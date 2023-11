DEMOCRATIA DUPA UE

UE se afla deliberat intr-o mare capcana si nu stiu daca va avea inteligenta sa iasa din ea. Tonul dictatorial pe care il foloseste in raport cu anumite state membre este un minus evident care nu va duce decat la slabirea increderii in institutiile europene.

Aceste lozinci vesnice despre statul de drept recitate doar in randul statelor mai slab dezvoltate din Uniune nu fac decat sa provoace rumoare. Dupa cum se poate lesne observa, chiar daca a fost ridicat MCV comisarul european pentru valori si transparenta, Vera Jourova, nu uita sa ne mai serveasca o lectie despre cum trebuie sa functioneze democratia si eterna lupta anticoruptie in Romania.

Nu are rost sa insist asupra moralitatii si puritatii acestui personaj, dar nu pot sa nu remarc atitudinea sfidatoare a domniei sale. UE a pierdut extrem de multa credibilitate prin dublul standard aplicat in discursul public, de aceea si cresterea exponentiala a legitimitatii democratice a partidelor extremiste pe continentul european. Eu inteleg ca in ochii birocratilor de la Bruxelles democratia functioneaza doar daca castiga cine vor ei, dar tin sa ii anunt ca in realitate lucrurile sunt diferite. Consecintele culese astazi de UE sunt rezultatul insistentei prostesti cu care au sustinut tot felul de trotinetari progresisti, cu atitudine obedienta fata de Bruxelles, care au pierdut in timp orice urma de validare nationala. Tin sa ii anunt ca democratia in Romania functioneza si daca nu castiga Ciocolos sau alt inchipuit promovat de cancelariile europene.

Despre anticoruptie si stat de drept, Bruxelles ar face bine sa ne mai scuteasca macar o perioada scurta pana uitam mizeria achizitiei de vaccinuri la nivel european. Cand marea Comisie Europeana nu a dat doi bani pe procedura stabilita in cazul negocierii contractelor de vaccinare, facandu-se pres in fata lui Pfizer prin vointa unilaterala a Ursulei, consider ca ar fi cazul sa mai taca intelept in speranta ca cetatenii vor uita. Atitudinea de satrap exercitata de multi lideri europeni trebuie sa inceteze daca doresc ca nationalismul retrograd sa nu invadeze parlamentele nationale.

Inteligenta decidentilor europeni in aceasta perioada tulbure post-pandemica este la un nivel scazut. UE nu a inteles nimic din pandemie sau razboiul din Ucraina. UE si-a tradat interesul economic fara sa gandeasca aruncandu-se cu arme si bagaje intr-o demagogie ieftina demna de Tik Tok. Prin acest comportament a reusit sa piarda mare parte din suportul cetatenilor europeni satuli de prostiile si politicile debitate de Bruxelles, de la imigratie pana la sanatate. Pentru multi dintre ei, UE nu este decat un camp de lobby si interese a marilor corporatii care vor sa cucereasca pietele est-europene in goana dupa profit. Nimic despre vointa oamenilor, nimic despre viitorul Europei.

Pentru ca Uniunea sa nu faca implozie, spre bucuria americanilor sau rusilor, este nevoie de o alta abordare. Bunul simt si inteligenta trebuie sa troneze, acolo unde astazi exista doar aroganta si superioritate. Romania este o putere insemnata a Europei din multe privinte, de aceea trebuie tratata cu respect fara lectii ieftine de moralitate. Cu acest gen de discurs, orice farama de incredere in constructia europeana se va pierde spre fericirea marilor puteri concurentiale din lume. UE trebuie sa fie un club comun din care fiecare tara sa castige, si nicidecum o incapere in care niste birocrati se dau destepti in fata liderilor nationali alesi de zeci de milioane de oameni.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App