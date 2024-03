De ce-ar juca Ciolacu pe mâna lui Coldea?! Marcele, ocolește filiera Vizer!

Dac-aș fi știut că un simplu anunț despre posibilitatea candidaturii mele la PMB generează atâta emoție și frică la nivelul PSD și PNL, atunci aș fi acceptat mai demult să-mi fie vehiculat numele, deoarece orice încurcătură la nivelul acestei mașinării guvernamentale ce batjocorește România e binevenită și salutară. Cum am sesizat acest lucru și de ce bănuiesc că Ciolacu apelează la Coldea, pe filiera austriacului Marius Vizer, fost prieten al meu și fost român?

Marți seara George Simion a anunțat în emisiunea Ancăi Alexandrescu că mi-a propus să candidez, ca independent susținut de către AUR, la primăria capitalei. E o știre oricum, posibila apariție a lui Cozmin Gușă într-o competiție cu unii ca Nicușor Dan, Piedone, Cîrstoiu, un Gușă susținut ce către AUR, partidul momentului și singurul aflat în ascensiune, ar fi trebuit să atragă atenția presei, dacă scopul ar fi legat de trafic și audiență. De marți și până ieri însă, presa controlată de către Ciolacu și/sau Coldea nici măcar n-a menționat evenimentul, darmite să dezbată noul context al luptei de la București. Puteau să zică măcar c-aș fi un nimeni, sau ceva foarte nociv, sau să mă așeze pe ultimul loc ca șanse, ori ei au preferat să ignore treaba, deși s-a dezbătut din sculare în culcare doar subiectul competiției de la București. Cel mai simpatic a fost amicul Dan Andronic de la EVZ, care miercuri la prânz, ca să-mi tragă o cărămidă în cap și să fie de folos guvernanților de toți banii pe care-i primește, a încropit rapid o dezbatere în emisiunea lui Turcescu, unde a analizat candidatura mea, organizând și un voting online, unde ar fi trebuit să ies umilit și pe ultimul loc. Numai că, surpriză și pentru mine, rezultatul votului a fost următorul: Cîrstoiu 8%, Nicușor Dan 19%, Gușă 32%, Piedone 41%.

Sărmanul Andronic a călcat așadar în străchini în fața șefilor săi, în loc să se remarce, n-a mai anunțat publicului rezultatul votingului și nici n-a publicat vreo știre legată de posibila mea candidatură. Să relatez mai departe, că abia acum devine interesant. Scorul ăsta al meu, într-un sondaj ad-hoc de tip neprofesionist, a fost luat însă în serios în echipa de consultanți ai PSD-PNL, ce s-a simțit presată să ia măsuri preventive de contracarare, dar tot fără ca numele meu și posibila candidatură să fie pomenite. Și-așa l-au identificat ca fiind util pe un dușman notoriu al meu, Marius Vizer, șeful judo-ului mondial, și l-au transformat într-un "Mariusică-fără-frică", l-au pus să presteze ieri împotriva mea, printr-un interviu preluat de către presa controlată azi de către Ciolacu, dar fără să mi se ceară părerea și mie. Citind textul atribuit lui Vizer mi-a fost limpede că interviul i-a fost scris de către alții, el folosește acolo termeni a căror proprietate nu o are. Spre exemplu zice c-aș fi amoral, numai că eu știu că el nu pricepe asta, acum vreo 15 ani, când eu îl etichetasem așa pe Dan Diaconescu, Vizer m-a tot întrebat de ce nu folosesc termenul de imoral, i-am explicat în mod repetat care e diferența, dar tot n-a înțeles. În fine, rostul interviului gândit de consultanții lui Ciolacu era să fiu atacat de către cineva care mă cunoaște bine, dar nu de către cineva din politică, pentru că atunci mi-ar crea un context avantajant prin simpla comparație. Reiau firul relatării ca să ajungem la Coldea și la Putin. Eu am fost prieten cu Vizer timp de peste 20 de ani, mai precis până în momentul în care Coldea l-a acroșat printr-un dosar de corupție alături de finul său, Cristi Borcea. Coldea i-a promis imunitate lui Vizer în schimbul renunțării acestuia la relația cu mine, dar și la pachet cu greutăți pe care Vizer să mi le facă în administrarea Federației de Judo din România, pe care o conduc de 7 ani. Pentru că i-a fost mai dragă libertatea decât onoarea Vizer a acceptat, și de vreo 4 ani prestează orice contra mea. El și Coldea au devenit parteneri de afaceri românești și internaționale, "generalul negru" fiind interesat de relațiile pe care Vizer le are mai ales în Rusia, treabă certificată în ultima vreme prin anchetele de presă ale Iosefinei Pascal și Liviu Alexa, mediatizate în serie la Realitatea Plus și RTV. Lui Coldea îi e ușor să-l administreze pe Vizer deoarece îi știe profilul moral, îi controlează dosarele de corupție, și-n plus cunoaște detalii infamante din trecutul acestuia, precum cel legat de prima arestare a lui Vizer din tinerețe, când a fost reținut pentru că era hoț de buzunare (am aflat acest lucru și eu de la cei doi generali ce i-au spus și lui Coldea, anume Virgil Ardelean și răposatul Dan Gheorghe, unchiul lui Coldea). N-o mai lungesc, se va tot vorbi despre asta în perioada următoare.

Așadar Ciolacu a apelat la Vizer ca să mă intimideze, știind bine că acest lucru înseamnă că accesează o filieră unde Coldea e unul dintre coordonatori. Probabil că pe acest canal a venit și intenția de a-l coopta în PSD pe finul lui Coldea, primarul Aradului pe nume Bibarț, treabă care e-n "stand by" deoarece s-a sesizat presa. Dar să nu uit de Putin, în calitatea sa de fost președinte de onoare al judo-ului mondial, care din această calitate a putut finanța (și bine a făcut!) organizația condusă de către Vizer, relația dintre cei doi fiind prezentată public și dovedită ca fiind una chiar de prietenie. Imediat după începutul războiului din Ucraina, în primăvara lui 2022, fostul român Vizer, cel căruia îi e mai dragă libertatea decât onoarea, l-a dat afară pe Putin din funcția onorifică (și onorantă, în calitatea sa de fost judoka). Vizer s-a lepădat de Putin rapid de frica americanilor ce vânau în acea perioadă orice apropiat al liderului de la Kremlin, iar la pachet l-a și hăituit pe omul lui Putin de la șefia judo-ului european, ce-a demisionat imediat, iar azi este președintele federației rusești de judo. Vă închipuiți așadar ce eforturi de contorsionist face acum Vizer, în perspectiva victoriei lui Putin, pentru a-i reintra în grații liderului rus!

Deci, Marcel Ciolacu, nu mai apela la filiera Vizer, pentru că te căptușești cu Coldea la pachet, fapt ce-ți va dăuna grav (întreabă-l pe Hrebenciuc cum a ajuns la pușcărie!), dar mai ales trebuie să știi că vei coopera cu unul ce zgârie de zor la ușa lui Putin, treabă ce-ți strică socotelile rău în negocierile curente cu americanii!

Cozmin Gușă