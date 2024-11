Cum vor arăta următoarele 3 săptămâni, în care se decide configurația de putere politică pentru 5 sau chiar 10 ani

Ei bine, ușor-ușor, sau mai degrabă șontâc-șontâc, am ajuns și la finalul ciclului politic de 10 ani pe care l-am experimentat în mod neplăcut, majoritatea românilor va considera c-a trăit "coșmarul Iohannis", unul în care țara a sărăcit și s-a îndatorat excesiv, alegerile au fost fraudate direct sau indirect dar, și mai ales, conducerea țării a fost predată unor cercuri subterane de putere externe, în interiorul cărora românilor, de la Iohannis în jos, li s-a rezervat doar roluri de servitori/livratori. Aceste subiecte nu și-au găsit loc în campania electorală, toți candidații le cunosc dar nu le-au abordat, fie de frică, fie din convingerea că dac-ar vorbi ar fi eliminați rapid, prin mijloace specifice SECURISTANULUI, din competiția unde participă ca să câștige ceva pentru ei, unii doar bani sau faimă publică.

Mâine intrăm în ultima săptămână de campanie dinaintea turului 1, dar deja știm finaliștii, ei vor fi Marcel Ciolacu și George Simion. Chiar în timp ce scriu această analiză se negociază de zor ca Lasconi, Geoană, Diaconescu, să se retragă din alegeri în favoarea lui Ciucă, eu nu cred că se va reuși, dar chiar și dacă unul sau toți cei trei își vor ceda voturile către "ostaș", va fi insuficient spre a aduna suficientă susținere pentru a-l depăși pe Simion în cursa pentru locul 2. Argumentele pentru a demonstra ce zic aici sunt destule, nu e spațiu suficient să le dezvolt, rețineți doar că Ciucă este și va rămâne candidatul lui Iohannis, "vinovatul principal" în percepția românilor, iar o intenție de susținere mai largă pentru el contra lui Simion va mobiliza și mai mult electorat pentru șeful AUR. Așadar duminica viitoare seara vom fi în fața unui tablou ce va arăta cam așa: Ciolacu +/- 30%, Simion +/- 20%, Ciucă spre 15%, Lasconi sub 15%, Geoană vreo 7-8%, Kelemen cca 5%, restul candidaților toți sub 5%, câțiva dintre ei chiar sub 1%, de unde se va vedea c-au avut semnături de susținere false.

Se va trece imediat în "dispozitivul de parlamentare", acolo unde activele de partid au mari interese, dar singurul partid ce poate paria pe o creștere importantă față de scorul prezidențiabilului său este PSD, aureolat de victoria din primul tur a lui Ciolacu. În cazul lui AUR și Simion nu va funcționa aceeași logică, deoarece în acest caz reapare pentru parlamentare factorul Șoșoacă-SOS, iar votul suveranist se va splita. Liberalii ar putea avea un scor similar cu cel al lui Ciucă, sau chiar mai mic, deoarece nu vor mai fi văzuți ca alternativă de guvernare, iar efectul Iohannis, adică al "Senatorului Gaură de Golf", îi va lovi din nou. Nici USR-ul nu se va simți mult mai bine după insuccesul lui Lasconi, deci prevăd pentru ei un scor în marja de cel mult 10%. UDMR-ul își va face norma de 6-7%, și mai prevăd apariția în noul parlament al unui partid pro LGBT, ce a fost ales să fie REPER-ul lui Cioloș. Vom avea așadar o configurație cu PSD, AUR, PNL, SOS, USR, UDMR, REPER, dar cu PSD-ul dominant către 40% după redistribuire, deci în poziția de a putea face majoritate accesând și doar un singur partid dintre celelalte parlamentare.

De-aici se va porni în ultima săptămână electorală, dinaintea finalei prezidențiale dintre Ciolacu și Simion, iar gongul ce anunță această rundă va suna chiar de ziua noastră națională (ce ironie a sorții!). Ei bine, aici totul se va decide în mare măsură emoțional, cu mesaje subsumate votului "RESPONSABIL" (anti Simion-AUR) sau celui "REVOLTAT" (anti Ciolacu-PSD). S-au făcut deja simulări pentru scorul turului doi, acestea indică o diferență între 4% și 10% în favoarea lui Ciolacu, dar aceste simulări nu sunt utile pentru previziuni în acest moment, deoarece evenimentele electorale din următoarele două săptămâni le pot modifica în mod substanțial.

Un lucru e de bază pentru echipele de strategi ale lui Ciolacu și Simion (dar mă îndoiesc că se concentrează la asta!), anume COMPATIBILIZAREA mesajelor și acțiunilor candidaților lor cu electoratele "perdanților" semnificativi (Ciucă, Lasconi, Geoană, Kelemen, Diaconescu), treabă deloc simplă (a se citi că simplul îndemn al "perdanților" este insuficient), dar accesibilă unor buni strategi. În plus, în turul 2 vor veni la vot și cei (ca mine) care nu votează în turul 1, plus alții ce vor fi însuflețiți de "miza meciului" (deci cine se bazează pe prezență mică la vot pe 8 decembrie e naiv sau neprofesionist!), iar de-aici apare nevoia unor altfel de mesaje și acțiuni, ce trebuie inițiate încă de pe acum.

În concluzie, azi știm deja finala prezidențială, avem și configurația viitorului Parlament, rămâne însă în mare suspans decizia asupra viitorului președinte, ce va fi decis funcție de ce v-am descris mai sus. Și bineînțeles, că doar trăim în SECURISTAN, luați în calcul și frauda, directă sau indirectă, ce va acționa și sa va efectua într-un sens sau altul, funcție de niște calcule absconse ce nu se pot prevedea încă, ba chiar e dificil să le și imaginăm. Stați deci cu centurile de siguranță puse, deoarece viteza finalei va fi mare, deci și frâna pe măsură, și nici nu se știe pe ce parte va fi peronul!

Cozmin Gușă