După prostie vin taxele!

Am incercat in multe articole sa avertizez liderii in 2020 ca lumea veche a incetat brusc odata cu aparitia lebedei negre - Pandemia. Acesta a fost mecanismul agreat de sefii la lume pentru a da startul deglobarizarii si a noii ordini globale pentru urmatoarele decenii. Pandemia nu a fost despre boala, asa cum nici razboiul nu este despre nebunia lui Putin. Acesta este nutretul servit marii majoritati care nu intelege mai nimic, in timp ce sefii la lume isi impart pietele si sferele de influenta. Va urma un nou Razboi Rece intre cele doua blocuri de combatanti, in care fiecare va incerca sa domine economic si militar.

Romania nu a inteles aproape nimic din miza pandemiei, dovada in acest sens fiind comportamentul haotic al decidentilor. Am intrat, ca multi altii, in hora imprumuturilor aberante fara a realiza ca nu facem decat sa ne amanetam viitorul. Nu va uitati la analistii care va spun ca stam bine pentru ca mai avem spatiu fiscal pana sa ajungem la procentul de 60% al datoriei publice in PIB, deoarece Romania nu este nici vreo putere continentala europeana, nici in Zona Euro. Odata depasite niste bariere psihologice ale datoriei publice, costurile finantarii deficitului bugetar devin exorbitante, fapt dovedit de dobanzile pe care le platim cu totii astazi.

Prima lectie in economie este ca ceea ce devine aberant nu poate dura la nesfarsit. Diferitele stari de dezechilibru se autoregleaza intotdeauna, in timp ce costurile sociale sunt suportate inegal. Criza din 2009 ne-a demonstrat cum preturile aberante la terenuri, prin campuri si sate, se regleaza aproape instant. Am depasit acea criza cu un efort bugetar imens, care a insemnat un plus al datoriei publice de 20% din PIB si multe familii nenorocite de creditele contractate.

Pandemia ne-a prins iarasi cu lectia neinvatata. Am sarit cu picioarele inainte in noua resetare gandita de "sefii la lume" fara a intelege cauzele sau consecintele. Am dormit linistiti si confortabili fiind veseli sa ne imprumutam zeci de miliarde precum restul statelor dezvoltate fara vreo urma de ratiune economica. Surprinzator totusi, anii pandemici ne-au demonstrat ca Occidentul are o sete de furt inimaginabila. Festivalul mastilor, izoletelor, vaccinurilor si aplicatilor digitale de urmarire a covidatilor au fost doar niste exemple vizibile de furt calificat si prostie endemica. A fost nevoie ca Suedia sa reprezinte un contraexemplul perfect, pentru ca toti imbecilii, cu masca si lockdown-ul in gura, sa ramana fara glas.

Asteptarile ne-au fost curmate rapid in 2020 cand la pupitru au aparut geniilor pandemice mioritice precum Orban, Citu sau Arafat. Romania a intrat in pandemie cu un procent de 34% datoria publica in PIB si a iesit cu 49% din PIB. Nici pana astazi, nu am vazut vreun personaj care sa vina sa ne explice ce s-a facut cu acesti bani. DNA nu stie, Presa nu stie, Ei nu stiu, si noi ne-am trezit cu peste 30 de miliarde de euro in plus la datoria publica. Superb!

Neterminatii care urla de cateva zile consternati, considerand ca toti suntem prosti si amnezici, uita sa mentioneze ca a venit decontul mizeriei bugetare din pandemie. Rockerul occidental Citu, in stilul caracteristic, se intreaba nedumerit si afumat pentru ce este nevoie de ajustari bugetare dureroase, in loc sa stea ascuns in dulap la gandul ca EL si guvernele din care a facut parte sunt cauzele principale a ceea ce traim astazi. Cifrele economice nu mint si oricine poate face o analiza la rece. Urletele functioneaza doar pe Facebook intre cativa gojizati pe trotinete inflamabile. Pentru restul exista adevar, bun simt si responsabilitate, atribute de care OAMENII NOI din politica nu au auzit.

Mai mult decat atat, rockerul afumat Citu a fost cel care a venit la presedintele Romaniei cu planul reducerii deficitului bugetar pentru anii urmatori odata cu declansarea procedurii de deficit excesiv. Tintele pe care trebuie sa le atinga astazi Romania au fost calculate de Citu intre doua fumuri, trei beri si un concert. Comisia Europeana ne cheama astazi la tabla pe ce am scris noi cu degetelele lui Citu, dragi romani. La fel cum pensiile speciale ale magistratilor si militarilor sunt un subiect de PNRR pentru ca asa au vrut muschii lui Ghinea Sandala. In fapt, toti magistratii crescuti in spiritul hashtag trebuie sa fie constienti ca subiectul pensiilor a fost pus pe tapet de partidul oamenilor noi pe trotinete. Nu de PSD sau PNL. Acesta a fost cadoul oferit lor de USR pentru anii in care au stat pe scari si au schimbat clasa politica din temelii pentru ca Vladut Magicianul si altii sa fie ministri.

O mica ironie a sortii pentru naivii care credeau ca tineretea echivaleaza cu inteligenta sau urletele sunt egale cu solutiile. Ramane sa vedem care va fi efectul economic al noilor ajustari bugetare propuse. Decontul prostiei nu iarta pe nimeni, deunazi marea America fiind downgradata dupa ce a venit cu un estimat de finantare a datoriei publice de 1000 de miliarde de dolari pentru 3 luni. Doar niste neterminati puteau crede ca Romania va scapa fara ajustari fiscale dureroase. Ciolacu si noul guvern au sarcina ingrata sa isi asume aceste cresteri de taxe combinate cu taieri de cheltuieli bugetare. Vina nu este nici la Ciolacu, nici la Ciuca. Adevaratii vinovati trebuie cautati inainte, atunci cand cumparam vaccinuri cat pentru 10 Romanii si masti cat pentru 100 de Romanii.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App