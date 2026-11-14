„Eu sunt ăla care a propus prezervative pentru urși". Ce propunere a prezentat, de fapt, medicul ministrei Mediului

Medicul veterinar Ovidiu Roșu a explicat ce a propus, de fapt, la o întâlnire cu ministra Mediului, după ce în presă au apărut informații despre folosirea unor „prezervative pentru urși".

Specialistul susține că ideea sa a fost prezentată greșit și că este vorba despre un program de contracepție pentru ursoaice, care ar putea reprezenta o alternativă pe termen lung la împușcarea animalelor.

„Îmi vine să vomit de cât de multă prostie, fudulism și șiretenie denigratoare poate să transpire în așa numitul jurnalism!", a scris Ovidiu Roșu pe Facebook.

Ovidiu Roșu: „EU sunt ăla care a propus prezervative pentru urși"

Medicul a precizat că el este autorul propunerii discutate la Ministerul Mediului și a explicat de unde a pornit întreaga controversă.

„Ca să știți: EU sunt ăla care a propus "prezervative pentru urși" în ședința de acum 3 zile cu noua ministră a mediului, ca metodă alternativă la "extragerile" (a se citi împușcări) actuale la urs", spune el.

Acesta a insistat că propunerea sa se referă la o metodă medicală, nu la utilizarea unor prezervative.

„Numai că termenul pe care l-am folosit (și oferit în scris într-o propunere argumentată științific de vreo 20 de pagini), n-a fost în m*rții lui de prezervativ, a fost contracepție! CONTRACEPȚIE! Adică controlul reproducției, în speță, imuno-contracepție la femele!", a explicat medicul.

Ce presupune programul propus pentru ursoaice

Potrivit documentului prezentat de Roșu, programul ar urma să vizeze ursoaicele care s-au obișnuit să caute hrană lângă drumuri, tomberoane sau gospodării. Scopul este reducerea numărului de pui care ar putea prelua acest comportament de la mame.

Planul prevede administrarea unui vaccin contraceptiv, SpayVac, după capturarea sau tranchilizarea animalelor, urmată de monitorizarea lor timp de cel puțin zece ani. Eficiența metodei la ursul brun ar trebui evaluată.

„Și nu este propunerea unui onegist! Este propunerea unui medic cu un doctorat pe tema asta, cu 20 de ani de experiență în controlul reproducției la animale de tot felu'.", a subliniat Roșu.

Specialistul a făcut public și documentul în care își prezintă argumentele și modul în care ar putea fi aplicat programul.

„Vă las atașat propunerea să fie totul cât se poate de transparent și clar:"

Roșu susține că a încercat să prezinte ideea și fostei ministre a Mediului, la începutul anului, dar nu a primit un răspuns.

„Am încercat s-o înmânez și fostei ministre la o întâlnire similară de la începutul anului, dar nici măcar o flegmă n-a dat pe ea", a mai scris medicul.