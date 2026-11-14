Victorie definitivă pentru România în dosarul Roșia Montană după 11 ani de procese. Anunțul lui Alexandru Nazare
Postat la: 14.11.2026 |
România a câștigat definitiv arbitrajul internațional Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins integral cererea de anulare formulată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. Decizia din 13 noiembrie 2026 menține hotărârea prin care au fost respinse despăgubirile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate statului român și epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID.
Ministerul Finanțelor a anunțat sâmbătă dimineață că România a obținut o nouă decizie favorabilă în dosarul arbitral internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, încheind astfel un litigiu început în urmă cu mai bine de un deceniu.
Comitetul ad-hoc a respins toate argumentele invocate de companiile Gabriel Resources pentru anularea hotărârii arbitrale din 8 martie 2024.
„Ministerul Finanţelor anunţã cã România a obţinut, în data de 13 noiembrie, o nouã soluţie favorabilã şi definitivã în dosarul arbitral internaţional ICSID nr. ARB/15/31. Comitetul ad-hoc constituit pentru soluţionarea acţiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) Ltd.a respins în totalitate cererea reclamanţilor, menţinând integral hotãrârea arbitralã pronunţatã în 8 martie 2024", anunță Ministerul Finanțelor.
Prin această decizie, hotărârea arbitrală rămâne definitivă și obligatorie, iar reclamanții au fost obligați să suporte cheltuielile aferente procedurii de anulare.
România scapă definitiv de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari cerute de Gabriel Resources
Potrivit Ministerului Finanțelor, Gabriel Resources solicitase despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, echivalentul a 31,5 miliarde de lei, respectiv aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat al României pentru 2026.
Suma reprezenta cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional.
Litigiul a vizat modul în care autoritățile române au gestionat implementarea proiectului minier aurifer de la Roșia Montană.
Companiile reclamante au susținut că România ar fi încălcat acordurile bilaterale privind promovarea și protejarea investițiilor încheiate cu Canada, ratificat prin Legea nr. 356/2009, și cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ratificat prin Legea nr. 109/1995.
Tribunalul arbitral a decis însă, la 8 martie 2024, că România nu a încălcat obligațiile asumate prin cele două tratate și a respins integral solicitările de despăgubire.
„Decizia din data de 13 noiembrie 2026 confirmã aceastã hotãrâre şi închide definitiv, în sistemul ICSID, un litigiu care a durat mai mult de un deceniu - de la înregistrarea cererii de arbitraj, în anul 2015, pânã la epuizarea cãii extraordinare a anulãrii", precizează Ministerul Finanțelor.
De ce a fost respinsă cererea de anulare depusă de Gabriel Resources
Ministerul Finanțelor explică faptul că procedura de anulare reprezintă singura cale de atac prevăzută de Convenția ICSID împotriva unei hotărâri arbitrale.
Gabriel Resources a solicitat anularea integrală a deciziei din 2024, invocând presupuse nereguli privind constituirea tribunalului arbitral și respectarea normelor fundamentale de procedură.
În subsidiar, companiile au cerut anularea parțială a hotărârii, susținând că tribunalul și-ar fi depășit competențele și că decizia nu ar fi fost motivată corespunzător.
„Reclamanţii au solicitat anularea în întregime a hotãrârii, invocând o pretinsã constituire necorespunzãtoare a tribunalului arbitral şi o abatere gravã de la normele fundamentale de procedurã, iar în subsidiar anularea parţialã, pentru pretinsa depãşire a competenţelor şi pentru nemotivare. Comitetul ad-hoc, format din Dr. Eduardo Zuleta (preşedinte), Prof. Lawrence Boo şi Prof. Maxi Scherer, a respins toate motivele invocate", se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.
Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026 și a inclus schimburi de memorii scrise și o audiere a părților.
Conform articolului 53 din Convenția ICSID, hotărârea arbitrală nu mai poate fi contestată printr-o altă cale de atac în cadrul acestui mecanism.
Roșia Montană rămâne protejată. Ministerul Finanțelor invocă respectarea obligațiilor internaționale
Ministerul Finanțelor susține că rezultatul arbitrajului confirmă respectarea de către România a obligațiilor internaționale față de investitorii străini.
Instituția subliniază și importanța deciziei pentru protejarea mediului, a patrimoniului cultural și a intereselor comunităților locale.
„Rezultatul confirmã cã Statul român şi-a respectat obligaţiile internaţionale faţã de investitorii strãini şi cã deciziile autoritãţilor române privind protecţia mediului, a patrimoniului cultural şi a intereselor comunitãţilor locale au fost luate cu respectarea cadrului legal. Peisajul minier de la Roşia Montanã, înscris în anul 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, rãmâne astfel protejat, iar România nu va suporta niciun cost pentru apãrarea acestor valori", arată Ministerul Finanțelor.
Roșia Montană a fost inclusă în 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Potrivit Ministerului Finanțelor, soluția definitivă din dosarul arbitral transmite și un mesaj privind predictibilitatea cadrului juridic din România.
„România este un stat care îşi respectã angajamentele internaţionale, care protejeazã investiţiile realizate cu bunã-credinţã şi care, în acelaşi timp, îşi apãrã cu succes interesele în faţa instanţelor şi tribunalelor internaţionale atunci când pretenţiile formulate împotriva sa sunt nefondate".
Alexandru Nazare, după victoria României în arbitrajul Roșia Montană
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că hotărârea definitivă reprezintă rezultatul unui efort juridic și instituțional desfășurat pe parcursul a peste zece ani.
„Decizia definitivã în dosarul Roşia Montanã confirmã poziţia României într-un litigiu în care compania reclamantã a solicitat despãgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituţional şi juridic susţinut, asumat cu maximã responsabilitate de Ministerul Finanţelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul şi resursele ţãrii noastre prin intermediul unei apãrãri riguroase", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
Ministerul Finanțelor a mulțumit echipei de avocați coordonate de Dr. Veijo Heiskanen, partener LALIVE, și de Prof. univ. dr. Crenguța Leaua, precum și Direcției Generale Juridice din cadrul ministerului și instituțiilor publice implicate în apărarea intereselor statului român.
În urma respingerii cererii de anulare, Comitetul ad-hoc a dispus ca Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. să suporte cheltuielile aferente procedurii. Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua demersurile necesare pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite statului român.
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