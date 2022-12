Europa a pierdut războiul!

Am decis sa va fac atenti la o zona care va deveni epicentrul conflictului dintre cele doua blocuri concurente in acest deceniu. Asia de sud-est este fara doar si poate cea mai sensibila regiune de pe glob, mizele si jocurile gropolitice fiind imense, ca importanta si impact economic.

In primul rand trebuie sa constientizam ca blocul BRICS, la care se adauga inca cateva state emergente, este mai important in Pib-ul global decat Occidentul. Desi pare neverosimil, acesta este adevarul economic. Cu fiecare decada care se scurge, Occidentul devine mai slabit si mai lipsit de productivitate economica, in timp ce opozantii se intaresc. Aceasta este ecuatia geopolitica de care trebuie sa fim constienti cand ne uitam la ceea ce se va intampla in urmatorii ani.

Daca pana aici lucrurile sunt clare, viitorul care ne asteapta este in ceata. Putem face supozitii, evalua scenarii sau simula variante, dar realitatea la virgula este greu de anticipat. Ultimii doi ani mi-au conturat ideea unui deal global nevazut intre SUA, Rusia si China. Europa nu este parte a marii reasezari si pentru toti este o miza importanta spargerea Uniunii Europene din multe considerente. De aceea, daca UE nu se trezeste rapid din somn, are toate sansele sa se dezintegreze treptat pe modelul URSS din anii ‘80. Socul petrolier din anii ‘70 a contribuit la accentuarea necrozei economice in blocul sovietic in orizont de 15 ani. Cam la fel arata datele si azi pentru UE, a carei competitivitate economica va ramane grav afectata de ceea ce a inceput in Ucraina. Consecintele reale se vor vedea exact in aceasta decada si nu imi par deloc favorabile pentru multe state europene importante.

SUA au inteligenta sa inteleaga ca trebuie sa cedeze din putere, lumea nu mai poate merge in unilateralismul aberant din ultimele decenii. Pentru America s-au asezat la masa negocierii "sefii la lume" care conduc cu adevarat, la ei ca si in alte state ale lumii, clasa politica este doar un servant imbecil care nu intelege mai nimic din ceea ce urmeaza. China a atins in 2021 si 2022 noi maxime in dreptul investitilor straine directe, semn ca "sefii lumii" agreaza impartirea puterii economice intre blocuri. Ideea esentiala este ca cele doua blocuri trebuie sa poata functiona independent economic. Evident ca vor exista schimburi comerciale intre ele, nimeni nu poate supravietui astazi in alt mod, dar festivalul globalizarii in care cumparam orice, oricand intre noi s-a incheiat.

Scopul Americii este sa domine fara drept de apel blocul occidental. Pentru asta are nevoie de o Europa in genunchi care sa nu poate negocia real in fata lor. Sua a beneficiat asa frumos de razboaiele mondiale din secolul XX, incat ar fi si pacat sa nu repete schema pentru asigurarea dominatiei in Occident pentru secolul XXI. De aceasta data insa, nu este nevoie de razboaie mondiale, pentru ca efectele si socurile economice pot fi induse si cu ajutorul unor mascarade mai mici, de tip Ucraina. Nu vi se pare ciudat ca peste tot unde America isi pune acoliti sau are forta de influenta mare apar ca prin minune mugurii razboiului. Ucraina a stat bine mersi aproape 30 de ani pana cand a venit ZeleVogue, pudelul lui Nuland, dornic sa intre in Nato si alte aberatii, astfel incat Rusia sa aiba toate argumentele sa inceapa mascarada.

Pe acelasi scenariu sunt pregatite trei zone in Asia de sud-est, cu superba implicare din umbra a Americii. Taiwan a fost cuprins brusc de cativa ani de febra independentei cu largul concurs al unor maimutoi autohtoni. Aceeasi prosteala progresista incercata pe model Hong Kong, in conditiile in care tara merge foarte bine si 65% din cetateni au o viziune favorabila asupra Chinei. Taiwan este un punct forte in piata semiconductorilor si alte industrii globale, aberatiile hastagiste nu fac decat sa creeze mugurii pentru ca China sa aiba justificare sa atace. Si o va face 100% candva.

A doua zona pregatita este granita dintre Coreea de Sud si cea de Nord. Acum cateva zile, avioanele militare ale Coreei de Nord au survolat peste Seul si alte orase pret de cinci ore, fapt fara precedent in ultimele decenii. Coreea de Sud este un bastion al Americii fiind tara in care prosteala anti-coruptiei a fost dusa la rang de arta. Ultimii doi presedinti condamnati la ani grei de puscarie, pe rand amnistiati dupa cativa ani. Coreea de Sud este un exemplu de progres economic capitalist, dar nu vad deloc cu ochi buni jocurile geopolitice in care intra si am sentimentul ca au tras batul scurt pentru deceniile care vor urma. Ultima zona cu probleme este Pakistan, care se confrunta cu grave probleme economice, este indatorata semnificativ catre China si se afla intr-un conflict mocnit la granita cu India. Din acest cocktail, oricand poate iesi ceva exploziv pentru Asia de sud-est.

Micile mascarade pe razboi in anii ce vor urma vor seta definitiv liniile de demarcatie intre blocuri. Asa cum am tot scris, statele puternice se pregatesc de acest scenariu, remodeland fluxurile de aprovizionare si aducand industriile sensibile acasa. Marele blestem al Europei este lipsa resurselor de energie, atat cele fosile necesare supravietuirii economice, precum si cele verzi atat de esentiale pentru Green Deal. De aceea, nu vad cu ochi buni viitorul UE ajuns pe mana unor politicieni slabi care nu sunt primiti la masa tripartita bogata si continua sa traiasca in aberatii hashtag si pe Facebook.

Dana Budeanu