Dupa alegeri

Rezultatele votului de duminica pot fi vazute in diferite feluri - la nivel national, la nivelul judetelor, la nivelul fiecarei localitati. Pot fi privite prin prisma dinamicii partidelor, a prestatiei candidatilor etc.

Votul pentru locale, mai ales cel de la nivelul consiliilor judetene, reprezinta insa cel mai bun "sondaj" inaintea alegerilor parlamentare din decembrie. Cu 30% vot politic, PSD risca, dupa parlamentare, sa petreaca inca patru ani in opozitie. Voturile dreptei insumeaza peste 50%.

Ce se poate face? E foarte complicat, mai ales ca Iohannis si PNL nu vor, in niciun caz, sa fie amanate parlamentarele in 2021, stiind care vor fi costurile politice ale unei viitoare politici de austeritate. In plus, in buna traditie romaneasca, dupa rezultatele la locale, se va intensifica migratia politica, generata si de pericolul unor epurari din administratie.

In 2004, la alegerile locale din iunie, PSD a obtinut 32% la votul politic. Am considerat rezultatul insuficient pentru parlamentarele ce urmau in toamna. Am luat diferite masuri, unele nepopulare, inclusiv la nivelul conducerii (ceea ce m-a costat la prezidentiale) dar la parlamentare partidul a obtinut 37%.

Nu-mi place sa dau sfaturi dar nu cred ca acceptand o anumita inertie care inseamna si acceptarea unui statut politic secundar sau afirmand cu mandrie "noi suntem in opozitie", partidul poate re-echilibra scena politica romaneasca.

Cand vom avea datele finale, voi reveni cu o analiza mai ampla.

PS: La Cornu, in Prahova, primarul Cornel Nanu, candidatul PSD, a castigat un nou mandat cu 70% din voturi. In perioada campaniei electorale, el a fost asociat de adversarii sai politici cu fostul presedinte Adrian Nastase.

Adrian Nastase