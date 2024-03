Și dacă US (Statele Unite) au câștigat deja războiul din Ucraina?

După foarte importanta victorie a armatei ruse de la Avdiivka, Occidentul a intrat în panică. Marea fortăreață avansată ucrainiană, construită între 2014 și 2021, era cea care ținea frontul pe loc și care le crea mari probleme locuitorilor din Donbas, mai ales din orașul Donețk. De acum armata rusă poate înainta în Ucraina cât dorește. Armata ucrainiană în mare lipsă de combatanți și de muniție și, în general, de toate cele nu mai poate opri armata rusă. Și, într-adevăr, după mai mulți observatori calificați, Rusia ar mai fi interesată să ocupe încă trei sau patru regiuni ucrainiene: Harkov, Dnipropetrovsk, Nicolaev și, mai puțin probabil, Odesa.

După aceiași observatori occidentali avizați, mai ales americani, Ucraina se găsește azi într-o situație cu adevărat tragică. Se avansează cifra de 500 000 de morți și de trei ori mai mulți răniți, destui foarte grav și dintre care unii vor fi și ei contabilizați la morți în timpul următor. Populația reală a Ucrainei, după o cifră avansată foarte recent, ar fi doar de ceva peste douăzeci de milioane. În 2022 era de patruzeci și unu de milioane. Aproape un sfert din teritoriu a trecut deja la Rusia. Cele patru regiuni, Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au votat la alegerile prezidențiale din martie 2024. Refugiații ucrainieni s-au răspândit în toată Europa, în America de Nord și mai departe. Mai multe milioane de ucrainieni s-ar fi refugiat în Federația Rusă și în fostele țări ale Ununii Sovietice.

Pentru a face mai simple și de înțeles lucrurile, deci pentru a înțelege cum s-a ajuns la războiul din Ucraina, trebuie să ne întoarcem la teoriile lui Zbiegniew Brzezinski, polono-american, un foarte important strateg, consilierul pe securitate națională a lui Jimmy Carter (1977-1981), membru al Comisiei trilaterale, al Council on Foreign Relations, Atlantic Council, Național Endowment for Democracy etc., etc.

Brzezinski a fost atașat Partidului Democrat, și pe lângă Jimmy Carter i-a consiliat și pe Bill Clinton, Barak Obama sau Joe Biden, a fost un relativ adversar al lui Henry Kissinger, consilierul și secretarul de stat al președinților republicani Richard Nixon și Gerald Ford. Henry Kissinger l-a precedat într-un anume fel pe Zbiegniev Brzezinski.

„În 1997, The Grand Chessboard a geopoliticianului Zbigniew Brzezinski (1928-2017) identifică cele trei pârghii (leviere) care ar permite Statelor Unite să-și conserve primul rol în afacerile mondiale în secolul XXI: să oprească ascensiunea Chinei, ceea ce e lucid; să urmărească în continuare divizarea europenilor, obiectiv constant din 1945 încoace; să taie legăturile dintre Rusia și Ucraina, pentru că subordonarea Ucrainei Rusiei îi dă acesteia din urmă posibilitatea de a juca un rol mondial. Astăzi această carte ne permite să sesizăm mizele războiului din Ucraina provocat de invazia militară rusă din 24 februarie 2022" (Philippe Boulanger - Zbigniew Brzezinski et la guerre en Ukraine - www.revuedesdeuxmonde.fr)

„Brzezinski califică Ucraina de «pivot geopolitic». Fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu euroasiatic. Dimpotrivă, dacă Rusia recuperează controlul Ucrainei, cu cei 52 de milioane de locuitori (în 1996), cu resursele sale naturale (cărbune, minereuri, etc.) și accesul său la Marea Neagră devine un puternic stat imperial întinzându-se din Europa până în Asia" (Phillippe Boulanger - articol citat).

