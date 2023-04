Grâul american din Ucraina, bomba ce va distruge agricultura românească

În emisiunea lui Marius Tucă de aseară s-a confirmat ceea ce afirm în titlu și am tot demonstrat în ultimul an că se va întâmpla.

Pretextul dezbaterii de la Tucă Show este bine sintetizat în relatarea de pe INPOLITICS (UPDATE - Discreție suspectă: SUA, UE și Ucraina "reglează" piața cerealelor din Est la București | inPolitics.ro), de unde pricepem implicarea directă a americanilor care, sub pretextul războiului, forțează UE să impună în continuare măsuri ce-au pus deja pe butuci producția cerealieră din România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia, toate acestea fiind țări ce-au reclamat tărășenia Comisiei Europene, dar în mod inutil. Trei mari companii americane (Cargill, Dupont, Monsanto) dețin cca 17,5 milioane de hectare de teren agricol în Ucraina, unde cultivă în mod intensiv folosind pesticide în exces, dar și modificarea genetică, miza financiară fiind una de minimum 30 de miliarde de dolari per sezon, conform prețurilor din septembrie 2022, când am făcut o evaluare (Scandalul ''grâului ucrainean'', miza de zeci de miliarde $ a corporațiilor multinaționale. Culisele conflictului mondial. - Solid News). Prețul plătit de noi pentru profitul americanilor este uriaș, de la falimentul multor producători români, la distrugerea Deltei Dunării prin săparea zonei Chilia-Bâstroe pentru asigurarea transportului cerealelor din Ucraina, respectiv consecințele greu de cuantificat ale consumului de cereale infestate de către oameni sau animale.

La Forumul de la București, cu prezența americanilor, ucrainenilor, a unor lideri din UE, azi vor lua cuvântul Sorin Grindeanu și Petre Daea, ca reprezentanți ai ''victimelor'' românești. Marcel Ciolacu este azi la Timișoara la Congresul UDMR, unde a fost invitat de către Hunor Kelemen, singurul lider politic de la guvernare care a avut curajul să sesizeze pericolul uriaș al importurilor de cereale ucrainene. Poate liderii PSD nu realizează, dar îi anunț eu că, funcție de ce vor spune referitor la subiect, așa își vor așterne drumul electoral din 2024.

Cozmin Gușă