Daniel Morar nu e oricine, știe bine că putea să fie altcumva!

Am citit doar relatările din presă referitoare la dezvăluirile publicate de Daniel Morar în cartea sa, zilele astea voi primi volumul și-l voi parcurge. Vă pot spune însă deja că ne aflăm în fața primei radiografieri din interior a mecanismelor Statului Paralel constituit în perioada președinției lui Băsescu, radiografie realizată de unul dintre coordonatorii timp de 8 ani a acestui sistem criminal.

Daniel Morar a avut-o ca șefă pe Laura Kovesi ce-a fost procurorul general al României timp de 6 ani, în timpul mandatelor lui Morar. În același interval de timp s-a constituit binomul SRI-DNA, cu cuplul Maior-Coldea ajuns astfel axa de coordonare executivă de facto a acțiunilor de inculpare/arestare ce-au populat existența noastră cotidiană atâta amar de vreme. Mecanismul era simplu, fiind ''executat'' oricine părea că nu se supune ''noii ordini'' implementată de oamenii lui Băsescu, dar impusă de un comando de indivizi din ''pepiniera SOROS'', intrând în acest malaxor politicieni, jurnaliști și oameni de afaceri.

Daniel Morar l-a avut ca adjunct pe celebrul Doru Țuluș (ce-a ieșit din sistem abia zilele trecute), iar împreună au declanșat prima operațiune de anvergură menită prin gândirea lor primitivă să dea maximă notorietate noului DNA, anume arestarea oamenilor din fotbalul românesc. După ce publicul a fost obișnuit cu cu ideea că trebuie arestați cei controversați, chiar fără a le fi dovedită vinovăția, Sistemul nou creat a impus patronilor de presă necesitatea de a-i terfeli la comandă pe viitorii lor ''clienți'', iar cei ce nu se supuneau erau inculpați/arestați la rândul lor.

În paralel, oamenii de afaceri erau obligați să nu mai finanțeze televiziunile sau ziarele ''indisciplinate'' și deasemenea, cei ce nu respectau asta, erau pedepsiți. Oamenii lui Băsescu au profitat de situație și-au trecut la preluarea prin forță și șantaj a multor afaceri profitabile, în multe dintre ele au devenit ''doar'' asociați, și-așa s-au îmbogățit, profitând de acțiunile samavolnice ale echipajului Kovesi-Coldea-Maior-Morar-Țuluș. Cei de tipul Monica Macovei, ce-și luau indicațiile direct de la Soros, au făcut și ei demersurile de a pune mâna pe arhivele SIPA, cu ajutorul cărora au trecut la recrutarea prin șantaj a unui număr mare de judecători.

Asta e o descriere pe scurt și total incompletă a ceea ce s-a petrecut, iar unul ca Daniel Morar a fost actor și martor în situația descrisă mai sus. În ce mă privește, am observat toate aceste evenimente din ultimii 17 ani, pentru că prigoana pe care am suferit-o mi s-a tras exact din pricina faptului că am anunțat în avans ceea ce avea să se întâmple.

În ianuarie 2005, imediat după instalarea lui Băsescu, punând cap la cap niște lucruri de care aveam cunoștință, am anunțat public că există pericolul coagulării unei ''A DOUA FRĂȚII A SECURITĂȚII'' (viitorul STAT PARALEL), ce va distruge democrația românească. Atunci nu știam încă de faptul că Băsescu se predase lui Soros în decembrie 2004, fapt confirmat însă prin numirile lui Monica Macovei și Renate Weber la coordonarea justiției.

Tot ce-a urmat a fost ca urmare a înțelegerii Băsescu-Soros, dar implementat cu sprijinul vechilor securiști români, ce-l aveau pe Băse sub control. Și din această pepinieră au apărut la conducere ''tinereii'' Coldea, Maior, Kovesi, Morar, ș.a., ce prezentau garanții pentru bătrânii securiști ce i-au promovat la vârful Sistemului Soros, instalat la putere în România în 2005.

O să citesc cartea și o să revin cu comentarii, ar fi necesar pentru Daniel Morar însă, dacă vrea să-și credibilizeze demersul oricum folositor, să publice și fragmentele despre care ne-a spus că le-a eliminat din carte, ca urmare a condiției impuse de către Liiceanu pentru a fi posibilă publicarea la Humanitas.

Cozmin Gușă