Războiul din Ucraina s-a reaprins cu putere sporită. Rușii (Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin) nu mai vorbesc de operațiunea militară specială ci de război. Emmanuel Macron insistă că va trimite trupe în Ucraina. După ultimele informații, 2000 de militari francezi vor ajunge în regiunea Odesa, la frontiera Republicii Moldova și a României. Despre negocieri de pace nu este vorba deloc în acest moment. Toată lumea amenință pe toată lumea.

Deși învingătoare până azi, Rusia nu va mai putea prelua controlul unei țări europene foarte întinse, cu o populație numeroasă și cu resurse bogate cum era Ucraina până în 2021. Economia Ucrainei este distrusă iar populația ei e împrăștiată în patru zări. Deci, după teoria lui Zbiegniev Brzezinski, Rusia nu va putea redeveni, pentru mulți ani, un imperiu euroasiatic.

La încheierea războiului cu Ucraina, NATO, SUA și UE, Rusia nu se va mai putea înstăpâni peste toată Ucraina pentru ca să refacă Uniunea Sovietică și Imperiul țarist. Foarte probabil, mari părți din Ucraina se vor întoarce la Polonia, România și Ungaria. Prin imensul ei teritoriu, prin enormele ei resurse naturale, în primul rând gaz și petrol, Rusia va continua să fie un important jucător mondial, dar nu va mai fi o putere globală. Depășită de marele său vecin, China, de Statele Unite și nu peste mulți ani de India, Rusia va trebui să-și restrângă ambițiile globale. În orice caz, nu va mai putea să se poziționeze în adversar aproape egal al SUA. O mare problemă a Rusiei este astăzi natalitatea foarte scăzută: 1,4-1,5, după un interviu recent cu Vladimir Putin.

A reușit Zbiegniew Brzezinski, post mortem, să-l atragă într-o nouă capcană pe Vladimir Putin, cu a sa „operațiune miltară specială"? Să ne reamintim că același strateg de geniu polono-american a atras, în timpul președenției Carter, Uniunea Sovietică în capcana fatală, Afganistanul, prin înarmarea mujahedinilor, capcană care a contribuit decisiv la prăbușirea Ununii Sovietice. Sau, dimpotrivă, a căzut imperiul american în obsesiile antirusești și anticomuniste ale genialului polonez? Istoria Poloniei în confruntările ei cu Rusia și istoria familială accidentată a lui Brzezinski sunt o explicație suficientă. Tată său, diplomat polonez, a defectat în Occident în 1939.

Europenii au tendința de a-i lua pe americani de simpliști, chiar de proști. Și totuși, Statele Unite au devenit după primul război mondial, prima economie a lumii. Lucru confirmat cu asupra de măsură după cel de-al doilea război mondial. Cu toate datoriile faraonice care le grevează azi bugetul, 35 000 de miliarde de dolari cu dobânzile aferente care depăsesc cheltuielile militare, SUA nu au pierdut supremația mondială. Dar o gravă criză economică se vede la orizont, poate chiar în acest an. La fel ca Uniunea Sovietică, SUA nu pot fi învinse decât din interior, printr-o implozie neanunțată.

Războiul din Ucraina a început să fie pregătit de cele două părți, SUA prin Ucraina interpusă și Rusia, imediat după evenimentele din 2014, Maidanul etc. Dar războiul a fost întârziat cu cel puțin patru ani de succesul surprinzător din 2016 al lui Trump. Era de fapt proiectul democraților și al „neoconservatorilor" care nu aveau nici o încredere în Donald Trump. Negocierile ratate dintre ruși și americani din 2021 anunțau clar războiul. Rusia a câștigat o parte din Ucraina, Statele Unite au reușit să separe Rusia de Europa, au adus-o în criză economică pe Germania (Nord Stream) și au divizat Europa. Rămâne de văzut dacă Rusia își mai poate redobândi puterea pe care a avut-o cândva Uniunea Sovietică sau Imperiul țarilor.

Petru Romoșan