O țintă aeriană lângă Insula Șerpilor a pus Armata în alertă. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că o țintă aeriană a fost detectată, sâmbătă dimineață, 14 noiembrie, în zona Insulei Șerpilor. Două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza Aeriană Fetești, iar autoritățile au transmis două mesaje RO-ALERT pentru populația din județul Tulcea.

Incidentul a fost semnalat de sistemele radar ale Ministerului Apărării, care monitorizează permanent spațiul aerian. În urma detectării țintei, au fost activate procedurile de alertare, potrivit unui comunicat al MApN.

Două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești

Cele două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol de la Baza 86 Aeriană Fetești, după ce radarele militare au identificat ținta în apropierea Insulei Șerpilor.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), astfel încât populația din zonele vizate să fie avertizată cu privire la situația de securitate.

Ministerul Apărării nu a precizat, în comunicatul transmis, natura țintei detectate și nici dacă aceasta a pătruns în spațiul aerian al României.

Două mesaje RO-ALERT, transmise în mai puțin de o oră

Primul mesaj de avertizare a fost transmis la ora 4:45 și a vizat populația din estul județului Tulcea. Ulterior, la ora 5:39, autoritățile au emis o a doua alertă, de această dată pentru locuitorii din nordul județului.

Măsurile au fost luate în contextul monitorizării țintei aeriene identificate în zona Insulei Șerpilor, în apropierea granițelor României.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alerta aeriană a încetat la ora 5:52, la aproximativ o oră și șapte minute după transmiterea primului mesaj RO-ALERT.