Demisia, Predoiu!

Avand in vedere cele prezentate chiar de tine in conferinta de presa de azi, respectiv cele constatate de Corpul de Control: sirul de incalcari ale legii de natura infractiunilor savarsite de catre mai multi angajati ai MAI, repetitive, cu privire la aceeasi persoana - autor al tragediei care a avut loc in 2 Mai:

Reiese că toate acestea s-au desfasurat sub conducerea ta de sef al unui intreg sistem public- Ministerul Afacerilor Interne.

Ai prezentat astfel, "neputinta" ta de manager al sistemului public care este asigurat sub Ministerul Afacerilor Interne.

Setul de masuri pe care ni l-ai prezentat, indiferent cat de bine suna, nu poate fi pus in aplicare de catre tine!

Ne-ai demonstrat in calitate de ministru al Justitiei cu n mandate cat de multe ai "rezolvat" in justitie.

Totodata, dovada ca functiile de mare sef de sisteme te-au "deformat" sta si in faptul că în conferinta de presa vorbeai de prezumtia de vinovatie (nu cea de nevinovatie).

Chiar daca ai "remediat" exprimarea, stim si noi vorba aceea "Gura pacatosului, adevar graieste!"

Ai demonstrat deja ca nu ai abilitati de conducator - manager al unui sistem public!

Pe de alta parte, sloganul "a trebuit sa moara oameni!" ti se aplica si tie! Abia dupa nenumarate decese si sub mandatul tau care au creat revolta in randul cetatenilor, ai iesit public sa ne spui ca trebuie sa se ia masuri.

PS: in comentarii gasiti declaratiile din conferinta de presa.

PPS: Predoiule combati traficul de droguri cum l-ai combatut atunci cand erai ministru al justitiei? Cu 14 procurori DIICOT la 7.000 dosare?



Pentru tanti "În politică sunt permise artificii, chiar dacă se încalcă Constituția!", recompensata cu functia de ministru al Justitiei "pentru merite deosebite":

vezi ca in organigrama Ministerului Justitiei ai un departament denumit "Sistemul judiciar, politici publice și relația cu Ministerul Public " care are o direcție (Direcția de prevenire a criminalității) care are în atribuții să planifice strategic implementarea politicilor publice de prevenire și combatere a corupției și formelor grave de criminalitate și se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public.

Direcția de prevenire a criminalității îndeplinește următoarele atribuții:

... e) participă la elaborarea, coordonarea și monitorizarea implementării strategiilor, programelor și planurilor de prevenire și combatere a formelor grave de criminalitate;

f) propune inițierea unor acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcția elaborare acte normative, precum și cu alte compartimente din cadrul ministerului și cu instituțiile subordonate la elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul său de competență;

Daca nu stii, potrivit Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciara:

- art 5 alin (2) Ministrul justiției exercită autoritatea constituțională sub care își desfășoară activitatea procurorii, în limita competențelor prevăzute de lege în sarcina sa;

- art. 5 alin (3) Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii cooperează loial în exercitarea propriilor competențe referitoare la buna organizare și administrare a justiției ca serviciu public;

- art. 67: Ministerul Public exercită, prin procurori, următoarele atribuții:

h) acționează pentru prevenirea și combaterea criminalității, sub coordonarea ministrului justiției, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului;

i) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează și prezintă ministrului justiției propuneri în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației în domeniu;

- Articolul 74

(1) Ministrul justiției, când consideră necesar, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnați de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, de procurorulșef al Direcției Naționale Anticorupție, de procurorulșef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism ori de ministrul justiției.

(2) Controlul constă în verificarea eficienței manageriale, a modului în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de serviciu și în care se desfășoară raporturile de serviciu cu justițiabilii și cu celelalte persoane implicate în lucrările de competența parchetelor. Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmăririi penale și soluțiile adoptate.

(3) Concluziile controlului vor fi prezentate de către ministrul justiției Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(4) Ministrul justiției poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție ori procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism informări asupra activității parchetelor și să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea și combaterea eficientă a criminalității.

Daca nu stii, esti si membru de drept al CSM.

In plus, tot pentru stiinta ta, e cazul să citesti OUG nr. 78/2016 ca sa vezi ce e cu DIICOT-ul.

Vezi ca in ea la art. 5 alin 1 si 2 scrie așa:

"(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii."



"(2) Numărul procurorilor încadrați în structurile direcției este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate, în limita numărului total de posturi aprobat."

Drept urmare, comunicatele tale de presa si plansul de mila procurorilor DIICOT, conform cărora DIICOT are NUMAI 14 procurori in sectia de combatere a traficului de droguri, ca sa cerceteze 7.000 de dosare, nu ne incalzeste cu nimic.

Cam cum ai vrea dumneata sa se combata traficul de droguri din Romania cu 14 procurori care cerceteaza 7.000 dosare?

Ca ministru al justitiei vad ca dormi in papuci. Nici nu ai avea altfel cum, avand in vedere ca pentru dumneata Constitutia este optionala, asa cum ai declarat public.

Asa ca LASA-NE cu vrajeala ieftina!

Rolul tau nu este sa le plângi de milă, ci să remediezi situația!

Asa ca citeste cu atentie articolele alea pe care ti le indicai mai sus si poate observi ca "salutarile de bine" transmise Procurorului general sunt vax albina. Iar prioritatea nu e "recuperarea prejudiciilor", ci disparitia drogurilor de pe toate cararile.

Daca nu ai habar nici cine si ce treaba are prin Ministerul Public este vai de mama noastra cu tine in functie.

Sa il intrebam si pe "bunul tau prieten" Predoiu - ministru cu n mandate la justitie cam ce a facut el in alea nspe mandate ca sa combata traficul ilicit de droguri, daca DIICOT are numai 14 procurori pentru asta.

Vad ca toti va tavaliti pe jos de griji, dar nu faceti nimic ca să existe vreo lupta efectiva impotriva traficului de droguri.

Va plangeti numai pe la TV si prin comunicatele de presa, atunci cand se mediatizeaza o tragedie.

Azi ne povestea Predoiu cum o sa "rada" el traficul de droguri. Hai, sictir!

PS: Poate faci niste controale pe la DIICOT. Vezi cum faci sa existe procurori care cerceteaza materialul probator si nu ofiteri de-ai lu' SRI. Nu de alta, dar e "puțintel" ilegal.

Av. Elena Radu