Cum se încearcă îngrădirea libertății de exprimare a medicilor

La data de 10 februarie 2022 a avut loc la Palatul Parlamentului o Conferința cu tema "C-19 Medicina bazată pe dovezi sau dictatură cu față medicală?" Anterior datei de 10 februarie 2022 am primit mesaje de la diverși cetățeni cu privire la această Conferință, cu mențiunile de mai sus.

Am și distribuit pe pagina mea link-ul cu transmiterea live a acestei Conferințe.

Habar nu aveam că a fost organizată sub sigla AUR (nu era menționat în anunțurile pe care le-am primit). Pe de altă parte, știu că AUR se oferă să organizeze diferite Conferințe la sediul Parlamentului. Că vor ei să își pună o siglă și să încerce să culeagă laurii și voturile cetățenilor în acest mod este problema lor.

Ceea ce eu știu, ca de altfel, mulți dintre cetățeni, este că abordarea pandemiei de către reprezentanții statului român și nu numai - nu a fost cea mai bună și a fost criticată în mod constant.

Nici măsurile impuse, nici tratamentele impuse prin protocoale și nici vac nu au fost considerate că ar fi fost potrivite de către mulți cetățeni și nici că ar fi avut efectul care se trâmbița în combaterea transmiterii virusului sau în tratarea persoanelor infectate.

În perioada pandemiei, au fost și medici care au avut opinii diferite față de "politica de stat" și abordarea medicală, unele dintre aceste opinii începând să fie confirmate după ce a trecut perioada "interzicerii oricărei păreri" cu privire la politica de stat, chiar și cea medicală.

Mai mult, chiar medicamentele administrate în prima parte a pandemiei vieții sau mai bine zis medicamentele care au fost interzise cu desăvârșire au fost administrate ulterior și reacțiile pacienților nu au fost alea apocaliptice care ni se trâmbițau pe la TV de către reprezentanții statului.

Eu, de ex, am avut anul trecut o problemă medicală, pneumologică. Tratamentul prescris de către pneumolog a conținut și antibiotic.

Mi-a ieșit și un test pozitiv care nu a influențat în niciun fel tratamentul prescris inițial de pneumolog (care era din ăla ieftin de max 200 lei, nu de nspe mii de lei).

Cunosc multe alte persoane care au ieșit pozitive la testare în anul 2022 și cărora li s-a prescris printre medicamente (de-alea ieftine) și antibiotic. Nu știu niciunul caruia să i se fi agravat boala, să fi ajuns la forme severe, la internare sau deces.

Dacă ne îmbolnăveam în anul 2020 când se trâmbița că sunt interzise antibioticele, cine știe care era evoluția bolii.

Și-acum să revin:

Situația de fapt concretă: 2020 - ni s-a comunicat că a apărut un virus nou, necunoscut, fără tratament, mortal, aduce apocalipsa.

Timpul ne-a dovedit că virusul respectiv nu a adus în niciun caz apocalipsa (poate numai în privința drepturilor și libertăților noastre).

Oficial, pe protocoalele stabilite de Ministerul Sănătății s-au stabilit niște medicamente care să fie administrate pacienților, binențeles fără să existe vreo dovadă științifică în spate pentru că doar ni se comunicase că e un virus nou, apocaliptic.

Au fost medici care au încercat și altă modalitate de abordare, cu alte medicamente care se pare că au avut efect.

Să fim sinceri (inclusiv medicii din spitale, că și pe acolo se recomanda să se facă rost), după arbidolul ăla au alergat mulți o lungă perioadă de timp, s-a administrat și a avut și efecte pozitive. Însă, oficial el ne omora. Nu am auzit să recunoască vreun reprezentant al statului azi că arbidolul a avut efect în tratarea bolii (chiar dacă, poate și l-a administrat chiar el, membrii familiei sau prietenii lui).

Despre virus, de altfel, nu ni se spune nici după 3 ani ce e cu el și știm toți că oficial s-a interzis orice cercetare cu privire la el.

De la sfârșitul anului 2020 au apărut medicamentele minune despre care ni s-a spus în campania de publicitate înșelătoare a reprezentanților organelor statului că aduc nemurirea veșnică, ne creează familii, ne teleportează în vacanțe etc, dar niciun cuvințel despre potențiale efecte adverse despre care se menționa inclusiv în prospectele lor.

Am văzut cu toții că nu ne aduceau ceea ce se trâmbița, ajutau numai să scape de "sancțiunile" impuse și la recâștigarea drepturilor și libertăților celor care decideau sau erau forțați să apeleze la ele.

Au fost mulți medici care au avut curajul să spună public că realitatea nu prea e aia care se trâmbițează de narativa oficială, că medicamentele minune au și efecte adverse și multe altele. Timpul a trecut, unele susțineri au fost recunoscute oficial, fiind trecute în prospecte.

Per ansamblu, pentru mulți medici (chiar dacă nu au avut tupeul să vorbească public) nu prea bătea ce se stabilea și li se impunea prin protocoale cu ceea ce învățaseră ei în mulți ani de studiu în ale medicinei.

