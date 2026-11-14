Vremea se răcește puternic în România. Ploi, vânt și temperaturi de până la -10 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă până duminică, 15 noiembrie, la ora 10:00. Temperaturile vor scădea sub zero grade în majoritatea regiunilor, iar în unele zone din Transilvania ar putea ajunge până la -10 grade Celsius.

Sâmbătă, 14 noiembrie, maximele se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Răcirea va continua în timpul nopții, când temperaturile vor deveni negative în cea mai mare parte a țării.

Cod galben de ploi în Muntenia. Vânt puternic în mai multe regiuni

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi pentru cea mai mare parte a Munteniei, valabil sâmbătă, între orele 01:00 și 11:00. În acest interval, cantitățile de apă pot ajunge la 20-35 de litri pe metru pătrat.

Ploile au început încă de vineri în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în cursul nopții s-au extins și în sud. Izolat, aversele au fost însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Sâmbătă dimineață, ANM a emis și o avertizare Cod galben de vânt pentru mai multe localități din județul Mehedinți, inclusiv Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare și Gogoșu. Avertizarea a fost valabilă între orele 08:30 și 10:00, fiind anunțate rafale de 50-70 km/h.

În restul țării, vântul va avea intensificări de 50-65 km/h, în timp ce la munte rafalele pot depăși 90 km/h.

Ninsori la munte și ger în estul Transilvaniei

La munte, ploile s-au transformat treptat în lapoviță și ninsoare în noaptea de vineri spre sâmbătă. Primele zone afectate au fost cele din nordul Carpaților Orientali, iar precipitațiile s-au extins ulterior și în celelalte masive.

La altitudini de peste 1.500 de metri este așteptat un strat de zăpadă de aproximativ 5-10 centimetri. Lapoviță și ninsoare au fost prognozate și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Cantitățile de precipitații vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar în Muntenia și în zonele montane pot atinge 30-35 l/mp.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în noaptea de sâmbătă spre duminică. În estul Transilvaniei, minimele ar putea coborî până la aproximativ -10 grade Celsius.

ANM precizează că avertizările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii.