționari ai companiei.

Bogdan Tiberiu Iacob