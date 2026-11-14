Fiul unui fost director CIA, arestat pentru deținere de pornografie infantilă. Și tatăl său este anchetat de mai bine de un an

Kyle Brennan, fiul fostului director al CIA John Brennan, a fost pus sub acuzare vineri, 13 noiembrie, pentru „deținere de pornografie infantilă", potrivit documentelor judiciare și unui oficial al forțelor de ordine din SUA, informează Reuters.

Kyle Brennan, din Warrenton, Virginia, a fost pus sub acuzare după ce în urma unei verificări a telefonului său mobil efectuate de FBI s-au descoperit 88 de imagini care păreau să înfățișeze minore implicate în acte sexuale explicite, potrivit unei plângeri penale depuse la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Est al Virginiei.

John Brennan este un adversar de lungă durată al președintelui Donald Trump, iar Departamentul de Justiție îl anchetează pe fostul director al CIA de mai bine de un an.

Plângerea penală arată că ancheta asupra lui Kyle Brennan a început independent de ancheta asupra tatălui său, care a fost numită atât de susținători, cât și de critici „ancheta marii uneltiri".

Plângerea precizează că ancheta asupra lui Brennan junior a început în 2024, în urma unei sesizări din partea companiei de software Adobe către Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați, o organizație de protecție a copiilor.

Autoritățile din Virginia au efectuat o percheziție la domiciliul său în iulie 2024, iar cazul a fost trimis către FBI luna trecută, potrivit plângerii penale.

Kyle Brennan se afla în arest, iar avocatul său nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Un purtător de cuvânt al lui John Brennan a refuzat să comenteze.

Tatăl său, fost director CIA în mandatul Obama

John Brennan, care a condus CIA în timpul administrației președintelui democrat Barack Obama, a fost supus unei anchete amănunțite în cadrul unei investigații mai ample menite să stabilească dacă oficialii din forțele de ordine și din serviciile de informații au încălcat drepturile civile ale lui Trump în cadrul unor anchete anterioare asupra președintelui.

Ancheta privind presupusul abuz de putere a stagnat în ultimele săptămâni, în urma demisiilor procurorilor de rang înalt care o supervizau. Până în prezent nu au fost formulate acuzații.

John Brennan a negat orice faptă ilegală, iar avocații săi au acuzat procurorii că l-au vizat în mod abuziv pe Brennan la indicația lui Trump.

Fostul director al CIA a fost citat să depună mărturie în fața unui mare juriu luna trecută, dar audierea sa a fost amânată după ce Joseph diGenova, un funcționar al Departamentului Justiției care conducea ancheta, și-a dat demisia în septembrie.