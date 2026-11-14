Legile antidrog românești ucid oameni: Indignare după ce un tânăr s-a sinucis în timpul unui apel video cu mama sa. Tatăl l-ar fi dat pe mâna poliției pentru consum de substanțe

Un tânăr în vârstă de 19 ani din orașul Codlea, județul Brașov, și-a luat viața miercuri, la marginea pădurii din apropierea localității, în timp ce se afla într-un apel video cu mama sa.

Femeia a alertat imediat serviciile de urgență, însă echipajele sosite la fața locului nu au mai putut interveni pentru a-l salva. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte și motivația gestului, iar procurorii așteaptă concluziile autopsiei medico-legale.

Tragedia a readus în discuție modul în care statul român gestionează consumul de substanțe ilegale și relația dintre sistemul de justiție penală și familiile afectate. Potrivit unor surse judiciare citate de presa locală, cu două zile înainte de tragedie, tatăl tânărului ar fi găsit în buzunarele hainelor băiatului mai multe pliculețe cu un conținut suspect. Bărbatul le-ar fi predat poliției și ar fi avut o discuție tensionată cu fiul său pe marginea acestui subiect. Nu există informații oficiale cu privire la natura substanței din pliculețe și nici la eventualele consecințe legale care ar fi putut decurge din acest incident.

Cu o noapte înainte de deces, tânărul ar fi rămas singur în zona împădurită de la marginea orașului Codlea, unde ulterior a fost găsit. Persoane apropiate au declarat pentru anchetatori că adolescentul își amenajase un foc în apropierea locului respectiv și că zona era frecventată de el în mod obișnuit. Aceleași surse susțin că tânărul ar fi consumat substanțe interzise în acea zonă, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial până în prezent.

Ancheta în cazul tânărului din Codlea este în curs, iar autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă există o legătură directă între discuția cu tatăl, consumul de substanțe și gestul extrem. Rezultatele autopsiei și concluziile procurorilor urmează să fie prezentate public în perioada următoare.