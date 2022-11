De ce-l atacă Joe Biden pe Elon Musk?

Agenția Reuters a promovat ieri Agenția Reuters a promovat ieri știrea conform căreia președintele SUA îl atacă direct pe Elon Musk, respectiv Twitter, cu următoarea replică:

"Iar acum, despre ceea ce ne îngrijorează pe toţi: Elon Musk se duce şi cumpără o companie care trimite - care împroaşcă minciuni în întreaga lume... Nu mai există editori (de conţinut) în America. Nu mai există editori. Vă aşteptaţi ca nişte copii să priceapă care este miza?", a declarat Biden la un eveniment de strângere de fonduri.

Nu trebuie să analizăm toate vorbele lui Biden înșirate dezlânat, dar ele au fost spuse ca să priceapă lumea că Musk este un mincinos ce-și propagă ideile prin Twitter, platforma recent achiziționată. Ieri am comentat rapid efectele unui astfel de atac fără precedent, și-am zis așa:

''Începe operațiunea de sprijin, credibilizare și gonflare a lui Elon Musk, ce are probleme cu boicotul financiar al marilor companii pentru publicitate la Twitter. Ce-ar putea fi mai fructuos pentru aducerea de abonați noi la Twitter sau pentru credibilizarea lui Musk decât acest gen de critici publice de la un președinte detestat majoritar, "alintat" de galerii pe stadioanele americane cu celebrul imn "F..k Joe Biden!"?! Lui Trump nu o să-i placă asta, și o să fie invidios pe Musk, el poate crește electoral doar dacă este ținta exclusivă a criticilor Democraților.''

Dezvolt puțin explicația prin prisma faptului că Musk este în mod sigur o creație a Deep State-ului american, ce l-a sprijinit în diverse feluri pentru a ajunge azi cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la cca 300 de miliarde de dolari. Argumentele sunt multe, dar pentru demonstrație e suficient să marchez că Musk și companiile lui au fost finanțate cu zeci de miliarde de dolari în ultimii 13 ani chiar de către NASA, pentru dezvoltarea programului spațial prin SpaceX, compania miliardarului. Și mai elocvent este faptul că aceste finanțări ale statului american au debutat prin 2009, în momentul în care Musk era pregătit să-și anunțe falimentul afacerilor și să abandoneze sau să reia totul de la zero. Declarația lui Biden de ieri este tot un sprijin indirect pentru un Musk aflat la ananghie, respectiv are un efect colateral de splitare a sprijinului pentru Trump (cel de tip anti-Biden), așa cum am argumentat mai sus, pentru Deep State-ul american fiind floare la ureche să influențeze/inspire o astfel de declarație a președintelui SUA, deci s-a dat o lovitură inteligentă cu dublu efect.

Logica impusă publicului pentru atacul lui Biden rezidă însă din abordarea lui Musk referitoare la scandalul soțului lui Nancy Pelosi, despre care a tot vorbit presa c-ar fi fost atacat cu ciocanul în propria casă de un ''trumpist'', ținta reală fiind șefa Camerei Reprezentanților, ce nu era însă acasă. Musk nu a înghițit minciuna, în baza căreia s-au victimizat toți democrații în frunte cu Biden, ci a postat pe Twitter-ul său un mesaj prin care se îndoia de tărășenie, și făcea trimitere la un articol explicativ din ziarul ''Santa Monica Observer'' ce prezenta faptele cu totul diferit, în rezumat cam așa:

'' (...) Potrivit unui martor al poliției, Paul Pelosi, care este cunoscut ca fiind și homosexual, a întâlnit un prieten/partener într-un bar din San Francisco pe care l-a invitat acasă pentru a continua distracția. Respectivul amic al lui Pelosi este un activist ecologist, în plus el denunțând de-a lungul timpului minciunile guvernului cu privire la atacurile din 11 septembrie. În timpul evenimentelor din casă, Paul Pelosi fiind beat, a luat un ciocan și și-ar fi amenințat partenerul. Acesta din urmă se pare că l-a dezarmat și l-a bătut. De menționat că la domiciliul soților Pelosi nu a fost găsită nicio urmă de spargere, bodyguarzii nu au intervenit, iar singurul ciocan găsit la locul agresiunii i-a aparținut domnului Pelosi.''

Realizați ce efecte electorale a putut avea această variantă a celor de la ''Santa Monica Observer'', mai ales fiind motorizată prin mesajul lui Musk (în plus adresat și rețelei lui Hillary Clinton!), ce a ajuns astfel la zeci de milioane de americani, chiar dacă ulterior miliardarul și-a șters mesajul. Toți au priceput nu doar că Nancy Pelosi, alias #BăbuțaCuChibrituri, minte, și-alături de ea toți democrații, dar că în această familie din fruntea Americii se petrec astfel de orori.

Astea sunt motivele pentru care Biden îl atacă pe Musk, săvârșind însă și o gafă conjuncturală de campanie, pentru că mulți dintre cei ce vor dori să-și explice atacul, inclusiv susținătorii democraților, vor ajunge cumva la detaliile expuse mai sus.

Cozmin Gușă

P.S. Un prieten mi-a semnalat o legătură tare a lui Elon Musk cu România, prin prisma numelui companiei sale TESLA. Marele inventator Nikola Tesla, ce i-a inspirat miliardarului denumirea companiei sale, este român de origine, așa cum demonstrează profesorul universitar Dinu-Stefan T. Moraru, printr-un articol scris acum trei ani în ''Formula AS'' (rezumat: ''(...)de fapt este istro-român și îl chema Nicolae Teslea, fiind născut in noaptea de 9 spre 10 iulie 1856, ca fiu al preotului ortodox Milutin Teslea si al Gicăi Mandici; familia tatălui era de grăniceri antiotomani, în fostul imperiu austro-ungar; (...) Henri Coanda îl prezintă pe marele inventator Tesla ca român bănățean din Banatul sârbesc, dar realitatea era că prietenul său Nicolae era istro-român din Croația, provincia Lica fiind locuită compact de istro-românii morlaci, încă din sec. XV-XVI.'').

Glumind, să sperăm că nu-i devoalează cineva lui Biden legătura indirectă a lui Elon Musk cu România, că ne trezim rapid trecuți de pe lista aliaților pe cea a inamicilor!