Pentru unii medici dintre cei care au îndrăznit să vorbească public, interzicerea și negarea evidenței recunoscută chiar oficial în prospecte, de ex, a creat frustrare și au început să considere că toată atitudinea de negare a lucrurilor evidente de către reprezentanții statului trebuie să aibă în spate un motiv ascuns. Normal că au început să își dea cu părerea. Poate întemeiate, poate nu supozițiile, dar cert este că e normal să încerci să găsești cauzele "minciunii". Pentru că da, am cam fost mințiți de reprezentanții statului niște ani (cei care ieșeau public în conferințe de presă, în emisiuni TV și criticau și negau orice părere contrară narativei de stat și îi făceau chiar conspiraționiști pe cei care aveau altă părere).

Nici în prezent nu ni se spune mai nimic nici despre virus, nici despre medicamentele minune și se țin "la secret" multe informații, refuzându-se publicarea multor documente (inclusiv contracte, plăți, "dovezi" pretins științifice care ar fi stat la baza fundamentării strategiilor), uneori chiar cu complicitatea instanțelor care resping cererile de obligare a autorităților să pună la dispoziție informațiile de inters public, invocând niște pretinse argumente care nu au nicio justificare într-o democrație și un stat de drept (despre asta o să vă povestesc în alte postări, că mă abat de la subiect).

Facebook sterge postari si restrictioneaza conturi in continuare. Eu am restrictii pe cont pentru ca am postat ce scrie in prospectele actualizate si cica sunt informatii false despre medicamentele minune.

Însă, dreptul la libertatea de exprimare îl avem toți, indiferent de profesia pe care o avem. Chiar și medicii.

Esența exercitării "legale" a dreptului la libertatea de exprimare este aceea să ai la bază niște dovezi minime pe care să îți dezvolți părerile.

Păi nu or fi avut ei medicii care aveau altă opinie niște dovezi minime la bază? (Ce scria prin tratatele și studiile pe care le citiseră în decursul anilor de studiu și experiență, ce scria prin prospecte etc).

Dar ce să vezi?

După Conferința din 10 februarie a ieșit Preşedintele Colegiului Medicilor din România să îi critice și să îi amenințe într-un fel pe medicii care au îndrăznit să vorbească în cadrul Conferinței.

Și ce mai declară președintele Colegiului Medicilor din România?

„Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România a susţinut şi a demarat modificări legislative - propuneri de texte de lege pe care le-am înaintat Parlamentului României - care să permită sancţionarea oricărui medic prin suspendarea exercitării profesiei, dacă medicul prezintă în spaţiul public TEORII CARE NU SUNT VALIDATE ȘTIINȚIFIC, iar prin informaţiile transmise poate DUCE ÎN EROARE POPULAȚIA în privinţa stării de sănătate şi poate periclita sănătatea publică".

"Colegiul Medicilor din România face apel la toţi medicii români să practice o MEDICINĂ BAZATĂ PE DOVEZI şi să recomande tratamente în baza GHIDURILOR ȘI PROTOCOALELOR terapeutice, precum şi să comunice responsabil în spaţiul public cu privire la toate afecţiunile medicale".

Bun, raportat la declarațiile sale, președintele Colegiului Medicilor din România să iasă public și să prezinte:

1. Care au fost dovezile și în ce a constat validarea științifică pentru stabilirea tratamentului din Ghidurile și protocoalele medicale ale Ministerului Sănătății prevăzut a fi administrat pacienților testați pozitivi în perioada 2020-2022?

2. Care au fost dovezile și validările științifice ale tratamentului susținut în mediul public de către medicii care au propovăduit tratamentul stabilit de Ministerul Sănătății?

Nu se poate folosi dubla măsură, nu?

Toți medicii, indiferent că au susținut cele impuse politic sau de ministerul sănătății sau au criticat, să fie chemați la raport la Colegiul Medicilor și să prezinte dovezile și validările științifice pe care și-au fundamentat opinia în mediul public.

3. Dacă se dau legi prin care medicul poate să prezinte în spațiul public numai teorii care sunt validate științific, să ne spună domnul Președinte al Colegii Medicilor ce să facă medicii dacă apare o boală nouă!

Să nu le facă nimic pacienților, să îi lase să moară până există dovezi științifice că un tratament este eficient (pe bune, nu vrăjeală că beneficiul e mai mare decât riscul)?

Totodată, Ministerul Sănătății să prezinte public toată documentația care a stat în spatele stabilirii protocoalelor de tratament pentru virusul vieții, inclusiv toate deciziile, hotărârile comisiilor medicale care trebuiau să își dea acordul cu privire la medicamentele prevăzute în Protocol.

La un moment dat au fost zvonuri că pe documentele comisiilor formate de medici nu ar exista toate semnăturile pentru propunerea "schemei de tratament" din protocoale tocmai din cauza efectelor negative care le puteau genera, putând duce chiar la deces.

Așa că vreau și eu să știu dacă respectivele zvonuri erau reale sau nu.

Dacă tot o țin cu sancționarea numai a celor care se vrea a fi sancționați, păi ia să vedem adevărul despre toți și despre toate!

Și să vedem, totodată, cum își fundamentează el Colegiul Medicilor propunerile de legi pe care le-a făcut și cum ar fi ele aplicate ulterior, dacă s-ar adopta?

S-ar aplica preferențial?

Cine nu e cu statul e împotriva lui și trebuie sancționat?

Elena Radu