It's for the greater good... (este pentru binele cel mare)... Es ist für ihre Sicherheit... (este pentru siguranța ta). De departe, cel mai grav lucru care ni s-a întâmplat în și după plandemie a fost că omul a putut să își fabrice o realitate pe care și-a impus-o celorlalți.

Bărbatul biologic care se identifică azi drept femeie, mâine pisică și poimâine cerb lopătar s-a impus, în special, pentru că omul de (pseudo)știință l-a justificat consensual. Presa, filmele, programele „educaționale" etc. au trecut la utilizarea de transcuvinte și de transconcepte (pseudo)științifice.

Tehnocratul intrigant și corupt, cu suportul prostocratului sau al impostorului de la putere, și-a impus postulatele ne-științifice prin dogmatizate, prin cenzură, prin sancționarea delictului de opinie și prin minimalizarea cercetărilor „independenților" sau a dubiilor oamenilor de bun simț. Odată ce „știința" capătă ștampila autorității, teoria - vedetă nu mai poate fi contestată. Nu mai este falsificabilă (în sensul pe care Karl Popper îl dă termenului), deci devine dogmă. Or, dogma nu mai poate fi contrazisă.

Dacă tehnocratul intrigant și corupt este pe o poziție globală, dogma sa devine o „realitate" care se impune TUTUROR celorlalți. De ce? Pentru că „este pentru cel mai mare bine".

Ai stat claustrat în casă luni de zile, ai purtat inutile măști care desfigurează fizic și psihic, te-ai prostit muncind și „învățând" online, ai pierdut prin faliment mica ta afacere care îți permitea să îți achiți ratele și costurile educației copiilor, te-ai înțepat inutil și nociv de 4-5 ori pentru a te „imuniza", ai stat în frig și nespălat pentru a-l înfrânge pe rus, ai așteptat cu anii să ajungi la spitalul care era închis pentru că trebuia să se concentreze pe „tratamentul" asimptomaticilor, ai acceptat scrâșnind din dinți să te separi de copii sau bunici ca să îi salvezi pe centenarii de la Davos, ai privit neputincios de după gardul de sârmă de la Kaufland la cei care erau „imunizați" și se ghiftuiau cu hamburger din plastic, ai suferit pentru că nu ai putut sărbători cum se cuvine Crăciunul și Paștele? Liniștește-te - este pentru siguranța ta. Iar acum, un exemplu concret de minciună - medicament.

Doi parlamentari americani cu atribuții în controlul și supravegherea serviciilor secrete au făcut publice declarațiile unui „șoptitor" (whistleblower) din CIA din care rezultă că mai mulți lucrători de rang înalt ai acestui serviciu secret american au fost mituiți cu sume considerabile de bani pentru a-și schimba declarațiile originare din care ar fi rezultat că virusul plandemiei provenea din biolaboratorul (semi)secret din Wuhan, China.

Așadar, nu numai că minciuna a fost utilizată ca medicament, fiind considerată „nobilă" și demnă de a fi sanctificată, dar pentru a i se prezerva sacralitatea s-au plătit sume de bani considerabile cu titlu de mită. Cui? Spionilor de rang înalt din cadrul CIA.

Venind de la un „șoptitor" anonim (dar despre care cei doi parlamentari americani spun că este foarte credibil, având chiar grade înalte în ierarhia CIA), este posibil ca această dezvăluire să conțină un mare grad de exagerare sau chiar să fie un fals.

Numai că autoritățile americane și, mai ales, serviciile secrete, nu cunosc nici acum originea virusului plandemiei.



După aproape doi ani în care varianta „științifică" mainstream care s-a impus a fost originea naturală (virusul ar fi fost contactat de oameni de la animalele sălbatice vândute într-o piață din orașul Wuhan din China, „vinovatul" fiind când un liliac, când un pangolin), autoritățile și serviciile secrete americane au schimbat narativul, susținând că nu este exclusă originea artificială a virsului, mai precis, o scurgere (ne)intenționată din biolaboratorul din Wuhan.

Narațiunea a fost imediat însușită de rețelele de socializare și de presa mainstream. Sarcastic - inițial era satanizată și aruncată extra muros orice persoană sau instituție care îndrăznea să exprime dubii cu privire la originea naturală a virusului...

Această variantă alternativă comportă, însă, mari riscuri și imense probleme etice și geopolitice.

În primul rând, pentru că validează retroactiv „teoriile conspirației" care susțin că în biolaboratoarele lumii „civilizate" se fabrică agenți patogeni utilizabili ca arme biologice, în ciuda faptului că tratatele internaționale le interzic.

În al doilea rînd, pentru că devoalează faptul uluitor că laboratorul din Wuhan era finanțat în secret și contrar interdicției impuse de DARPA de Institutul American de Sănătate Publică, minunat condus de dr. Antony Fauci, (anti)eroul plandemiei, și că funcționa cu oamenii de știință francezi și chinezi.

În al treilea rând, dacă virusului a scăpat din laboratorul de la Wuhan, cu sau fără intenție, China ar putea fi considerată vinovată de întregul cortegiu de nenorociri generate de plandemie. Cine ar fi apt, în această lume deja tripolarizată și dependentă economic de China, să sancționeze China din punct de vedere economic, judiciar și militar?

Cum a reacționat lumea „civilizată", bazată pe reguli și valori, la această minciună planetară? Voila: Virusul plandemic scapă dintr-un laborator chinez, unde era fabricat cu finanțare americană și personal științific francez și chinez. Statul american, atât cel vizibil, cât și cel adânc, determină tehnocrații și agenții secreți să țină secretul și colaborează strâns cu China și cu alte state „civilizate" implicate (inclusiv Rusia) într-o adevărată conspirație a tăcerii, mass media mainstream cenzurează adevărul, iar cei care spun acest adevăr sunt ștampilați drept „teoreticieni ai conspirației".

Cam asta se întâmplă când o minciună „nobilă" este sanctificată. In ciuda (sau de dragul) științei, trebuie să ne re-obișnuim să vedem lucrurile pentru ceea ce sunt, iar nu pentru ce par a fi. Să ne ferim de simulanți și, mai ales, de oamenii „bine intenționați" care fac din minciună un titlu de noblețe.

Gheorghe Piperea