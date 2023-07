După demisia lui Budăi trebuie să urmeze și cea a Gabrielei Firea din funcția de președinte al PSD București

Zeci de tari vor avea in circulatie propriile monede digitale pana in 2030, transmite Banca Reglementelor Internationale (BIS), pe baza unui sondaj realizat in randul a 86 de banci centrale din intreaga lume. De altfel, Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, luna trecuta, ca lucreaza la o platforma globala de plati pentru monedele digitale ale bancilor centrale (CBDC). Peste 100 de state lucreaza in prezent la digitalizarea monedei nationale, in timp ce 11 tari au lansat deja propria CBDC.