Cum m-am crucit la Arsenie Boca, Viața de Apoi, filmul interzis de BOR

Cu extrem de mare interes, am mers la filmul Arsenie Boca, Viața de Apoi, film la care, recunosc, că nu aș fi mers dacă BOR nu l-aș fi interzis. Credință sau nu, noi, în 2023, nu ne ghidăm după "Crede și nu cerceta". Dacă ar fi să încep prin a da o notă filmului, i-aș da un 3 și aș spune pe scurt că filmul cu Arsenie Boca e fix ca reclama la croissante cu ciocolată: nu are nicio treabă cu Arsenie Boca! Zero ciocolată, zero Arsenie Boca!

Pe scurt, un domn decide să cerceteze singur ce înseamnă moștenirea și învățăturile lui Arsenie Boca, așa că ia cu el un autocar cu credincioși. Experiența în presă ma face să cred că între scenele filmate și ce s-a lăsat la montaj e o diferentă colosală. Practic, niște pelerini sunt filmați în diverse ipostaze batjocoritoare, iar multe citate trunchiate sunt alăturate ca protagoniștii să pară duși cu pluta.

Scenariul încearcă să inducă ideea că Arsenie Boca e o bășcălie și o afacere, îndemnându-ne să înțelegem fenomenul prin ochii celor care vorbesc în termeni SF despre el! Sigur, Arsenie Boca e o afacere, așa cum filmele împotriva lui Arsenie Boca sunt tot o afacere! Pentru cine înțelege finețuri. Credința e o industrie, iar necredința e cealaltă față a aceleiași industrii! Mai mult, descrierea unui fenomen nu este fenomenul în sine, prin urmare ce au înțeles enoriașii despre Arsenie Boca nu redă esența a ceea ce a fost sau nu părintele.

Cât despre actorul care îl joacă pe Arsenie Boca, ar merge perfect pe post de bugetar, fiind complet lipsit de chef. E întruchiparea lui Zen, orice, dar nu Boca. "NU, nu simt nimic. Ma simt normal, nu simt nimic când îl joc, spune el!" Da, dar asta spune despre actor că e plictisit, nu ne spune nouă că Arsenie Boca a făcut sau nu minuni. Eu tind să cred că e vorba strict de un onorariu mic sau poate omul era obosit și mă opresc aici.

Practic, citatele metaforice ale luiArsenie Boca sunt puse în scenă de scenaristul care ne arată că dacă oile nu mănâncă lupii, e clar că Arsenie Boca a fost un mare impostor! Logic! Evident! Da! Mai dă-le încolo de exprimări metaforice, hai să le interzicem și că înțelegem totul cuvânt cu cuvânt. Probabil cel mai trist lucru legat de filmul ăsta care nici măcar comic nu e, e faptul că BOR s-a dovedit a fi cel mai bun PR pentru o pelicula care, zic eu, nu a meritat 20 de lei și 90 de minute din viața mea! Lăsați credincioșii la Boca, se vor intoarce dezgustați!

Loredana Codruț